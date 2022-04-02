Из-за подрыва дамбы Северский Донец вышел из берегов в Донецкой области. ВИДЕО+ФОТО

Из-за подрыва дамбы в Харьковской области река Северский Донец выходит из берегов.

Дамба на Оскольском водохранилище была разрушена на днях. Вода разлилась в южном направлении и уже дошла до села Студенок и Святогорска, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Депутат Святогорского городского совета Виталий Мороз опубликовал на своей странице в Facebook видео последствий разлива Северского Донца напротив Святогорской Лавры.

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