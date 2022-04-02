Российские оккупанты оставили форму, оружие и награбленное и бежали в Беларусь, переодевшись в гражданскую одежду.. ВИДЕО
В сеть попало видео, снятое украинскими разведчиками, на котором видно, что панически убегая из Украины, российские оккупанты оставляют оружие, форму, амуницию, награбленные вещи и переодевшись в гражданское, уходят в сторону белорусской границы.
Как информирует Цензор.НЕТ, эти кадры распространились в соцсетях.
Топ комментарии
+92 Олександр Дніпро
показать весь комментарий02.04.2022 21:13
+71 Мистер Икс #492862
показать весь комментарий02.04.2022 21:10
+46 Paul Foxen
показать весь комментарий02.04.2022 21:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У него мента-литет дембеля - побольше значков красивых и разных нацепить.
Мозг присутствует в виде рудимента.
Кажуть з Київської області виходила колона. Випустили.
тому важко іх пімати
Прізвища зрадників відомі.
Наумов і ще якийсь.
Якраз за місяць ці території передали у відомство Верещучки.
І хтось познімав оборону.
вони науку від ЗСУ вже засвоїли до гробовой доски
Звільняти українців від майна та життя.
Нічого на кацапії не міняється. Такі ж самі тварі як і сторіччя тому.
Загадковість росіскої душонки заключається в її порожнечі.
Ганьба (позор) вважати себе частиною, бути причетним, чи просто симпатизувати або бути нейтральним до країни, нації брехунів, дикунів, вбивць, грабіжників і гвалтівників.
Якщо комусь в голову дуже сильно засіла скрєпа панславізму, то окрім гидких москалів є нормальні цивілізовані словянські народи: болгари, балканці, поляки. Якщо славянська держава то від Балтики до Чорного моря і без диких москалів
Слава Збройним силам України!
А я думав, що це лише Ерік Френк Рассел так стібався...
https://www.facebook.com/100010636159003/videos/700550371081677 10 mins ·
На Донеччині, де пуйло мріяв узяти реванш за Київ і Чернігів, усе йде не за його планом. ЗСУ в одному бою утилізували батальйон рашистського сміття. Пуйло може й не встигнути почати свій "реванш".