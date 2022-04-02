Россия наращивает свои войска и технику в Сумской области: начинают окапываться во многих громадах, ищут местные власти, - председатель ОВА Живицкий. ВИДЕО

Российская Федерация наращивает скопления своих подразделений и военной техники в центральной части Сумской области.

Об этом в эфире информационного марафона сказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"У нас была оккупирована южная часть области. Сейчас они начинают окапываться во многих громадах, ищут местные власти. Это начало оккупации центральной части Сумской области", - сказал он.

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По его словам, сейчас идет накопление войск в Конотопском и Сумском районах, начиная от границы с Российской Федерацией: Белопольская громада, Бурынская, Путивльская, Новослободская.

"Дальше Конотоп — очень сложная ситуация. Более тысячи единиц военной техники. Периодически происходят столкновения, обстрелы российской артиллерией наших населенных пунктов" - сказал он.

По словам Живицкого, россияне размещают свою технику между жилыми домами в селах, тем самым прикрываясь мирными жителями, также обстреливают гражданские автомобили.

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"1 апреля российские военные похитили мужчину, который вез гуманитарную помощь в одну из громад", - отметил глава ОВА.

По словам Живицкого, продолжается накопление военной техники РФ, производится ротация.