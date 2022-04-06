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Если мир не сделает выводов, то в мире остается только одна гарантия безопасности - оружие, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас решается судьба украинского народа.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Выступление Зеленского в Совбезе ООН. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20348)


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Топ комментарии
+26
зараз він ще скаже про мову і віру, і я прямо розплачуся.
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06.04.2022 00:06
+15
Капитан очевідность, бляха. Де ти три роки до цього був?
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06.04.2022 00:08
+11
Это случайная мысль или речь,завтра все поменяется.В великой голове походу табун тараканов трахается)
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06.04.2022 00:11
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зараз він ще скаже про мову і віру, і я прямо розплачуся.
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06.04.2022 00:06 Ответить
Армія, мова, віра ... С-ка ... Що це нагадує ??
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06.04.2022 12:22 Ответить
це нагадує рибкам гупі, що треба було продовжувать робити країні в дев'ятнадцятому році, в двадцятому, в двадцять першому .... Тоді і не було би такої трагедії, бо у відповідь в Мачулищі прилетів би "сапсан", а в борт "бикову" прилетів би "нептун".
Нещодавно питав у рибок - так ні одна б.ядь чомусь не пам'ятає, як алєксандрочів восени дев'ятнадцятого року послав НАТО *****.
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06.04.2022 13:08 Ответить
СССр выкинули из Лиги Наций за нападение на Финляндию.
Фашистскую Россию надо объявить персоной нон грата в ООН - выкинуть "дипломатов" из Нью Йорка.
Но бидон не президент свободной Америки, не лидер Свободного мира....он даже отверг мысль о свержении русского гитлера, о свержении фашистского режима.

В противоположность ему глава МИД Великобритании Трасс сказала: "Путин понимает только силу. Мы не остановимся, пока он не потерпит крах"
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06.04.2022 00:06 Ответить
ну і що дасть викид росії з оон,справді цікаво?сша на початку не зосередило зусилля на відключенні від свіфт а ввели імбарго на нафту.Може тільки з цього випадку варто зробити висновок що люди там на багато дальновидніші ніж інтернет вояки?
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06.04.2022 00:14 Ответить
Бюрократія в усьому світі "загальмована". Іноді це навіть на користь бо яртує від скорозпілих рішень. Але не зараз і не в нашому випадку.
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06.04.2022 01:00 Ответить
Исключение России из ООН, как минимум, даст возможность провести через Совет безопасности резолюцию, осуждающую Россию за агрессию против Украины. Таким образом, Россия на весь свет будет признана страной-агрессором - со всеми вытекающими. Как максимум, это даст возможность послать в Украину вооружённые силы многонациональной коалиции (под видом "войск ООН"). Так это было во время Корейской войны и во время войны в Персидском заливе. Выгнать Россию из ООН (или создать условия для того, чтобы Путин в имперском угаре сам "хлопнул дверью") фактически означает поставить её вне закона. Кремлёвские бандиты, надо думать, понимают эту опасность. Именно поэтому они верещат, что "без России нет ООН" и т.п.
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06.04.2022 13:47 Ответить
+5
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06.04.2022 13:59 Ответить
Щож ,а які наслідки від визнання в оон росією країною агресором?Наскільки розумію гроші і ткхнології постачатиме китай.Перепрошую,ООн - це імпотент в порнофільмі,здатний тільки осуджувати та єодної участі в процесі здійснювати не здатен ,а його думку не беруть до уваги.Нещодавно аплодували греті тумберг і..підтримка жодних наслідків не мала
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10.04.2022 11:25 Ответить
Да так и есть, оружие и военная организация - это главные твои гарантии безопасности, а также твои союзники, которые могут помочь в трудную минуту, а не демагогия, озабоченности и бумажки
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06.04.2022 00:07 Ответить
А це й не змінювалося, завжди зброя була і є найкращою гарантією безпеки, приказка хто не годує свою армію буде годувати чужу як ніколи актуальна.
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06.04.2022 00:07 Ответить
Капитан очевідность, бляха. Де ти три роки до цього був?
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06.04.2022 00:08 Ответить
Великобудував.
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06.04.2022 00:22 Ответить
Нарешті до ЗЕ до йшло, що не дороги гарантуватимуть безпеку країни..а зброя! Ракетна програма яку він успішно поховав..а тепер нема чим відповісти на ракетні обстріли України!
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06.04.2022 00:08 Ответить
Это случайная мысль или речь,завтра все поменяется.В великой голове походу табун тараканов трахается)
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06.04.2022 00:11 Ответить
при чому в самих "ізвращьонних" позах)))
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06.04.2022 22:01 Ответить
Як сказала свого часу Маргарет Тетчер: Мир можна зберегти лише за допомогою зброї.
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06.04.2022 00:09 Ответить
Заткнітесь диванники -- бо він зара речі каже -- а увесь світ в пісок голову ховає... Не буде ніякого світу якщо зараз проковтнути все злочиння, що коїть параша
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06.04.2022 00:12 Ответить
о, бойова зелена сопля вилізла поцьомкай свого божка в дупу за розвал армії. Гарно регочеться? Класні шашлики получилися?
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06.04.2022 01:36 Ответить
Не соромно вам читачі "Цензору" підтримати цього офшорного (нідерландського) провокатора..
Я -- виважений порохобот. Проте, подібний розбрат на руку тільки противнику!!!! Тим паче коли Зеленський озвучує змістовні тези! Можливо сам, щось зрозумів, можливо текст навіть Порошенком написаний.. А хто зара "бочку катить" той кончєний москаль!
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06.04.2022 19:56 Ответить
***** він каже,а знаєш чому? тому що світ не сліпий,а дуже прагматичний і цинічний ЗВІР,а ще він(світ) має добру память,і памятає що робив цей "сриватєль покровов" і що світ йому казав і рекомендував,і куда той світ послали.тому світу здебільшого глибоко *****,одною війною більше,одною менше,коллективний світ переживе,а от чи ми переживемо,для кого це величезна трагедія,ще питання...
і те що нам досі помагають це теж прагматизм,бо побачили щоза наш рахунок можна руснб нарешті загнати в стійло,хоча ми теж в цьому зацікавлені мали б бути,ле дехто ну дуже хоче пошептатися з ****** тет-а-тет,що якраз світ досить нервує...
а всі ці наїзди на нато,оон ізні миротворчі організації,не стільки мотивують скільки бісять,той самий світ,замість того що б признати що був довбнем і попросити як людина воно бикує і якісь умови ставить,думаєш ***** полізе в Європу яка уже місяць на вухах і мобілізується? ну ну
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06.04.2022 22:09 Ответить
і що тепер, тобі від цього легше? в тебе президент Байден, Столтенберг, Джонсон чи Зеленський???
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07.04.2022 20:00 Ответить
який ти до біса порохобот? ти звичайний облизувач зеленої дупи.
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07.04.2022 16:24 Ответить
Твоя думка мені так само цікава як якогось "піськова"..
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07.04.2022 20:01 Ответить
це не відміняє факту, що ти - дуполиз
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07.04.2022 20:06 Ответить
це не відміняє факту, що "Твоя думка мені так само цікава як якогось "піськова".."
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07.04.2022 20:25 Ответить
То не моя думка, то факт
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07.04.2022 20:26 Ответить
факт тут лиш один, що ти довбойоб
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07.04.2022 20:34 Ответить
Твоя мамашка трахалась со стрелочником, но стрелки тьі так и не научился переводить
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09.04.2022 00:54 Ответить
вже на мамку переходиш... кацап ти... можеш не шифруватись
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09.04.2022 20:09 Ответить
Не на твою мамку-шлюшку я переходити не хочу Ще ********** підчиплю
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10.04.2022 00:11 Ответить
Так во все времена гарантом безопасности было оружие.
Не знаю в каком инфантильном мире пребывал до этого Зе, что до него только сейчас стали доходить очевидные вещи.
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06.04.2022 00:13 Ответить
Як би він був диктатором чи сидів при владі 20+ років, то притензія доречна. А так то він звичайна людина,яку вибрав народ України, при чому вибори відбувалися ЧЕСНО. А рашка біситься ще й через те, що в УКРАЇНЦІВ нарешті стало таке можливо, що Президента вибирають чесними виборами. І який він не є, але це дуже велике досягнення України, що ми можемо дійсно ОБИРАТИ. а ще ми можемо і вигнати до Ростова,якщо щось. А це теж не аби як бісить рашкостан,що ми можемо главу держави вигнати з України на паРашу.
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06.04.2022 00:27 Ответить
А, ну так, за п'ять років війни до того до Зєлі ніфіга не дійшло. Бо в нього війни не було, а були "Свати" та "золоті грамофони" в майцкві.
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06.04.2022 01:37 Ответить
Я не хвалю Зеленського і не голосував за нього. Але під час війни не збираюсь критикувати Президента,який дійсно щось робить і по крайній мірі у нього нема Ліпєцкої фабрики. А ви щось занадто упереджено, без вагомих доказів,стараєтесь якомога більше заплямувати його. В чому причина?
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06.04.2022 03:09 Ответить
зато є "скоти і папікі"! _))))))
вас ще не задовбало про "ліпєцкую хвабріку"??? там іже берези на криші ростуть , а ви далі кацапську методичку повторюєте...
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06.04.2022 05:55 Ответить
Ялтинські апартаменти нє? Панамські офшори? Вагенерівці? Ракетна програма? Чия б корова мичала...
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06.04.2022 08:28 Ответить
Та ви дісно якийсь "блажєнний". У Зєлі хата куплена в Криму вже після його окупації, він сватів своїх снімав "при паддержке роскино" коли на сході бої повним ходом йшли, а вам все "ліпецкая фабрика" спати не дає.
Далі, а шо робить Зєля? Окрім самопіару, переслідування політичних противників та використання незрозуміло куди величезної грошової допомоги заходу?
Конструктивна критика - вона в будь який час не зашкодить. А то ви йому дупу так залижете, що в нього будуть проблеми зі стулом і він не зможе виконувати свої обов'язки.
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06.04.2022 10:57 Ответить
Липецька фабрика працювала і після президентства Порошенка. Так що помовчи.
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06.04.2022 10:52 Ответить
Не кизди, на неї кацапи відразу наклали арешт.
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06.04.2022 11:18 Ответить
Він ради фейкового миру хоче кинути Україну і в майбутньому в війну. Що він хоче від світу,якщо сам діє за спиною українців,
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06.04.2022 00:17 Ответить
Яка зброя? Через місяць підемо на шашлики.
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06.04.2022 00:19 Ответить
У популярному застосунку для вивчення мов Duolingo кількість охочих опанувати українську зросла на 577%
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06.04.2022 00:28 Ответить
Ну звичайно ж зброя. Не дороги ж. І НАТО. Як би хтось цей факт не заперечував.
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06.04.2022 00:32 Ответить
А те,що ось так просто, кожен, може критикувати Президента, це велике досягнення України! Власне ми за те і боремся, що б бути вільними. Попробували б в рашці отак пуйла критикувати, мінімум за грати на роки, а максимум...ну всі знали Нємцова, Литвиненка, Скрипаля...
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06.04.2022 00:35 Ответить
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06.04.2022 01:39 Ответить
як кожен? он навіть канали закрили! бо воно сситься від всього і бреше про все! а демократія, як зечмо і казало "у нас поки що!"
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06.04.2022 05:59 Ответить
Правління ЗЕ призвело до війни і катастрофічних втрат внаслідок дурного авторитарного правління. ЗЕ назавжди залишиться в історії як президент-зрадник. В Британії був король-зрадник, але його вчасно вбили напередодні Другої Світової. Теж загравав з фашистами і боготворив Гітлера... А наш якось пропєтляв на голімій хуцпі...
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06.04.2022 01:05 Ответить
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06.04.2022 01:38 Ответить
ЗЕ зробив відкриття на рівні перших людей, які взяли в руку загострений камінь чи палку.
(трохи жарт, звісно - заголовок ********* )

Поза поствоєнною Європою, завжди власна сила була головною гарантією безпеки. І навіть в поствоєнній Європі, така безпека гарантувалася теж силою (тільки зовнішньою - США).
Всі решта інструментів безпеки - завжди були і залишаються тепер допоміжними.

Не вдале формулювання про єдину інституцію, яка гарантує безпеку... коли всі знали з доісторичних часів, що вона завжди була основною.
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06.04.2022 02:07 Ответить
Заява ЕСПРЕСО про відключення мовлення телеканалу в цифровій мережі Т2
https://twitter.com/i/status/1511406072887709696 https://twitter.com/i/status/1511406072887709696

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06.04.2022 02:09 Ответить
Сумно. ЗЄрмак орієнтується на інформаційно найбезпомічніший вид громадян, котрі узалежнені від телебачення? Така влада може тільки далі деградувати.
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06.04.2022 03:00 Ответить
ну да. Еще лет семь. А вместе с ними - вся страна.
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06.04.2022 03:24 Ответить
Правильніше сказати так:

Поки у світі не створена інша - справді результативна - система, яка успішно тримає стан безпеки (тобто, зараз), то у світі залишається лише одна гарантія для безпеки - зброя, збройні сили і застосування зброї.
.
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06.04.2022 03:34 Ответить
а асфальт!???
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06.04.2022 05:52 Ответить
Асфальт, шашлик, відосік.
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06.04.2022 07:28 Ответить
Сильна озброєна армія - це перший і головний пункт безпеки. Істина навіки.
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06.04.2022 08:29 Ответить
Нарешті до української влади дійшло те, що усі інші зрозуміли ще у минулому столітті...
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06.04.2022 11:03 Ответить
 
 