Перехват разговора оккупанта: Кадыровцы в Мариуполе для развлечения стреляют по украинским детям, а рашисты едят собак. АУДИО

Российские оккупанты рассказывают родным (в том числе жене и отцу) о том, как они убивают украинских детей в Мариуполе и едят собак. Их родственники спокойно реагируют на то, что оккупанты пришли убивать украинских детей и грабить дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канале Службы безопасности Украины, публикуя перехваченные телефонные разговоры.

"Российские оккупанты ежедневно "пробивают дно". На перехваченных пленках СБУ так много доказательств деградации и зверств рашистов, что мы сделали из них отдельную подборку.

Так, один из захватчиков смакует с женой "сафари" на детей в Мариуполе, где кадыровцы бегут за маленькой украинской девочкой и стреляют ей по ногам – для развлечения. Дальше хвастается захвачепыми под Киевом трофеями: "…машин набрали себе, бл*дь. Ружьев себя набрали, карабинов…".

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А еще одна совершенно спокойно рассказывает отцу, что они едят украинских собак (и это не про алабая, как было на предыдущих перехватах). Мол, с питанием у них все нормально: "…собаку зарезали, съели", потому что просто "….нутрии закончились".

Хуже всего, что даже оставшиеся в РФ мирные россияне смакуют эти зверства, которые их родственники творят Украине.

Мы фиксируем все бесчинства, чтобы каждый оккупант понес заслуженное наказание. И, прежде всего, на поле боя!" – говорится в сообщении.