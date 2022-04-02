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Россия наращивает свои войска и технику в Сумской области: начинают окапываться во многих громадах, ищут местные власти, - председатель ОВА Живицкий. ВИДЕО

Российская Федерация наращивает скопления своих подразделений и военной техники в центральной части Сумской области.

Об этом в эфире информационного марафона сказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"У нас была оккупирована южная часть области. Сейчас они начинают окапываться во многих громадах, ищут местные власти. Это начало оккупации центральной части Сумской области", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ начинают оккупировать центральную часть Сумской области, - Живицкий

По его словам, сейчас идет накопление войск в Конотопском и Сумском районах, начиная от границы с Российской Федерацией: Белопольская громада, Бурынская, Путивльская, Новослободская.

"Дальше Конотоп — очень сложная ситуация. Более тысячи единиц военной техники. Периодически происходят столкновения, обстрелы российской артиллерией наших населенных пунктов" - сказал он.

По словам Живицкого, россияне размещают свою технику между жилыми домами в селах, тем самым прикрываясь мирными жителями, также обстреливают гражданские автомобили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тростянец после освобождения от оккупантов. ФОТОрепортаж

"1 апреля российские военные похитили мужчину, который вез гуманитарную помощь в одну из громад", - отметил глава ОВА.

По словам Живицкого, продолжается накопление военной техники РФ, производится ротация.

Автор: 

Сумская область (3125) Живицкий Дмитрий (242)


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Топ комментарии
+20
Чтоб вы кацапье выздыхали все!!
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02.04.2022 10:32
+19
для слуха свинокозломордов мокшанских будет звучать красиво -
"Американський актор і продюсер Шон Пенн закликав мільярдерів у всьому світі придбати для України 12 винищувачів, які б за технічними характеристиками перевершували військову авіацію країни-окупанта РФ.

Зокрема, Пенн закликав мільярдерів витратити 300 мільйонів доларів і придбати для України дві ескадрильї винищувачів F-15 або F-16, які "створили б відчутну перевагу над російськими Су і МіГ".

Також він закликав придбати для України системи протиракетної оборони вартістю 200 мільйонів доларів. Все разом становило б пів мільярда доларів.

Пенн заявив, що українські льотчики готові розібратися з керуванням новим винищувачем за три тижні.

"Один мільярдер міг би завершити війну в Україні", - стверджує актор".
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02.04.2022 10:33
+12
Но хуже кацапских вошей- наши гниды!!!!!

https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZWhAMbxHRBzm0EzKyt_ib2mHjtC467q1c19uhbGZnohp34pZZcfhzhlOruS5BOnT0sIxAfo6NirKFTfV2K1sF8OsDF3jh4cgSdZn-m8LvW5ItOZxhJmPjC2OHxJJ6C9QV3WAa2JYLjKrGOSZRFqLMki&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас

https://www.facebook.com/ 1 ч ·



Таке враження, що Єрмак своїми заявами навмисно маже Зеленського неадекватним лайном та нівелює його державницьку риторику.

Інакше розцінювати маячню про "якби він був президентом то не віддав би Крим" неможливо - а при захоплених містах сухопутного коридору та кошмарі Маріуполя взагалі звучить як знущання.

"В 2014 все починалось так само" теж скотська маніпуляція від "голови" ОП.
...........
Не так само, т. Єрмак - в 2014 не було кількох років на розвиток ракетних програм, ЗСУ не було як таких, і не було попереджень західних розвідок, це що найменше.

Як використали ці роки і попередження союзників премудрі конструктори "крадівництва", "прекращєній стрєлять", "справ" проти військових, закупівлі електрики в рф, зливу вагнерівців, та іншого антидержавного маразму - питання не риторичне, а напряму пов'язане з контурами майбутньої України.

Бо від кодли Єрмака вже давно смердить рускім воєнним корабльом, і Володимир Олександрович більше не має права цього не усвідомлювати.
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02.04.2022 11:10
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Чтоб вы кацапье выздыхали все!!
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02.04.2022 10:32 Ответить
Но хуже кацапских вошей- наши гниды!!!!!

https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZWhAMbxHRBzm0EzKyt_ib2mHjtC467q1c19uhbGZnohp34pZZcfhzhlOruS5BOnT0sIxAfo6NirKFTfV2K1sF8OsDF3jh4cgSdZn-m8LvW5ItOZxhJmPjC2OHxJJ6C9QV3WAa2JYLjKrGOSZRFqLMki&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас

https://www.facebook.com/ 1 ч ·



Таке враження, що Єрмак своїми заявами навмисно маже Зеленського неадекватним лайном та нівелює його державницьку риторику.

Інакше розцінювати маячню про "якби він був президентом то не віддав би Крим" неможливо - а при захоплених містах сухопутного коридору та кошмарі Маріуполя взагалі звучить як знущання.

"В 2014 все починалось так само" теж скотська маніпуляція від "голови" ОП.
...........
Не так само, т. Єрмак - в 2014 не було кількох років на розвиток ракетних програм, ЗСУ не було як таких, і не було попереджень західних розвідок, це що найменше.

Як використали ці роки і попередження союзників премудрі конструктори "крадівництва", "прекращєній стрєлять", "справ" проти військових, закупівлі електрики в рф, зливу вагнерівців, та іншого антидержавного маразму - питання не риторичне, а напряму пов'язане з контурами майбутньої України.

Бо від кодли Єрмака вже давно смердить рускім воєнним корабльом, і Володимир Олександрович більше не має права цього не усвідомлювати.
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02.04.2022 11:10 Ответить
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02.04.2022 11:32 Ответить
Сподіваємось скоро вона там і буде голосувати
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02.04.2022 15:09 Ответить
Вон во як, Володимира Александровіча всі ці роки обманював Єрмак. Він так і не доповів ***********, що росія в 2014 році окупувала Крим, та захопила частину Луганської, та Донецької області. Непорядок.
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02.04.2022 21:39 Ответить
для слуха свинокозломордов мокшанских будет звучать красиво -
"Американський актор і продюсер Шон Пенн закликав мільярдерів у всьому світі придбати для України 12 винищувачів, які б за технічними характеристиками перевершували військову авіацію країни-окупанта РФ.

Зокрема, Пенн закликав мільярдерів витратити 300 мільйонів доларів і придбати для України дві ескадрильї винищувачів F-15 або F-16, які "створили б відчутну перевагу над російськими Су і МіГ".

Також він закликав придбати для України системи протиракетної оборони вартістю 200 мільйонів доларів. Все разом становило б пів мільярда доларів.

Пенн заявив, що українські льотчики готові розібратися з керуванням новим винищувачем за три тижні.

"Один мільярдер міг би завершити війну в Україні", - стверджує актор".
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02.04.2022 10:33 Ответить
ЛКоломойшу згадувати Подоляк не дозволяє?
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02.04.2022 10:41 Ответить
Дитино, мільярдер - це не той, у кого мільярд і більше кешу, а той, чиє майно й активи оцінюються у мільярд доларів. Зараз, з об'єктивних причин (війна!), оціночна вартість будь-яких українських активів суттєво впала. Хто захоче вкласти в підприємство, яке завтра може зазнати бомбардування?
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02.04.2022 10:50 Ответить
В наших і готівки вагони і золота тони. Он в якогось Ківи було повно готівки і ще є. А в олігархів в сотні разів більше лівих грошей.
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02.04.2022 11:18 Ответить
когда страна, владеющая Ф15 узнает, что это для Украины, то не продаст - ведь эскалация, красная линия, каждая пядь...
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02.04.2022 10:40 Ответить
конечно, в каждой шутке есть доля шутки...
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02.04.2022 10:46 Ответить
Абрамович, наприклад
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02.04.2022 11:35 Ответить
отримавши кіздюлей на всіх фронтах, кідараси зрозуміли що треба налаштовувати меншу кількість цілей з більшими можливостями.
нам в цій ситуації нема як послаблювати покинуті орками позиції та посилювати ті де вони групуються.
от же висновок
1 додаткова мобілізація
2 потреба в рази більше птрк, пзрк, ппо та набої.
3 організація знищення тилів орків. добре озброєна тероборона (партизани)
а так як нам дають зброї, щоб вистачило на 1,5 доби оборони, то буде важко.
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02.04.2022 10:41 Ответить
Живицький, ти вже координати кацапів окопаних ВСУ передав!?? Займись роботою, скигля!
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02.04.2022 10:45 Ответить
це кацапи які відійшли з броварського напрямку.фуйла погубить жадібність.
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02.04.2022 10:59 Ответить
Погубить його гордість, - нашими моливами!
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02.04.2022 11:06 Ответить
через Буринь майже кожен день іде велика колона кацапів , як в себе дома .
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02.04.2022 10:45 Ответить
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02.04.2022 10:47 Ответить
Украинские военные захватили российскую портативную систему спутниковой связи «Аурига-1. 2В» вблизи Киева.

Об этом https://t.me/zsuwar/9057 сообщает пресс-служба ВСУ

Система обеспечивала высокоскоростную спутниковую связь между солдатами и командованием врага.
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02.04.2022 10:48 Ответить
Це ті, що відповзають від Броварів. Треба нищити всіх, а на всіх не вистачає ресурсів.
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02.04.2022 10:51 Ответить
Так. Це саме вони. Виходять через північ Сумської обл.

Тисяча одиниць техніки!
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02.04.2022 11:05 Ответить
Окопуються вони , б л я Живицький, безтолковий ти голова ОВА, для того щоб забезпечити відхід основних військ, так правильно з точки зору військової науки!
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02.04.2022 11:08 Ответить
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02.04.2022 11:09 Ответить
якщо можливо, місцеві жителі повинні насипати цукор, сіль, воду, навіть сечу в бензобаки цих транспортних засобів, що знаходяться поруч із їхніми будинками. з ним двигун може вийти з ладу, тому він може стати трофеєм, а пошкодження можна відремонтувати.
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02.04.2022 11:29 Ответить
Защита от Джавелинов ))))))

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02.04.2022 11:29 Ответить
 
 