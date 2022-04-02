Оторванные головы российских танкистов возле шести взорванных российских танков под Киевом. ВИДЕО 21+

Украинские воины уничтожили шесть российских танков под Киевом. Вместе с техникой ликвидированы и танкисты РФ. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и людям со слабой психикой!!

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Третья Сила, передает Цензор.НЕТ.

"Вот так и только так должны выглядеть российские фашисты в Украине! Верьте в ВСУ! Верьте в Украину!" - говорится в описании видео.

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ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и людям со слабой психикой!