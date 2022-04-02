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Из-за подрыва дамбы Северский Донец вышел из берегов в Донецкой области. ВИДЕО+ФОТО

Из-за подрыва дамбы в Харьковской области река Северский Донец выходит из берегов.

Дамба на Оскольском водохранилище была разрушена на днях. Вода разлилась в южном направлении и уже дошла до села Студенок и Святогорска, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Депутат Святогорского городского совета Виталий Мороз опубликовал на своей странице в Facebook видео последствий разлива Северского Донца напротив Святогорской Лавры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несколько вражеских ракет сбито над Полтавщиной, - ОВА

Из-за подрыва дамбы Северский Донец вышел из берегов в Донецкой области 01

плотина (23) Северский Донец (41)


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Топ комментарии
+29
нада больше асфальта
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02.04.2022 17:35
+21
Германия , возможно, нам дала больше противотанковых ракет за месяц, чем Зеленский перед войно за 3 года.
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02.04.2022 17:44
+16
интересно, а если где-нибудь такое в Франкфурте произойдет, они тоже будут говорить *надо быт осторожнее. нада дагавариваца, АДА ПРОСТО перестат стрилять*
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02.04.2022 17:34
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интересно, а если где-нибудь такое в Франкфурте произойдет, они тоже будут говорить *надо быт осторожнее. нада дагавариваца, АДА ПРОСТО перестат стрилять*
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02.04.2022 17:34 Ответить
нада больше асфальта
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02.04.2022 17:35 Ответить
Ну, что вы, тогда они будут визжать, как баварская свинья при закланье, о том, что это майн гот таки катастроффффа но интересы друга владимира надо учитывать.
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02.04.2022 17:40 Ответить
Германия , возможно, нам дала больше противотанковых ракет за месяц, чем Зеленский перед войно за 3 года.
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02.04.2022 17:44 Ответить
Маріупольці взагалі в захваті.
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02.04.2022 18:16 Ответить
в 2019 году 90 процентов мариупольцев проголосовали против армии, мовы и виры за мир в глазах ***** где-то посередине.

я понимаю, что сейчас это звучит цинично, то это правда
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02.04.2022 19:04 Ответить
Они с 14-го года очень переживают , что их ВСУ оккупировало . А сейчас во всём нацики виноваты . Я не пересказываю чьи-то слова , говорю то , что знаю из личных общений .
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02.04.2022 20:44 Ответить
хотілося спитати тих, хто голосував по приколу. Ну, що, *****!? Весело вам?
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13.05.2022 20:02 Ответить
ще щось розкажи про геній Вєлічайшего...
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02.04.2022 18:18 Ответить
Красиво, кацапы на Славянск долго плыть будут?
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02.04.2022 17:35 Ответить
тепер кацапам в Ізюмі буде повний ізюм
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02.04.2022 17:36 Ответить
Ізюм там якраз збоку, туди вода не піде.
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02.04.2022 17:39 Ответить
але зі сходу відрізаний, треба роздолбати понтон, який вони встановили на нищити рашистів !
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02.04.2022 17:46 Ответить
повинні бути миттеві санкції до рф що до екології
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02.04.2022 17:39 Ответить
їм вже *****, вони по телебаченню вже відкрито говорять ,що землю в Україні потрібно забрать , а українців знищить.
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02.04.2022 17:45 Ответить
Панове! Поки ви всі тут не зрозумієте, що не може бути проукраїнського поста написаного руською мовою - діла не буде! "Ми - нє бандеровци, но ми - за Украйіну" - такого не буває, не вводьте себе в оману! Визначайтесь вже нарешті хто ви: або біле або чорне! Всі середні варіанти - це відтінки сірого!
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02.04.2022 18:26 Ответить
Сегодня Кличко Гордону интервью на русском давал - он уже зрадник?
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02.04.2022 18:45 Ответить
Є два різновиди ********* філологів - кацапські і хохляцькі.

Але і ті, і інші бачать проблему в тому, якою мовою озвучена думка, а не в сенсі думки.
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02.04.2022 19:07 Ответить
А как же русскоязычные , которые воюют за Украину ? К тому-же реально , а не на диване , как некоторые .
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02.04.2022 20:55 Ответить
Пішло тепло і води буде більше і більше, пересідайте касаби з танків в надувні човни.
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02.04.2022 19:31 Ответить
У них є надувні танки.
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02.04.2022 20:12 Ответить
 
 