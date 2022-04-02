"Опознать кого-то будет тяжело": ВСУ показали, как "встречали" российских оккупантов в Дмитровке под Киевом. ВИДЕО

Украинская армия продолжает уничтожать и гнать прочь российские войска под Киевом.

В частности, освободили еще один населенный пункт в Бучанском районе – село Дмитровку, говорится в сюжете Военного телевидения Украины, передает Цензор.НЕТ.

Российские войска держали Дмитровку в оккупации около трех недель, но пора отвечать за то, что они натворили.

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