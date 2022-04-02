Российские оккупанты оставили форму, оружие и награбленное и бежали в Беларусь, переодевшись в гражданскую одежду.. ВИДЕО

В сеть попало видео, снятое украинскими разведчиками, на котором видно, что панически убегая из Украины, российские оккупанты оставляют оружие, форму, амуницию, награбленные вещи и переодевшись в гражданское, уходят в сторону белорусской границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, эти кадры распространились в соцсетях.

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