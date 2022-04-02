"Весточка от мародера": российские оккупанты по почте отправляют награбленные в Украине вещи. ВИДЕО

Отступив из Киевской области, российские солдаты посещают белорусскую курьерскую контору и отправляют домой награбленные вещи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ в телеграм-канале.

На кадрах белорусский Мозырь. Отступив из Киевской области, российские солдаты посещают белорусскую курьерскую контору и отправляют домой награбленные вещи.

Вот, собственно, все, что нужно знать о российской армии и росиянах в целом.

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