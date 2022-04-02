Россия наращивает свои войска и технику в Сумской области: начинают окапываться во многих громадах, ищут местные власти, - председатель ОВА Живицкий. ВИДЕО
Российская Федерация наращивает скопления своих подразделений и военной техники в центральной части Сумской области.
Об этом в эфире информационного марафона сказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"У нас была оккупирована южная часть области. Сейчас они начинают окапываться во многих громадах, ищут местные власти. Это начало оккупации центральной части Сумской области", - сказал он.
По его словам, сейчас идет накопление войск в Конотопском и Сумском районах, начиная от границы с Российской Федерацией: Белопольская громада, Бурынская, Путивльская, Новослободская.
"Дальше Конотоп — очень сложная ситуация. Более тысячи единиц военной техники. Периодически происходят столкновения, обстрелы российской артиллерией наших населенных пунктов" - сказал он.
По словам Живицкого, россияне размещают свою технику между жилыми домами в селах, тем самым прикрываясь мирными жителями, также обстреливают гражданские автомобили.
"1 апреля российские военные похитили мужчину, который вез гуманитарную помощь в одну из громад", - отметил глава ОВА.
По словам Живицкого, продолжается накопление военной техники РФ, производится ротация.
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https://www.facebook.com/ 1 ч ·
Таке враження, що Єрмак своїми заявами навмисно маже Зеленського неадекватним лайном та нівелює його державницьку риторику.
Інакше розцінювати маячню про "якби він був президентом то не віддав би Крим" неможливо - а при захоплених містах сухопутного коридору та кошмарі Маріуполя взагалі звучить як знущання.
"В 2014 все починалось так само" теж скотська маніпуляція від "голови" ОП.
...........
Не так само, т. Єрмак - в 2014 не було кількох років на розвиток ракетних програм, ЗСУ не було як таких, і не було попереджень західних розвідок, це що найменше.
Як використали ці роки і попередження союзників премудрі конструктори "крадівництва", "прекращєній стрєлять", "справ" проти військових, закупівлі електрики в рф, зливу вагнерівців, та іншого антидержавного маразму - питання не риторичне, а напряму пов'язане з контурами майбутньої України.
Бо від кодли Єрмака вже давно смердить рускім воєнним корабльом, і Володимир Олександрович більше не має права цього не усвідомлювати.
"Американський актор і продюсер Шон Пенн закликав мільярдерів у всьому світі придбати для України 12 винищувачів, які б за технічними характеристиками перевершували військову авіацію країни-окупанта РФ.
Зокрема, Пенн закликав мільярдерів витратити 300 мільйонів доларів і придбати для України дві ескадрильї винищувачів F-15 або F-16, які "створили б відчутну перевагу над російськими Су і МіГ".
Також він закликав придбати для України системи протиракетної оборони вартістю 200 мільйонів доларів. Все разом становило б пів мільярда доларів.
Пенн заявив, що українські льотчики готові розібратися з керуванням новим винищувачем за три тижні.
"Один мільярдер міг би завершити війну в Україні", - стверджує актор".
нам в цій ситуації нема як послаблювати покинуті орками позиції та посилювати ті де вони групуються.
от же висновок
1 додаткова мобілізація
2 потреба в рази більше птрк, пзрк, ппо та набої.
3 організація знищення тилів орків. добре озброєна тероборона (партизани)
а так як нам дають зброї, щоб вистачило на 1,5 доби оборони, то буде важко.
Об этом https://t.me/zsuwar/9057 сообщает пресс-служба ВСУ
Система обеспечивала высокоскоростную спутниковую связь между солдатами и командованием врага.
Тисяча одиниць техніки!