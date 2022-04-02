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"Весточка от мародера": российские оккупанты по почте отправляют награбленные в Украине вещи. ВИДЕО

Отступив из Киевской области, российские солдаты посещают белорусскую курьерскую контору и отправляют домой награбленные вещи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ в телеграм-канале.

На кадрах белорусский Мозырь. Отступив из Киевской области, российские солдаты посещают белорусскую курьерскую контору и отправляют домой награбленные вещи.

Вот, собственно, все, что нужно знать о российской армии и росиянах в целом.

Смотрите также: Уничтожен российский военный грузовик со стиральными машинами и бытовой техникой, разграбленной в домах под Киевом. ФОТОфакт

Автор: 

армия РФ (19210) Беларусь (7891) Киевская область (4132) мародерство (461)


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Топ комментарии
+92
Беларуси по сути нету, это окупированая страна, а население - послушное зашуганое стадо, думают что их война стороной обойдёт
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02.04.2022 13:07
+61
а те, що ці речі в крові і що той, хто їх торкатиметься (діти бандитів, дружини, мами, родичі) буде проклятий і помиратиме страшною смертю - не думають... А так і буде
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02.04.2022 13:10
+48
Надо бы белоруским хакерам найти списки отправлявших посылки и адреса и фио отправлявших
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02.04.2022 13:15
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Беларуси по сути нету, это окупированая страна, а население - послушное зашуганое стадо, думают что их война стороной обойдёт
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02.04.2022 13:07 Ответить
Стадо баранов... затаракановских и просто тупых, от природы и по-жизни...
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02.04.2022 14:02 Ответить
в Украине было намного лучше ?

В Украине в ноябре 2021 года хорошо или очень хорошо относилось к РФ 39% украинцев, плохо или очень плохо 47%, (КМИС)
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02.04.2022 14:03 Ответить
"У місті Наровля (білорусь) окупанти облаштували спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно.

Там продають пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки та навіть косметику."

Білоруси, щоб вам повернулося сторицею.
Щоб ті зняті з дитячих трупів хрестики пропекли вас до кісток.
https://t.me/nuts_roses/742
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02.04.2022 14:04 Ответить
100%
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02.04.2022 14:11 Ответить
кацапи - то кінчені збоченці. усі до одного.
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02.04.2022 13:09 Ответить
как и беларусы
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03.04.2022 02:55 Ответить
Это просто триумф российской армии
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02.04.2022 13:10 Ответить
а те, що ці речі в крові і що той, хто їх торкатиметься (діти бандитів, дружини, мами, родичі) буде проклятий і помиратиме страшною смертю - не думають... А так і буде
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02.04.2022 13:10 Ответить
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02.04.2022 13:23 Ответить
Облиште. Ніякої карми, божої кари чи такого чогось немає. Багато їх "покарало" за Чехословаччину, Венгрію, Молдову, Чечню, Грузію, Сирію? Ні. Живуть собі досі ситі та задоволені. Жодна бомба не впала на землю центральної Росії більш ніж за сто років. І тут так буде. Якщо ми самі їх не скараємо. Але сил для цього у нас немає. І ні у кого немає. Їм і Україну з часом простять, забудуть. Тому що розмір має вирішальне значення. Sad but true.
Єдини бог, що поки ще може їх покарати, має калібр 152 мм. Допоможіть йому, не молитвою чи закликом, а переказом у додатку Приват24.
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02.04.2022 13:30 Ответить
одне не виключає другого. Калібр - для бандитів, прокляття - для їхніх дітей
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02.04.2022 13:39 Ответить
ага, і при тому всьому як і завжди "переможені" живуть краще за "переможців", русские досі бісяться не розуміють що не так, невже вони мало ще вбили? ото не так і є та кара. Якщо Бог хоче покарати, впершу чергу віднімає розум. Їх діти ростуть дегенератами і вбивцями, їх використовують як гарматне м"ясо і все одно з каждим разом русским все гірше і гірше, вони вже від ненависті захлинаються і не розуміють що не так? ну як, можна це вважати карою?
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02.04.2022 15:56 Ответить
Рашист хвалиться своїй матері награбленим: "Приеду, заживем мамулечка. Если не приеду путин 7 млн виплачивает". А вона йому відповідає: "Мне сейчас рассчитаться надо блин".
https://www.youtube.com/watch?v=63f1QIH59G8&t=67s
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02.04.2022 13:32 Ответить
Вони ЛОХИ. Офіційно. Нічого їм не виплачують, бо були на "навчаннях", а не на війні. Тобто їх кинули:
"Лох - жаргонное выражение, обозначающее потенциальную жертву мошенника, человека-простака, позволяющего себя обмануть"
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02.04.2022 18:30 Ответить
Просто уявити як орки приносить своїм личинкам іграшки вбитих папай українських дітей...
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02.04.2022 13:43 Ответить
Як по мені, ще хотілось щоб верхушку і "лібералів" яки втекли др ЄС і Ізраїлю, теж якось покарало.
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02.04.2022 13:45 Ответить
а белорашка пособница сбыту (отправке на рашку) краденного )))
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02.04.2022 13:10 Ответить
ото справді - барига
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02.04.2022 14:26 Ответить
Импортозамещение о котором говорило *****.
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02.04.2022 13:14 Ответить
Матка, яйки, млэко, людей домой отправляют. Все по заветам Фюрера
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02.04.2022 13:14 Ответить
Хуже.
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02.04.2022 13:16 Ответить
Шобло ніщебродів.
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02.04.2022 13:15 Ответить
Будем касапским мамкам запчастями высылать их ********* ...
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02.04.2022 13:15 Ответить
Но адресат получения пусть сам оплачивает посылку
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02.04.2022 13:18 Ответить
Надо бы белоруским хакерам найти списки отправлявших посылки и адреса и фио отправлявших
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02.04.2022 13:15 Ответить
Дуже слушно.
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02.04.2022 13:21 Ответить
Так! Дуже прошу білорусів таку інфу!
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03.04.2022 07:48 Ответить
а в одном из подвалов дачи на белораше, скрипит зубами от зависти "литвин". какие трофеи и он мог бы добыть, если бы пошёл со "старшим братэллой" на "ученья". мент, прально я понимаю текущую ситуацию? ты же точно этот пост читаеш.
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02.04.2022 13:20 Ответить
Всі хто співпрацює з вбивцями-мародерами є їх співучасником.
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02.04.2022 13:21 Ответить
задокументована ганьба на увесь світ "другої армії світу", а точніше - армії другого світу
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02.04.2022 13:22 Ответить
белораша - пособница оккупантов, по сути ее правая рука..., если исповедовать принцип не противления злу насилием, так и проживут белорусы на короткой цепи и в наморднике, пока не исчезнут как нация...
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02.04.2022 13:25 Ответить
они уже есчезли, их страны и нации нет, они западная провинция ***********, со всеми вытекающими, и если с 2014 до 24 февраля 2022 года можно было ИХ ПОНЯТЬ, но когда началась война, Это и есть час выбора, и они его сделали, МОЛЧАЛИВО СДАВШИСЬ, ПЕТУХИ!
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02.04.2022 13:30 Ответить
а хто ж тоді пускає ешелони вслід за русским корабльом?
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02.04.2022 16:02 Ответить
Які нахєр ешелони? Невже ти настільки тупий , що повірив тіктоковському відео.
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02.04.2022 19:18 Ответить
попрошу пана не тикати мені і не хамити.
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02.04.2022 19:21 Ответить
Вибачаюсь, нерви не в порядку. Але прошу не тупити.
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02.04.2022 19:24 Ответить
НІХТО НІЯКІ ЕШЕЛОНИ ПІД УКІС НЕ ПУСКАВ. ФЕЙК.
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02.04.2022 19:26 Ответить
Вот и решение вывоза мёртвых российских вояк. Соберите их в пакетах и пошлите их семьям по почте.
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02.04.2022 13:26 Ответить
Эту технику (оставленную) нужно минировать так чтоб разносило в клочья из родню при включении.
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02.04.2022 13:27 Ответить
Кацапи завжди були голодранцями і мародерами , такими і залишаться ,
якщо ми їх не знищимо під корінь 😡
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02.04.2022 13:34 Ответить
Volodymyr Viatrovyc@viatrovych
https://twitter.com/viatrovych/status/1510143526708953091 3 ч

Те, що робить зараз Росія - не просто загарбницька війна.
Це геноцид українського народу.
Не в метафоричному, а в прямому сенсі.
https://www.youtube.com/watch?v=rG61TV1kSHY&t=81s&ab_channel=VolodymyrViatrovych
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02.04.2022 13:35 Ответить
Это тебе… это мне… это тебе… Не, я такой фасон не ношу. Посмотрим… Так, я себя не обделил?

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02.04.2022 13:35 Ответить
А ведь работники почтовой службы прекрасно понимают откуда у кацапсин эти богатства и ничего их не смущает.
Я всегда уважал белорусов, очень добрые люди, но теперь...
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02.04.2022 13:36 Ответить
очень добрые, потому что очень трусливые, я даже не могу сейчас сказать кто трусливее, русня или бульборусня, я представляю что чеченцы будут делать с **********, когда лукаша путлер снимет за **** в помощи в войне, БЕЛАРУСЫ, вам торба... чеченцы вас будут на ******** садить аж свистеть будет за ушами
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02.04.2022 13:40 Ответить
Я бы не стал давать такую оценку белорусам, думаю что они уже готовы проснуться и потенциально стать нашими союзниками
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02.04.2022 15:55 Ответить
Кто просыпались - тех посадили, такая чистка за 20 лет дала плоды. Друг у меня сидит второй год за выход на протест, например. Осталась биомасса.
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02.04.2022 18:32 Ответить
Ніколи не поважав бульбашів, гнилий народ, паршивий. Якщо на московії 0,01% адекватних, то в бульболенді 0,02%. От і вся різниця.
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02.04.2022 19:21 Ответить
ВЯлікая сРана вставшая с кАлен.
Капец. Бидло мокшанське, ніщебродне.
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02.04.2022 13:36 Ответить
Блеванина ...
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02.04.2022 13:40 Ответить
Эти люди пришли убивать украинцев на украинской земле. За деньги. Портрет готов.
Почему же для них грабеж, собирание на захваченной территории это что-то аморальное?
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02.04.2022 13:56 Ответить
*********
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02.04.2022 14:07 Ответить
Білорусів це не стосується а ********* щоб це стало поперек горла.мародери хренові
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02.04.2022 14:22 Ответить
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02.04.2022 15:13 Ответить
Щоб згоріла автівка по дорозі на рашу!
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02.04.2022 15:15 Ответить
Загиблих своїх не забирають, зате всякий хлам везуть.
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02.04.2022 15:54 Ответить
А страна-проститутка с территории которой рашисты обстреливают мирные города и села в Украине, помогает оккупантам отправить награбленное. Белорусы думаете отмоетесь от позора
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02.04.2022 18:15 Ответить
бульбонам - вічна ганьба і презирство.
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02.04.2022 21:34 Ответить
КТО ПОСОБНИЧАЕТ НАГРАБЛЕННОМУ ТОТ ПРЕСТУПНИК !!!
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03.04.2022 01:51 Ответить
Скоро у Расєє -

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03.04.2022 10:03 Ответить
 
 