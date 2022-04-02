В ночь полномасштабного вторжения РФ враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины, - СБУ. ВИДЕО
С начала полномасштабной агрессии РФ оперативно выявлено и нейтрализовано более 120 мощных кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины
Наибольшее их количество пришлось на ночь вторжения – именно тогда враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины. Впрочем, эффективная работа СБУ и других органов кибербезопасности не позволила агрессору использовать киберпространство для получения военных преимуществ, сообщают в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Сотрудники СБУ обезвредили все попытки оккупантов парализовать стратегически важные украинские электронные ресурсы или использовать их для распространения пропагандистских материалов.
Предотвращено взлом ІТ-систем объектов критической инфраструктуры, операторов связи и средств массовой информации нашего государства.
В настоящее время созданы платформы для круглосуточного обмена информацией между всеми институтами, которые могут стать объектами враждебных посягательств.
Кроме того, СБУ начала ряд расследований, чтобы установить и привлечь к ответственности устроителей и всех участников подрывной деятельности и агрессии против Украины.
По предварительным данным, организацией вражеских кибердиверсий занимались спецслужбы РФ, в том числе представители ФСБ и российской военной разведки. Непосредственное исполнение осуществляли специализированные хакерские группировки рашистов. В частности, это APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin и т.д.
В настоящее время работа СБУ в усиленном круглосуточном режиме продолжается. А наши следователи устанавливают всю цепочку преступников, чтобы привлечь их к ответственности.
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Которая вместо предисловия к одной известной книжице.
Беспилотники и корректировщики сбиваются, для спутника нужна связь. Фото с привязкой к местности и конкретным зданиям дает координаты попаданий не хуже любого спутника.