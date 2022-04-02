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Рашисты геноцидят Украину. День 38. Итоги БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

38-й день Народной войны Украины.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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02.04.2022 20:50 Ответить
Треба вже думати, що з білорашкою робити?
Явно в нас був договір про дружбу, і явно згідно з цим договором білорашка зобов'язувалась не надавати свою територію для агресії проти України.
Отже, чи робимо далі вигляд, що нічого не відбулося, чи ставимо Лукашу ультиматум: якщо протягом 24 годин з території білорашки щось прилетить чи заїде, то Україна застосовуватиме всі інструменти для подавлення сил противника на території білорашки.
Пропоную обговорити цю тему на стримі.
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02.04.2022 20:52 Ответить
Спровоцировать нападение и уничтожить лукараста.
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02.04.2022 20:57 Ответить
💯 с Вами согласна
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02.04.2022 21:03 Ответить
 
 