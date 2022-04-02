В Одесской области войска РФ проводят воздушную разведку и атакуют с неба, - Оперативное командование "Південь". ВИДЕО

Оперативная обстановка в Одесской области контролируется ВСУ, все действия противника, который проводит воздушную разведку и атакует с неба, тщательно отслеживаются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Оперативного командования "Південь".

"Деморализованный и озверевший оккупант продолжает искать резервы и способы реализации своих подлых планов. Враг упорно проводит воздушную разведку, давит и атакует с неба. Все риски как по морю, воздуху и по суше нами учтены, все действия противника тщательно отслеживаются. Силы охраны и обороны – на страже границ и защите региона", – говорится в сообщении.

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В командовании призвали жителей граничащих городов быть бдительными и ответственными, не подвергать себя опасности, а в случае обнаружения подозрительных лиц, немедленно сообщать соответствующие подразделения сил охраны и обороны региона.

Несмотря на неприятельские нападения, обстановка в Одесском регионе остается стабильной и контролируемой, заверили в командовании.