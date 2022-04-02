Группа юристов по поручению Порошенко фиксирует факты преступлений российских оккупантов в Буче для международных судов, - адвокат Новиков. ВИДЕО

Группа юристов, сформированная по поручению Петра Порошенко, в Буче фиксирует преступления российских оккупантов для передачи материалов в международные суды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире "Прямого" адвокат Илья Новиков. Он обнародовал в Facebook видео, снятое в Буче. Имеющих другие видео, на которых зафиксированы военные преступления Армии РФ, призывают прислать их по адресу [email protected].

"Только что получили эксклюзивные материалы из Бучи, прямо удостоверяющие преступления против человечности со стороны рашистских оккупантов. Немедленно по поручению Петра Порошенко сформировали рабочую группу юристов, которые на месте должны задокументировать все факты этих бесчеловечных преступлений для международных судов", - сообщил Новиков.

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"Мы понимаем, что сейчас там нет условий, чтобы проводить обычные следственные действия. Потому мы фиксируем это сами. Мы сформировали группу юристов, которые получают информацию от таких источников, от наших бойцов. Я надеюсь, что после конца этой войны мы сможем выяснить, кто именно по фамилиям из российских военнослужащих присутствовал в этих местах, кто ответственен за эти преступления", — объясняет Новиков.

"Мы не конкурируем с прокуратурой Украины. Мы считаем, что им пока не хватает ресурсов. Поэтому все, что мы собираем, мы обязательно пошлем нашим коллегам", — отметил адвокат. Новиков объяснил, что крайне важно зафиксировать военные преступления российских оккупантов максимально оперативно, пока свидетели не выехали с деоккупированных территорий и не исчезли доказательства.

"Международные суды работают по другим стандартам, чем предусмотренные уголовным процессуальным кодексом Украины. Любая информация из понятного источника, которая происходит от человека, который может подтвердить, что да, я там был, я это видел собственными глазами, это видео — в принципе, является доказательством. Поэтому наши усилия, я уверен, не пройдут даром", – говорит Илья Новиков.

"У нас уже с самого начала войны была эта инициативная группа юристов, которые частично работают на местах и ​​частично работают в эвакуации именно над тем, чтобы фиксировать и передавать дальше всю эту информацию, которую нам удастся сохранить. Мы уверены, что наши коллеги из прокуратуры найдут способ отработать эту информацию даже если ситуация изменится", — объясняет адвокат.

"Мы должны помочь нашим официальным следственным органам. Мы стремимся помочь международному следствию, международным судам, которые безусловно состоятся по результатам этой войны", — отмечает Новиков.

Илья Новиков также призвал свидетелей преступных действий российских оккупантов по возможности снимать видеоматериалы и отправлять их на электронную почту [email protected]

Он предостерег людей на только что оккупированных территориях быть осторожными и ничего не трогать из-за угрозы заминирования.

"Мы просим только о том, чтобы люди, снимающие видео, направили нам его и имели с нами контакт, чтобы подтвердить, что это видео происходит от них. Пока больше ничего вы сделать не можете, если вы не следователь, прокурор. Это не ваша ответственность", – объясняет Новиков.

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"Но если вы там присутствуете и делаете эту съемку, пожалуйста, предоставьте ее нам. Предоставьте прокурорам. Они тоже будут благодарны. Вопрос только один, если такая съемка существует, мы хотели бы иметь ее копию, источник из которой она происходит. С юридической точки зрения это важно и это то, что возможно сейчас", — объясняет адвокат.

"Это – дело чести для нашей команды – добиться справедливого суда над путинским режимом и каждым выжившим участником российской агрессии", – отмечает адвокат.