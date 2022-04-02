Оторванные головы российских танкистов возле шести взорванных российских танков под Киевом. ВИДЕО 21+
Украинские воины уничтожили шесть российских танков под Киевом. Вместе с техникой ликвидированы и танкисты РФ. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и людям со слабой психикой!!
Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Третья Сила, передает Цензор.НЕТ.
"Вот так и только так должны выглядеть российские фашисты в Украине! Верьте в ВСУ! Верьте в Украину!" - говорится в описании видео.
ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и людям со слабой психикой!
Топ комментарии
+208 Евгений Пэ
показать весь комментарий02.04.2022 11:28
+148 Владимир Парфянов
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+127 Joshua Merlin
показать весь комментарий02.04.2022 11:28
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Вот только мама обязательно узнает отрванную голову своего сына и какойбы она свиноматкой не была, она всеравно вздрогнет...
Віа " Байрактар" - "Без руки без ноги".
https://www.youtube.com/watch?v=Ho0KNbCEyfs
А здесь досталось мородёрам:
https://www.youtube.com/watch?v=ghWy6vCLhnw
Ну, а здесь, просто классика!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=3s-H1aw69P4
Enjoy!!!!!!
А ты сиди и дальше плачь и глотай горькие слезы заливаясь соплями утещая себя мыслью "это фейк это фейк, ввяликие таманские асвабадители-хирои не могут быть так бесславно утилизированы"