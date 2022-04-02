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Новости Видео Война
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"Опознать кого-то будет тяжело": ВСУ показали, как "встречали" российских оккупантов в Дмитровке под Киевом. ВИДЕО

Украинская армия продолжает уничтожать и гнать прочь российские войска под Киевом.

В частности, освободили еще один населенный пункт в Бучанском районе – село Дмитровку, говорится в сюжете Военного телевидения Украины, передает Цензор.НЕТ.

Российские войска держали Дмитровку в оккупации около трех недель, но пора отвечать за то, что они натворили.

Смотрите: Оторванные головы российских танкистов возле шести взорванных российских танков под Киевом. ВИДЕО 21+

армия РФ (19210) Киев (25518) Киевская область (4132) ликвидация (3536) уничтожение (6916)


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Топ комментарии
+46
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02.04.2022 11:55
+44
А нахиба кацапоидов опознавать? От них даже их родственники отказываются. Им главное чтобы компенсацию заплатили или кредит закрыли.
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02.04.2022 11:52
+31
Нема трупа-нема компенсації))
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02.04.2022 11:56
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А нахиба кацапоидов опознавать? От них даже их родственники отказываются. Им главное чтобы компенсацию заплатили или кредит закрыли.
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02.04.2022 11:52 Ответить
Нема трупа-нема компенсації))
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02.04.2022 11:56 Ответить
Ну так еще лучше. Пускай родственники знают что будут **** сосать когда посылают своего *кормильца* на войну деньги зарабатывать.
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02.04.2022 12:05 Ответить
Так ведь без опознания компенсацию не получить, запишут "пропавшим без вести" и не заплатят.
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02.04.2022 11:57 Ответить
Ну дык это..Не опознают-компенсацию не заплатят.Скажут дезертир. Горе то какое.
А что бы кацапская свинособака еще одну такую же мразь родила и в строй поставила-надо минимум 20 лет ждать.И то,если от бояры репродуктивную способность не утратит.
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02.04.2022 12:04 Ответить
Правильно.Не надо напрягаться их опознавать.Для них и так составляет "честь"помереть за путлера..
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02.04.2022 12:36 Ответить
Як ці двуногі варвари дістали, лізуть як таракани в усі щілини.
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02.04.2022 11:54 Ответить
Що дiстали,то дiстали...😠
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02.04.2022 16:46 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ!Так будет со всеми..
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02.04.2022 11:54 Ответить
Всё равно закопают рожей вниз..
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02.04.2022 11:54 Ответить
Сертификат из Дмитровки
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02.04.2022 11:55 Ответить
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02.04.2022 11:55 Ответить
сертифікат з Чорнобаївки визнаний у всьому світі .....
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02.04.2022 11:56 Ответить
Феєрично!
Ну, просто бальзам на рани!
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02.04.2022 11:56 Ответить
Смерть клятим москалям на украінській землі - тільки так !!

Щира подяка Вам , наші захисники 💪✊🙏🏼
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02.04.2022 11:57 Ответить
А навіщо це лайно "опізнавати"? Дохлий кацап - це гарно само по собі, незалежно від того, на яку кличку він колись відгукувався!
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02.04.2022 11:59 Ответить
Шоб дебильной родне в московии показать - пусть боятся в Украину лезьть
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02.04.2022 12:06 Ответить
Сидить москаль в окопі
І тримає калаша
Аж раптом прилетіло,
І здійнялася рілля,
Земля перетравила
Молодого москаля..
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02.04.2022 11:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oAwdfG5Mveg
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02.04.2022 12:00 Ответить
Сертифікати повиписували =)
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02.04.2022 11:59 Ответить
Так УБЬЁМ же друзья ВСЮ кацапскую нечисть !!!
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02.04.2022 12:01 Ответить
А ті фашисти-мародери , яких вивезли в Мозир, бігом оформлюють відправку накраденого , залитого українською кров"ю майна своїм самкам та лічинкам. Потім будуть ррозказувать, якщо виживуть, як діди воювали .
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02.04.2022 12:01 Ответить
їх кинуть на другу хвилю , так що треба зробити щоб нікому було розповідати .
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02.04.2022 12:15 Ответить
Чем поинтересуются матери сдохших орков? Буквально-"Где наша компенсация"? И не более. Племя потерявших человечье обличие мразей. Пора осознать этот факт и относиться к этим существам соответственно.
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02.04.2022 12:01 Ответить
Та пох на ту ідентифікацію, нех то їх мамок турбує. Нам своє робити...
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02.04.2022 12:01 Ответить
До сертифікату про навчання білет на концерт кабздона додається.)
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02.04.2022 12:02 Ответить
- Опізнати когось з орків буде важко.
- А сенс? Для меню блукаючих песиків?
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02.04.2022 12:14 Ответить
Ми не забули !!! Не дамо забути нікому !!!

ВБИВЧИЙ ДОКАЗ ВІД УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПАТРУЛЯ...!!!

100% ускіє недороси ( буддисти, шаманісти та ісламісти) НЕМАЮТЬ ніякого відношення до ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ...!!!

ТАКОЇ нації, як росіяни НЕМАЄ...!!! Є УСКІЄ НЕДОРОСИ…!!

Є кацапоморді вузькоокі мокші тупі манкурти котрих називали УСКІМІ, нагуляна орда УСКИХ (потім додали з початку словва букву Р) кацапомордих байстрюків, шльондр, злодіїв і вбивць з земель ДИКОГО заходу та сходу СИБІРУ ТА МОНГОЛІЇ «ОРДА»...!!!

Є орда вузькооких (ускіх): мерю, мокшу, ерзю і вепс (мордва), мари, мари-эл, чухня, мещера, уйгури, мурома, весь, тива, чудь, пермь, ямь, сосоли, комь, чуваши, якути, алеути, абазіни, чукчи, коряки, удмурти, ітельмени, нанайци, карели, калмикі, нганасани, ханти, мансі, евенки, ненци, буряти, юкагіри (одул - іркін азуу), татари, чуваші, інгуши, адигі (черкеси), чечени, евенкі, тива, самоїди, тунгуси, лопари, хакаси, ойрот, ціни, даури, солони, (а кіріков залишилось всього 8 чоловік,-остальні 120 записались «рускімі») торгоути (потомки кереітів) всього 160 неслов'янських народів.

"УСКІЄ недороси-кацапи" -це їх загальна назва..!!!
І немає в УСКІХ НЕДОРОСІВ "руської федеративної республіки".
Немає в УСКІХ НЕДОРОСІВ адміністративної одиниці де живуть так називаємі себе ускіє-"рускіє" .
Татарстан є, Дагестан є, Тува є, Чечня є, Чукотка є,Ханти-Мансійськ є, а "Рускійстан" - НЕМАЄ…!!!!
Хоч всрайся, хоч свисти, хоч кричи до нестями... !!! НЕМАЄ !!!! ***************************************************************************P.s. Хто міг передбачити, що майже через 9 століть, увесь світ долучиться до загону в стійло та приборкання цієї дикої, безмізглої монгола-уськоокої недоросої чумової орди кацапомордих нагуляних мокшанських байстрюків ..!!!

Московське ханське поселення заснував ХАН Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУР у 1272році.
Москва і московія є продуктом діяльності монгола-татарської орди та особистим рішенням
ХАНА Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУРА.

МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО УСКІХ БУЛО СКЛАДОВОЮ ТЕРИТОРІЄЮ ЗОЛОТОЇ ОРДИ ДО 1480 РОКУ, ПО ФАКТУ ДО 1505 РОКУ.

УКРАЇНА - ПЕРША ЗГАДКА В 1187 РОЦІ.
УКРАЇНА З'ЯВИЛАСЯ НА КАРТІ ЄВРОПИ В 1224 РОЦІ

УКРАЇНЦІ- СПАДКОЄМЦІ КИЇВСЬКОГО ХРЕЩЕННЯ 860р.(КНЯЗЬ АСКОЛЬД) 988 РОКУ (КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР).

НІКОМУ НЕ ВІДІБРАТИ в УКРАЇНЦІВ ПАМ'ЯТЬ І ДУХОВНІСТЬ, ДАНУ НАМ ВСЕМОГУТНІМ І ВСЕВИШНІМ !!!

О. К. Толстой писав

"Московия - русь тайги,

монгольская, дикая, зверинная".

"Народишка, которой блуждает

по Европе и ищет,

что можно разрушить, уничтожить

ради развлечения.
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02.04.2022 12:26 Ответить
По возможности в плен не брать!!Особенно артов и на поле боя.., разве, если сами будут бежать и проситься!Бо на цих ублюдків тільки харчі витрачати-все рівно скажуть, що ми їх тут катували., тварюки брехливі
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02.04.2022 12:33 Ответить
Наверно даже гайки воняют…
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02.04.2022 12:35 Ответить
Частина москалів вже розійшлась по могилам.
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02.04.2022 12:43 Ответить
Ptichku zhalko ...
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02.04.2022 12:52 Ответить
Земля им стекловатой. Пусть в аду им достанется петушиньій котел.
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02.04.2022 13:58 Ответить
Эти уже получили диплом, с знаком отличия. теперь домой в черных пакетах.
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02.04.2022 14:15 Ответить
Ну ничего, какой нибудь очередной ********* новую патриотическую песенку споет. Как про Афган. Про черный тюльпан и все в таком духе.
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02.04.2022 16:13 Ответить
Умнички , так приятно смотреть на жареную русню
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02.04.2022 22:07 Ответить
МИ ПЛЮВАЛИ В ЇХ ЛЮТЬ !)
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03.04.2022 01:28 Ответить
 
 