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В ночь полномасштабного вторжения РФ враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины, - СБУ. ВИДЕО

С начала полномасштабной агрессии РФ оперативно выявлено и нейтрализовано более 120 мощных кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины

Наибольшее их количество пришлось на ночь вторжения – именно тогда враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины. Впрочем, эффективная работа СБУ и других органов кибербезопасности не позволила агрессору использовать киберпространство для получения военных преимуществ, сообщают в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудники СБУ обезвредили все попытки оккупантов парализовать стратегически важные украинские электронные ресурсы или использовать их для распространения пропагандистских материалов.

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Предотвращено взлом ІТ-систем объектов критической инфраструктуры, операторов связи и средств массовой информации нашего государства.

В настоящее время созданы платформы для круглосуточного обмена информацией между всеми институтами, которые могут стать объектами враждебных посягательств.

Кроме того, СБУ начала ряд расследований, чтобы установить и привлечь к ответственности устроителей и всех участников подрывной деятельности и агрессии против Украины.

По предварительным данным, организацией вражеских кибердиверсий занимались спецслужбы РФ, в том числе представители ФСБ и российской военной разведки. Непосредственное исполнение осуществляли специализированные хакерские группировки рашистов. В частности, это APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin и т.д.

В настоящее время работа СБУ в усиленном круглосуточном режиме продолжается. А наши следователи устанавливают всю цепочку преступников, чтобы привлечь их к ответственности.

Автор: 

СБУ (19893) кибербезопасность (674)


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Топ комментарии
+5
А помогали им китайцы.
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02.04.2022 14:48
+2
эти комуняцкие уесосы будут расказывать что они не знали и тд, их сицзинчлен так глазки щюрил что чуть не лопнул, а йуло точно выполнял его прихоть не нападать пока олимпиада, 100%, а сейчас это комуняцкая тварь выискивает момент чтобы на Тайвань напасть
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02.04.2022 14:52
+1
"...Забагато людей покладалися на гламур війни, свого роду військову порнографію, щоб передбачити результат вторгнення росії до сусідньої країни" - це думка Філліпса Пейсон О'Брайєна, професора стратегічних досліджень, Сент-Ендрюський університет, Шотландія.
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02.04.2022 14:48
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Шта?
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02.04.2022 14:50 Ответить
Все, кому надо, увидят то, что надо и тогда, когда надо.
Всем прочим - читать сказку Расторгуева о летающих черепахах.
Которая вместо предисловия к одной известной книжице.
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02.04.2022 14:57 Ответить
А фото звільнених від кацапів українських містечок, майже вщент зруйнованих, Європу не хвилює?
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02.04.2022 15:01 Ответить
Никто не запрещает публиковать в принципе, настоятельно просят ПОДОЖДАТЬ с публикацией снимков сутки, а лучше двое, поскольку публикация СРАЗУ означает помощь врагу в корректировке огня.
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02.04.2022 15:21 Ответить
Это не новости, это фиксация военных преступлений. Срока давности не имеющих.

Беспилотники и корректировщики сбиваются, для спутника нужна связь. Фото с привязкой к местности и конкретным зданиям дает координаты попаданий не хуже любого спутника.
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02.04.2022 15:41 Ответить
Ога. Ну просто прям срочно необходимо показать результаты авиа и ракетных ударов с привязкой к геолокации. Палишься, кацапчег.
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02.04.2022 16:36 Ответить
А помогали им китайцы.
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02.04.2022 14:48 Ответить
эти комуняцкие уесосы будут расказывать что они не знали и тд, их сицзинчлен так глазки щюрил что чуть не лопнул, а йуло точно выполнял его прихоть не нападать пока олимпиада, 100%, а сейчас это комуняцкая тварь выискивает момент чтобы на Тайвань напасть
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02.04.2022 14:52 Ответить
Верно, есть такие сведения. А также есть хороший повод пересмотреть внешнеполитическую доктрину и стратегию отношений, в частности сотрудничества с Китаем и другими странами - антагонистами демократического развития, с сторону внедрения необходимых предохранительных мер безопасности.
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03.04.2022 00:22 Ответить
"...Забагато людей покладалися на гламур війни, свого роду військову порнографію, щоб передбачити результат вторгнення росії до сусідньої країни" - це думка Філліпса Пейсон О'Брайєна, професора стратегічних досліджень, Сент-Ендрюський університет, Шотландія.
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02.04.2022 14:48 Ответить
А що хотів знищити діючий на той час "генерал СБУ" Наумов?
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02.04.2022 14:48 Ответить
Хорошо что у кацапов все через жоп
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02.04.2022 15:17 Ответить
За словами буданова, ГУР знали у листопаді, що рашисти будуть атакувати Україну. Чому за три місяці клоуни нічого не робили для зменшення негативних наслідків від вторгнення - має з'ясувати слідство. Однак цей процес буде після війни. Клоунській мерзоті це точно не зійде з рук. Присядуть усім шапіто.
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02.04.2022 15:27 Ответить
 
 