"Смотрите, какая адская кухня была для российских орков": что Javelin и NLAW делают с оккупантами. ВИДЕО
В сети показали уничтоженную российскую технику на трассе под Броварами по Черниговскому направлению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Вот так работают Javelin. А умники из России рассказывают, что Javelin - это херня. Приезжайте, мы вам, бл*дь, покажем херня или нет", - рассказывает автор видео, демонстрируя уничтоженную российскую технику.
Топ комментарии
+47 Александр Александров #465274
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+34 Петр Петров #502642
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+23 Andry Moon
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Чому так склалося не питай. Я не знаю.
Та те що телеграм спеціально ніхто вже давно не популяризує - я впевнений.
Телеграм чисто кацапська розробка типу Яндекса, який в нормальному світі ніхто не використовує. Ще одна латентна прив'язка України до руского міра.
Там нема британських, німецьких, чи французьких каналів. Тільки кацапня і ми.
Contact @V_Zelenskiy_official - Telegram
Я вперше подібне бачив в Цхінвалі на центральній площі.
Баварский Машинист
@igorAusBayern
·
https://twitter.com/igorAusBayern/status/1511505066712309765 6 ч
Организатор русского пробега в Берлине: ну я не знал, что там такая трагедия, не поехали бы. Мой бизнес теперь разрушен, мне звонят каждую минуту из разных стран с угрозами.
Страницу моего автосервиса завалили фото с трупами….
https://www.facebook.com/OstWest.TV/videos/391745045790561/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C
@fakeofforg
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https://twitter.com/fakeofforg/status/1511380724401811469 15 ч
Этого человека зовут Кристиан Фрейер. Он живет в Берлине и работает автомехаником. Именно он выступил заявителем стыднейшего автопробега в воскресенье по Берлину, когда около 400 автомобилей проехали через весь город с российскими флагами.
але всі мають одну особливість - вони не їздять і не стріляють)
Ага забув є ще гімнотанки, задумувалось як стрільба лайном танкістів...
@RomantikVol
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https://twitter.com/RomantikVol/status/1511231952086614017 5 апр.
Германия выслал 40 дипломатов. Это хорошо. НО!!! Германия не выслала Колю Расторгуева - сеятеля руssкого мира - активиста *********.
Гнать взашей паскуду.
Чому вони себе переконують в цьому?