Перехват разговора оккупанта: Кадыровцы в Мариуполе для развлечения стреляют по украинским детям, а рашисты едят собак. АУДИО
Российские оккупанты рассказывают родным (в том числе жене и отцу) о том, как они убивают украинских детей в Мариуполе и едят собак. Их родственники спокойно реагируют на то, что оккупанты пришли убивать украинских детей и грабить дома.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канале Службы безопасности Украины, публикуя перехваченные телефонные разговоры.
"Российские оккупанты ежедневно "пробивают дно". На перехваченных пленках СБУ так много доказательств деградации и зверств рашистов, что мы сделали из них отдельную подборку.
Так, один из захватчиков смакует с женой "сафари" на детей в Мариуполе, где кадыровцы бегут за маленькой украинской девочкой и стреляют ей по ногам – для развлечения. Дальше хвастается захвачепыми под Киевом трофеями: "…машин набрали себе, бл*дь. Ружьев себя набрали, карабинов…".
А еще одна совершенно спокойно рассказывает отцу, что они едят украинских собак (и это не про алабая, как было на предыдущих перехватах). Мол, с питанием у них все нормально: "…собаку зарезали, съели", потому что просто "….нутрии закончились".
Хуже всего, что даже оставшиеся в РФ мирные россияне смакуют эти зверства, которые их родственники творят Украине.
Мы фиксируем все бесчинства, чтобы каждый оккупант понес заслуженное наказание. И, прежде всего, на поле боя!" – говорится в сообщении.
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І після війни теж будуть любити. Расєянє харошиє, Путін плахой, какаяразніца какой язьік.
всередині та ззовні
на сім колін
і двісті літ
падло
світу
респект.....
щоб рашистів не могли накривати на відходах
бо про маштаби мародерства вже легенди ходять
і що в білорусі вже є ринки з награбованим.
це жахливо але факт...
Такі злочини не мають строку давності!
Але наразі нічого не можу з собою зробити. Ось такі здичавілі бажання з'являються...
А то дуже розумні деякі, сидіти на сраці рівно посеред безпечної країни, за небесним щитом всяких альянсів, і моралізувати. Агов, давай, скатай до Маріка на вихідні, італьянчик? Подивишся на всяке, а потім розкажеш всім, що треба бути гуманним до ворогів.
Окончательно Дикая дивизия была добита 11 ноября в ночном бою под Екатеринославом. Сейчас это Днепр. Горцев уничтожили в кавалерийской рубке, многие бежали и утонули в Днепре.
700 человек попали в плен. Утром их обливали керосином и сжигали, либо медленно рубили шашками на мелкие куски…
Участник махновского движения Герасименко писал: «Больше всего досталось кавказским частям − чеченцам и другим. Их за месяц погибло несколько тысяч. В конце ноября массы чеченцев категорически заявили, что не желают больше воевать с Махно, самовольно бросили посты и поехали к себе на Кавказ. Так начался общий распад деникинской армии»
-Учитывая болезненность для кацапских имбецилов слова "ФАШИСТ", думаю необходимо во всех новостях/статьях при упроминании РФовской армии или РФовского правительства добавлять слово "ФАШИСТ" : ФАШИСТСКАЯ РОСИЙСКО-ПУТИНСКАЯ АРМИЯ или ФАШИСТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ.
Предлагаю это сделать ВСЕМ новостным каналам Украины!
Ну тоді ще раз - Сдохни падло фашистсько-путінське!