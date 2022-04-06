"Смотрите, какая адская кухня была для российских орков": что Javelin и NLAW делают с оккупантами. ВИДЕО

В сети показали уничтоженную российскую технику на трассе под Броварами по Черниговскому направлению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вот так работают Javelin. А умники из России рассказывают, что Javelin - это херня. Приезжайте, мы вам, бл*дь, покажем херня или нет", - рассказывает автор видео, демонстрируя уничтоженную российскую технику.

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