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Новости Видео Война
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Оторванные головы российских танкистов возле шести взорванных российских танков под Киевом. ВИДЕО 21+

Украинские воины уничтожили шесть российских танков под Киевом. Вместе с техникой ликвидированы и танкисты РФ. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и людям со слабой психикой!!

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Третья Сила, передает Цензор.НЕТ.

"Вот так и только так должны выглядеть российские фашисты в Украине! Верьте в ВСУ! Верьте в Украину!" - говорится в описании видео.

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ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и людям со слабой психикой!

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536) танк (2256) уничтожение (6916)


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Топ комментарии
+208
От красот Киева можно потерять голову
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02.04.2022 11:28
+148
Ніколи не думав, що буду насолоджуватися такими фотками та відео... Але це дійсно прекрасно: дохлий окупант під твоїм містом! Слава Україні! Смерть рашистам!
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02.04.2022 11:36
+127
красота! да такое смотреть - только радоваться! а Вы говорите 21+...
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02.04.2022 11:28
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Є вислів: "Для виконання свого промислу у Бога немає інших рук, крім ваших власних". Руками наших воїнів цей промисел і виконується. Амінь.
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02.04.2022 14:46 Ответить
нормально так прожарился стейко-бурят. выглядит на срезе как "medium rare". понятно, что голова с плеч отпала при попытке ногой её повернуть. лисам и прочим жителям леса, такая прожарка будет нравиться
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02.04.2022 13:51 Ответить
"И летает голова то вверх, то вниз..." (с)
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02.04.2022 13:53 Ответить
Они пришли нас убивать на нашей святой земле. Но что-то пошло не так.....
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02.04.2022 14:00 Ответить
Прийшов, побачив, загубив голову
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02.04.2022 14:04 Ответить
Мне кажется, что лицам до 21 года и людям со слабой психикой нельзя смотреть именно кадры с живыми оккупантами, а оторванные головы - можно и нужно. Очень успокаивает нервы.
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02.04.2022 14:40 Ответить
Смотреть даже детям в ясельной группе, ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!!!
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02.04.2022 21:11 Ответить
Дмитрівка. Район Бєлгравія.
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02.04.2022 14:57 Ответить
Ти вже під статтю попав, за розголошення пересування військових.
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02.04.2022 15:34 Ответить
раптом ****о і здригнулася земля... москаля нема, немає москаля
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02.04.2022 14:57 Ответить
До чого ж приємна картинка. Обсмалені свинособаки, просто чудо.
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02.04.2022 15:03 Ответить
Они могут отрицать реальность как угодно...
Вот только мама обязательно узнает отрванную голову своего сына и какойбы она свиноматкой не была, она всеравно вздрогнет...
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02.04.2022 15:06 Ответить
Ну да вздрогнет, 7 лямов рублей на дороге не валяются, в отличии от чей-то бестолковки.
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02.04.2022 23:53 Ответить
"Голова моя машет ушами, как крыльями птица, ей на шее ноги держаться больше невмочь..." © Сергей Есенин "Чёрный человек"
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02.04.2022 15:08 Ответить
https://youtu.be/MyPpxnsoboo

Віа " Байрактар" - "Без руки без ноги".
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02.04.2022 15:16 Ответить
Мене це краще заспокоює як Люся Арестович!!
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02.04.2022 16:30 Ответить
Фу, як можна слухати ту медіа хвойду?! Шановний, ви хоч гівном не харчуєтесь?!
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02.04.2022 19:48 Ответить
Люся "лєвітан" нашого часу, тільки от , слухати я його не можу, вибачте, гидко.
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03.04.2022 11:35 Ответить
Як життя міняє людину. Мені 65-ть,фільми жахів ніколи не дививсь,спав потім погано,а дивлюсь ці фото і душа радіє. Хай Господь простить,але те що роблять вони,то воно повертається до них сторицею...
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02.04.2022 16:40 Ответить
Труп врага всегда хорошо пахнет )))
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02.04.2022 17:24 Ответить
Тьху яке там 21+ мій син каже що це якесь лєго)))
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02.04.2022 17:34 Ответить
Новое словесное клише - Увидеть Украину и потерять голову..
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02.04.2022 18:14 Ответить
Це продоження софкоїдного серіалу "Читири собаки й танкіст" .... коли прибігають чотири собаки й доїдають залишки танкіста !
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02.04.2022 18:55 Ответить
Даже этого мало в наказание. Зачем им головы в отсутствие мозгов? нужно платить за безмозглые поступки. Надеюсь им было за радость сдохнуть за Путина. Было бы хорошо чтобы эти головы доставили их материям, вот радости и гордости будет что их дебилы детишки отдали свою жизнь за великого пу. Искренне надеюсь что будут счастливы!
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02.04.2022 19:11 Ответить
пораскинули мозгами
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02.04.2022 19:21 Ответить
Россия страна людей без души и воли. Злые рабы Путина
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02.04.2022 19:31 Ответить
Красавцы-вторая армия мира!
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02.04.2022 20:50 Ответить
"Три танкиста, три горелих трупа, екипаж разйобаной машини...."
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02.04.2022 21:14 Ответить
Вот ещё видео из Дмитривки, где трупы уже убрали и танкист рассказывает, как он, как в тире расстреливал всю эту технику из своего Т-64.
https://www.youtube.com/watch?v=Ho0KNbCEyfs

А здесь досталось мородёрам:
https://www.youtube.com/watch?v=ghWy6vCLhnw

Ну, а здесь, просто классика!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=3s-H1aw69P4

Enjoy!!!!!!
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02.04.2022 21:56 Ответить
Лицо такое удивлённое и во взгляде читается "а ****** хлеб-соль и цветы"
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02.04.2022 23:01 Ответить
Кацапи реально голови втрачають від нашої України)
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02.04.2022 23:17 Ответить
Онистрат жжет.
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03.04.2022 01:11 Ответить
*******
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03.04.2022 01:32 Ответить
ЭТО ФЕЙК !)
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03.04.2022 01:33 Ответить
Такий фейк повинен бути по усій московії.
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03.04.2022 05:06 Ответить
Пусть Господь посылает нам тысячи подобных "фейков" руками ВСУ.
А ты сиди и дальше плачь и глотай горькие слезы заливаясь соплями утещая себя мыслью "это фейк это фейк, ввяликие таманские асвабадители-хирои не могут быть так бесславно утилизированы"
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03.04.2022 12:58 Ответить
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03.04.2022 14:58 Ответить
смерть и только смерть.не жалеть этих тварей.рвать тварей по полной.
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03.04.2022 07:23 Ответить
вони самі обрали 3до
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03.04.2022 07:36 Ответить
вони самі обрали 3доxнути так
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03.04.2022 07:38 Ответить
Шашлички у кацапів удалісь
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03.04.2022 09:56 Ответить
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03.04.2022 09:58 Ответить
Труп утилизировать, голову отправить домой, с целью экономии на пересылке!😁
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03.04.2022 11:39 Ответить
Раньше никогда не мог спокойно смотреть на подобные кадры,а сей час поймал себя на мысли,что рашисты в таким виде совсем не вызывают жути.
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03.04.2022 12:08 Ответить
Шашличок!😂😂😂
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04.04.2022 14:53 Ответить
Ну млин, уже спать хочется, а всё никак не оторваться, раз за разом смотрю и настроение всё спокойнее да спокойнее
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05.04.2022 23:03 Ответить
Дуже добре і позитивне відео. Подивився з ранку і отримав заряд позитивних емоцій на цілий день.
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13.07.2022 12:59 Ответить
відправте мамі ту голову
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11.09.2022 13:54 Ответить
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