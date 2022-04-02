В Одесской области войска РФ проводят воздушную разведку и атакуют с неба, - Оперативное командование "Південь". ВИДЕО
Оперативная обстановка в Одесской области контролируется ВСУ, все действия противника, который проводит воздушную разведку и атакует с неба, тщательно отслеживаются.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Оперативного командования "Південь".
"Деморализованный и озверевший оккупант продолжает искать резервы и способы реализации своих подлых планов. Враг упорно проводит воздушную разведку, давит и атакует с неба. Все риски как по морю, воздуху и по суше нами учтены, все действия противника тщательно отслеживаются. Силы охраны и обороны – на страже границ и защите региона", – говорится в сообщении.
В командовании призвали жителей граничащих городов быть бдительными и ответственными, не подвергать себя опасности, а в случае обнаружения подозрительных лиц, немедленно сообщать соответствующие подразделения сил охраны и обороны региона.
Несмотря на неприятельские нападения, обстановка в Одесском регионе остается стабильной и контролируемой, заверили в командовании.
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Хоча б рів висотою пару метрів насипано?
И президентша молдаван тоже ссыт. Целью ее президенства - борьба с коррупцией. Когда президенство пошло не по плану, она "поплыла". Даром что пришла на Крымскую платформу. Еще она давно скулит что Молдова не готова остаться без энергоресурсов. А еще у нее советники такие... мягко говоря, похоже у них какие то мутные дела с трындецстровцами. Там все мутно. На Молдову надежды мало. Не вояки. Сидят и молятся чтобы до них русский мир не дошел. Спасибо им уже за то что хорошо принимают украинских беженцев.