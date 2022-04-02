Из-за подрыва дамбы Северский Донец вышел из берегов в Донецкой области. ВИДЕО+ФОТО
Из-за подрыва дамбы в Харьковской области река Северский Донец выходит из берегов.
Дамба на Оскольском водохранилище была разрушена на днях. Вода разлилась в южном направлении и уже дошла до села Студенок и Святогорска, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Депутат Святогорского городского совета Виталий Мороз опубликовал на своей странице в Facebook видео последствий разлива Северского Донца напротив Святогорской Лавры.
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я понимаю, что сейчас это звучит цинично, то это правда
Але і ті, і інші бачать проблему в тому, якою мовою озвучена думка, а не в сенсі думки.