Если мир не сделает выводов, то в мире остается только одна гарантия безопасности - оружие, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас решается судьба украинского народа.
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
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+26 Urs
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+15 Vitalii Baratian
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+11 Павлик морозов #499349
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Нещодавно питав у рибок - так ні одна б.ядь чомусь не пам'ятає, як алєксандрочів восени дев'ятнадцятого року послав НАТО *****.
Фашистскую Россию надо объявить персоной нон грата в ООН - выкинуть "дипломатов" из Нью Йорка.
Но бидон не президент свободной Америки, не лидер Свободного мира....он даже отверг мысль о свержении русского гитлера, о свержении фашистского режима.
В противоположность ему глава МИД Великобритании Трасс сказала: "Путин понимает только силу. Мы не остановимся, пока он не потерпит крах"
Я -- виважений порохобот. Проте, подібний розбрат на руку тільки противнику!!!! Тим паче коли Зеленський озвучує змістовні тези! Можливо сам, щось зрозумів, можливо текст навіть Порошенком написаний.. А хто зара "бочку катить" той кончєний москаль!
і те що нам досі помагають це теж прагматизм,бо побачили щоза наш рахунок можна руснб нарешті загнати в стійло,хоча ми теж в цьому зацікавлені мали б бути,ле дехто ну дуже хоче пошептатися з ****** тет-а-тет,що якраз світ досить нервує...
а всі ці наїзди на нато,оон ізні миротворчі організації,не стільки мотивують скільки бісять,той самий світ,замість того що б признати що був довбнем і попросити як людина воно бикує і якісь умови ставить,думаєш ***** полізе в Європу яка уже місяць на вухах і мобілізується? ну ну
Не знаю в каком инфантильном мире пребывал до этого Зе, что до него только сейчас стали доходить очевидные вещи.
вас ще не задовбало про "ліпєцкую хвабріку"??? там іже берези на криші ростуть , а ви далі кацапську методичку повторюєте...
Далі, а шо робить Зєля? Окрім самопіару, переслідування політичних противників та використання незрозуміло куди величезної грошової допомоги заходу?
Конструктивна критика - вона в будь який час не зашкодить. А то ви йому дупу так залижете, що в нього будуть проблеми зі стулом і він не зможе виконувати свої обов'язки.
(трохи жарт, звісно - заголовок ********* )
Поза поствоєнною Європою, завжди власна сила була головною гарантією безпеки. І навіть в поствоєнній Європі, така безпека гарантувалася теж силою (тільки зовнішньою - США).
Всі решта інструментів безпеки - завжди були і залишаються тепер допоміжними.
Не вдале формулювання про єдину інституцію, яка гарантує безпеку... коли всі знали з доісторичних часів, що вона завжди була основною.
https://twitter.com/i/status/1511406072887709696 https://twitter.com/i/status/1511406072887709696
Поки у світі не створена інша - справді результативна - система, яка успішно тримає стан безпеки (тобто, зараз), то у світі залишається лише одна гарантія для безпеки - зброя, збройні сили і застосування зброї.
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