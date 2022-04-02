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В Одесской области войска РФ проводят воздушную разведку и атакуют с неба, - Оперативное командование "Південь". ВИДЕО

Оперативная обстановка в Одесской области контролируется ВСУ, все действия противника, который проводит воздушную разведку и атакует с неба, тщательно отслеживаются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Оперативного командования "Південь".

"Деморализованный и озверевший оккупант продолжает искать резервы и способы реализации своих подлых планов. Враг упорно проводит воздушную разведку, давит и атакует с неба. Все риски как по морю, воздуху и по суше нами учтены, все действия противника тщательно отслеживаются. Силы охраны и обороны – на страже границ и защите региона", – говорится в сообщении.

Читайте: Войска РФ из оккупированного Крыма запустили три ракеты "Искандер" по Одесщине, есть пострадавшие, - ОВА

В командовании призвали жителей граничащих городов быть бдительными и ответственными, не подвергать себя опасности, а в случае обнаружения подозрительных лиц, немедленно сообщать соответствующие подразделения сил охраны и обороны региона.

Несмотря на неприятельские нападения, обстановка в Одесском регионе остается стабильной и контролируемой, заверили в командовании.

Одесса (7880) Одесская область (3567)


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Топ комментарии
+8
Украине нужно разбомбить склады России в Приднестровье. Нужно наперед это уничтожить, пока оно не пошло в бой на Одессу.
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02.04.2022 16:08
+5
турция. москалей уродов массово выселяют из отелей. визжат падлы что это незаконно. а убивать людей это законно?
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02.04.2022 16:26
+2
Цензор, вся сторінка в рекламі *****, хоча я його,скота, ніде не шукав. Заблокуйте, будь ласка. Ось звідсіля: https://s-img.mgid.com/...... . Сайт https://www.mgid.com/ghits/......
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02.04.2022 16:05
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Не казав він такого.
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02.04.2022 16:06 Ответить
Це ти, пдрс, сам від нього чув?
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02.04.2022 16:13 Ответить
До речі, а що було зроблено за роки незалежності Україною для укріплення кордону з Придністровським районом Молдови?

Хоча б рів висотою пару метрів насипано?
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02.04.2022 16:04 Ответить
А нафіга, там 1500 інвалідів.
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02.04.2022 16:05 Ответить
Як щодо військових складів?
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02.04.2022 16:10 Ответить
Ну склади і що, хто буде ними користуватись? Якби була умовна можливість запхати в ПМР з 10 000 москалів і дати їм зброю, але і тут вже з Абхазії і Камчатки збирають.
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02.04.2022 16:15 Ответить
Та що там відносно складів - кацапам пора домовлятися про матеріальну компенсацію за їхню передачу ЗСУ і потихеньку постачати нам ********** , а самим оформляти паспорти євросоюзу .....
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02.04.2022 18:24 Ответить
Там уже давно из ценных боеприпасов ничего не осталось. Только взрывоопасный мусор.
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02.04.2022 19:41 Ответить
Не знаю - я там з переобліком не був , але думаю що артилерійських *********** повинно бути до#уя , та і патрони із стрілецьким озброєнням лишніми ніколи не будуть , он зараз збільшення ТРО гальмується якраз через нестачу цього всього ((
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02.04.2022 19:53 Ответить
Знающие люди говорят, что вывезено еще лет 15-20 назад. А ржавые патроны явно не окупят спецоперацию в том гадюшнике.
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02.04.2022 20:12 Ответить
Обабіч того "рова" споконвіків живуть Українці. Придністрянщина (Лівобережжя Дністра) то споконвічна українська земля заселена Українцями. ТОй кордон треба було уже давно знести, а не укріпляти...
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02.04.2022 17:56 Ответить
Цензор, вся сторінка в рекламі *****, хоча я його,скота, ніде не шукав. Заблокуйте, будь ласка. Ось звідсіля: https://s-img.mgid.com/...... . Сайт https://www.mgid.com/ghits/......
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02.04.2022 16:05 Ответить
До речі це правда. Набридло дивитися
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02.04.2022 16:06 Ответить
Яким чином?
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02.04.2022 16:07 Ответить
А через Миколаїв вони як пройдуть? Підірвавши мости за собою, вони ще будуть мати проти себе Одеський та Вінницький гарнізони.
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02.04.2022 16:13 Ответить
Я не Македонський, але як на мене доки москалі з під Чернигова навкруги України долізуть до Одеси, зі Львова, Чернівців, Вінниці, Кропивницького дійде більше резервів.
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02.04.2022 16:22 Ответить
Украине нужно разбомбить склады России в Приднестровье. Нужно наперед это уничтожить, пока оно не пошло в бой на Одессу.
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02.04.2022 16:08 Ответить
Конечно нужно. Но тут будет юридический нюанс - это будет нападением на территорию Молдовы.
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02.04.2022 18:50 Ответить
аж ніяк ...- то просто превентивна військова по загрозі ....
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02.04.2022 19:16 Ответить
Этот вопрос нужно решать с молдавським властями. У них впервые за 30 лет появилась возможность избавится от этой раковой опухоли и стать европейской страной. Молдаванам должны уже поднадоесть подмосковные стройки и беспредел московской полиции и фмс.
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02.04.2022 19:21 Ответить
Молдаване ссут. Хотя бы потому что у Молдовы нет полноценной армии. А та что есть совершенно не боеготова. Разве что Румыния впишется, но румыны те еще вояки фанерные.
И президентша молдаван тоже ссыт. Целью ее президенства - борьба с коррупцией. Когда президенство пошло не по плану, она "поплыла". Даром что пришла на Крымскую платформу. Еще она давно скулит что Молдова не готова остаться без энергоресурсов. А еще у нее советники такие... мягко говоря, похоже у них какие то мутные дела с трындецстровцами. Там все мутно. На Молдову надежды мало. Не вояки. Сидят и молятся чтобы до них русский мир не дошел. Спасибо им уже за то что хорошо принимают украинских беженцев.
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02.04.2022 19:57 Ответить
турция. москалей уродов массово выселяют из отелей. визжат падлы что это незаконно. а убивать людей это законно?
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02.04.2022 16:26 Ответить
Придестровцам можно предложить разоружится, интенировать их, а дальше хотят, пусть живут в Молдове, в Украине, Румынии,ну а для любителей березок спецрейсы Кишинев-Хельсинки -Санкт-Петербург.
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02.04.2022 19:31 Ответить
В Украине этим жить не нужно.Это биомусор.
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06.04.2022 15:55 Ответить
Скоро как черви из под земли лезть будут..
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02.04.2022 21:14 Ответить
ТАК АТАКУЙТЕ С ПОД ВОДЫ !!!
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03.04.2022 01:49 Ответить
За пів року росіяни полізуть через стіну до нас "цілуватись"
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03.04.2022 12:01 Ответить
 
 