РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11136 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
7 895 54

Группа юристов по поручению Порошенко фиксирует факты преступлений российских оккупантов в Буче для международных судов, - адвокат Новиков. ВИДЕО

Группа юристов, сформированная по поручению Петра Порошенко, в Буче фиксирует преступления российских оккупантов для передачи материалов в международные суды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире "Прямого" адвокат Илья Новиков. Он обнародовал в Facebook видео, снятое в Буче. Имеющих другие видео, на которых зафиксированы военные преступления Армии РФ, призывают прислать их по адресу [email protected].

"Только что получили эксклюзивные материалы из Бучи, прямо удостоверяющие преступления против человечности со стороны рашистских оккупантов. Немедленно по поручению Петра Порошенко сформировали рабочую группу юристов, которые на месте должны задокументировать все факты этих бесчеловечных преступлений для международных судов", - сообщил Новиков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гражданские со связанными руками и расстрелянные российскими оккупантами в Буче. ФОТО 18+


"Мы понимаем, что сейчас там нет условий, чтобы проводить обычные следственные действия. Потому мы фиксируем это сами. Мы сформировали группу юристов, которые получают информацию от таких источников, от наших бойцов. Я надеюсь, что после конца этой войны мы сможем выяснить, кто именно по фамилиям из российских военнослужащих присутствовал в этих местах, кто ответственен за эти преступления", — объясняет Новиков.

"Мы не конкурируем с прокуратурой Украины. Мы считаем, что им пока не хватает ресурсов. Поэтому все, что мы собираем, мы обязательно пошлем нашим коллегам", — отметил адвокат. Новиков объяснил, что крайне важно зафиксировать военные преступления российских оккупантов максимально оперативно, пока свидетели не выехали с деоккупированных территорий и не исчезли доказательства.

"Международные суды работают по другим стандартам, чем предусмотренные уголовным процессуальным кодексом Украины. Любая информация из понятного источника, которая происходит от человека, который может подтвердить, что да, я там был, я это видел собственными глазами, это видео — в принципе, является доказательством. Поэтому наши усилия, я уверен, не пройдут даром", – говорит Илья Новиков.

"У нас уже с самого начала войны была эта инициативная группа юристов, которые частично работают на местах и ​​частично работают в эвакуации именно над тем, чтобы фиксировать и передавать дальше всю эту информацию, которую нам удастся сохранить. Мы уверены, что наши коллеги из прокуратуры найдут способ отработать эту информацию даже если ситуация изменится", — объясняет адвокат.

"Мы должны помочь нашим официальным следственным органам. Мы стремимся помочь международному следствию, международным судам, которые безусловно состоятся по результатам этой войны", — отмечает Новиков.

Илья Новиков также призвал свидетелей преступных действий российских оккупантов по возможности снимать видеоматериалы и отправлять их на электронную почту [email protected]

Он предостерег людей на только что оккупированных территориях быть осторожными и ничего не трогать из-за угрозы заминирования.

"Мы просим только о том, чтобы люди, снимающие видео, направили нам его и имели с нами контакт, чтобы подтвердить, что это видео происходит от них. Пока больше ничего вы сделать не можете, если вы не следователь, прокурор. Это не ваша ответственность", – объясняет Новиков.

Смотрите также: Заминированы подъезды, детские площадки, гражданские автомобили: последствия оккупации Бучи. ВИДЕО

"Но если вы там присутствуете и делаете эту съемку, пожалуйста, предоставьте ее нам. Предоставьте прокурорам. Они тоже будут благодарны. Вопрос только один, если такая съемка существует, мы хотели бы иметь ее копию, источник из которой она происходит. С юридической точки зрения это важно и это то, что возможно сейчас", — объясняет адвокат.

"Это – дело чести для нашей команды – добиться справедливого суда над путинским режимом и каждым выжившим участником российской агрессии", – отмечает адвокат.

Автор: 

армия РФ (19210) Новиков (250) Порошенко Петр (19600) Буча (460) военные преступления (1435)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+33
Порох на своєму місці
показать весь комментарий
02.04.2022 16:28
+30
Олександр Бригинець


@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1510163416505327618 5 ч



В коментарях дехто пише - а де ж ваш Порошенко.
Справді, на тому єдиному каналі, який дозволяє влада, є лише Зеленський, Єрмак, Данілов, Арестович, Подоляк та усілякі Арахамії)
Але це не вся правда) не хочете ловитися на пропаганду - стежте не лише за офіційним ТВ)
Слава Україні!
показать весь комментарий
02.04.2022 16:30
+20
НЕ втік,не заховався в карпатах а допомагає і робить те що в його силах. Порошенко справжний патріот а не театральний
показать весь комментарий
02.04.2022 16:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хорошо , но безнадежно. В рашке должен поменяться режим и выдать военных преступников.. иначе будет вокруг да около, как с мс-17
показать весь комментарий
02.04.2022 16:28 Ответить
ВСЯ кацапія відповість! кожна падаль цапорила, а не лише під*рестична пішачна армія рифи
показать весь комментарий
02.04.2022 16:36 Ответить
Как цинично это не показалось бы, но, не смотря на понесённые нами потери и ошеломление от начального периода войны, у нас появился шанс окончательного решения мордорского вопроса, не перекладывая его решение на плечи внуков и правнуков. Выстоим, сцепив зубы и уничтожая взбесившееся "коллективное *****", продавим запад на поставку наступательного вооружения и начнём наконец то производить своё, задавим лукавых зеленожОПых "миротворцев", изгоним врага со всех оккупированных за последние 300 лет территорий, пройдёмся катком по их деревням и городам, вернём весь этот клоповник в исходное состояние мокшанских болот.
И выбора нам "коллективное *****" не оставило, либо мы их, либо они нас.
Третьего не дано...
Работы много и надолго, грязной и кровавой, но делать её нужно... Кому если не нам?
показать весь комментарий
02.04.2022 17:43 Ответить
Порох на своєму місці
показать весь комментарий
02.04.2022 16:28 Ответить
На місці! Але ,не зовсім ,на своєму!
показать весь комментарий
02.04.2022 17:00 Ответить
робить що може зара на своєму.
показать весь комментарий
02.04.2022 17:54 Ответить
Чудово !!!
показать весь комментарий
02.04.2022 16:29 Ответить
показать весь комментарий
02.04.2022 16:29 Ответить
Обидвома руками за! Свіжі овочі й фрукти з надлишком свинцю якісно покращать кацапський генофонд!
показать весь комментарий
02.04.2022 16:32 Ответить
Кто там скулил, что санкции не действуют?
показать весь комментарий
02.04.2022 19:33 Ответить
Олександр Бригинець


@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1510163416505327618 5 ч



В коментарях дехто пише - а де ж ваш Порошенко.
Справді, на тому єдиному каналі, який дозволяє влада, є лише Зеленський, Єрмак, Данілов, Арестович, Подоляк та усілякі Арахамії)
Але це не вся правда) не хочете ловитися на пропаганду - стежте не лише за офіційним ТВ)
Слава Україні!
показать весь комментарий
02.04.2022 16:30 Ответить
А шо, всі прокурори вивітрилися, так їх там мало не 15 000. 15 повнокровних БТГр. Невже всі Мертвечука шукають.
показать весь комментарий
02.04.2022 16:40 Ответить
ну не 15 а три, а зважаючі на личний состав, жодної - дим....
показать весь комментарий
02.04.2022 16:43 Ответить
Забавно читать "не 15 а три", глядя на ваш ник
показать весь комментарий
02.04.2022 19:35 Ответить
НЕ втік,не заховався в карпатах а допомагає і робить те що в його силах. Порошенко справжний патріот а не театральний
показать весь комментарий
02.04.2022 16:44 Ответить
показать весь комментарий
02.04.2022 16:44 Ответить
У него печень хватает после освобождения Чопа
показать весь комментарий
02.04.2022 16:52 Ответить
В неї є важливіші справи. Проти генерала Марченка, Тетяни Чорновол, Порошенка.
Проти рашистів справи ніби і відкриваються, але чим вони завершаться після омріяного заглядання в очі пуйлу тет-а-тет, хтозна ...
Тому нехай фіксують злочини рашистів всі хто можуть. І дають хід кримінальним справам проти рашистів. Можливо, і в міжнародних судах.
показать весь комментарий
02.04.2022 17:21 Ответить
Недавно заявили - открыть крим. дело против ввх она не может - у ***** президентский иммунитет. Вот где в Конституции Украины об этом сказано - у ***** иммунитет.
показать весь комментарий
02.04.2022 18:02 Ответить
Маємо усе зробити, щоб і Путін, і ті нелюди, хто розстрілював цивільних і гвалтував жінок, і усі росіяни, які це підтимали, особисто за ці злочини відповіли. Це виродки, які не мають права на існування.
показать весь комментарий
02.04.2022 16:52 Ответить
Погано що міжнародних немає...от би сюда притягнути з Франції та Німеччини тих досліджувачів щоб на власні очі побачили та понюхали згарища тіл
показать весь комментарий
02.04.2022 16:53 Ответить
Не окупантів, а гарантів безпеки. Подоляк сказав, що РФ не окупант, а гарант безпеки. А цей Порошенко знов розколює суспільство. Як він посмів???
показать весь комментарий
02.04.2022 16:55 Ответить
Он переговорщик. А переговорщики и должны говорить без негатива, а иначе и обмен пленными не произойдёт. Тем более, что он так и не говорил. А Порошенко пусть делает, что в его силах. Никто не против. Другое дело, что никто не должен, да и слава Богу, не делит шкуру не убитого медведя.
показать весь комментарий
02.04.2022 17:11 Ответить
Абсолютно неправильная постановка вопроса. Какие юристы? Мы же имеем дело с нелюдями, ими должна заниматься только общество охраны животных.
показать весь комментарий
02.04.2022 17:03 Ответить
greenpeace foreva!
показать весь комментарий
02.04.2022 17:24 Ответить
чуешь "что"? - бий вилами.
показать весь комментарий
02.04.2022 17:08 Ответить
Новиков - очень умный парень, всегда им восхищался ещё когда "что-где-когда" показывали!
показать весь комментарий
02.04.2022 17:11 Ответить
він вгадував де гроші зліва чи справа?
показать весь комментарий
02.04.2022 17:15 Ответить
досі граетесь?
показать весь комментарий
02.04.2022 17:29 Ответить
Він навіть українську вивчив.
показать весь комментарий
02.04.2022 17:51 Ответить
най всіх знайдуть поіменно.
показать весь комментарий
02.04.2022 17:27 Ответить
дякуй Порошенку, шо ти ще живий.
зелені тебе в асфальті бачили...
показать весь комментарий
02.04.2022 17:39 Ответить
А нахрена?"ви хочите вайны, она вам выгаддна"?
показать весь комментарий
02.04.2022 17:56 Ответить
це діло
показать весь комментарий
02.04.2022 17:50 Ответить
Был всегда противником Порошенко,но последнее врема смотрю только его каналы,
зеленые окупировали весь эфир и занимаются самопиаром,а люди уже понемногу от них
начинают плеватся.
показать весь комментарий
02.04.2022 17:56 Ответить
А як сцарь всрасейскій, та все оте чмо, що навколо, які скоїли геноцид і тероризм проти України, опиняться у міжнародному суді Гааги, якщо наші "супер" перемовники, хочуть с ******, або с *****-орками 15 років про Крим розмовлять...
показать весь комментарий
02.04.2022 18:06 Ответить
видео не воспроизводится из за несовместимого MIME типа.
показать весь комментарий
03.04.2022 00:12 Ответить
 
 