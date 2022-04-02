"Весточка от мародера": российские оккупанты по почте отправляют награбленные в Украине вещи. ВИДЕО
Отступив из Киевской области, российские солдаты посещают белорусскую курьерскую контору и отправляют домой награбленные вещи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ в телеграм-канале.
На кадрах белорусский Мозырь. Отступив из Киевской области, российские солдаты посещают белорусскую курьерскую контору и отправляют домой награбленные вещи.
Вот, собственно, все, что нужно знать о российской армии и росиянах в целом.
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В Украине в ноябре 2021 года хорошо или очень хорошо относилось к РФ 39% украинцев, плохо или очень плохо 47%, (КМИС)
Там продають пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки та навіть косметику."
Білоруси, щоб вам повернулося сторицею.
Щоб ті зняті з дитячих трупів хрестики пропекли вас до кісток.
https://t.me/nuts_roses/742
Єдини бог, що поки ще може їх покарати, має калібр 152 мм. Допоможіть йому, не молитвою чи закликом, а переказом у додатку Приват24.
https://www.youtube.com/watch?v=63f1QIH59G8&t=67s
"Лох - жаргонное выражение, обозначающее потенциальную жертву мошенника, человека-простака, позволяющего себя обмануть"
якщо ми їх не знищимо під корінь 😡
https://twitter.com/viatrovych/status/1510143526708953091 3 ч
Те, що робить зараз Росія - не просто загарбницька війна.
Це геноцид українського народу.
Не в метафоричному, а в прямому сенсі.
https://www.youtube.com/watch?v=rG61TV1kSHY&t=81s&ab_channel=VolodymyrViatrovych
Я всегда уважал белорусов, очень добрые люди, но теперь...
Капец. Бидло мокшанське, ніщебродне.
Почему же для них грабеж, собирание на захваченной территории это что-то аморальное?