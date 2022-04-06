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"В первый день застрелили Женю. Просто так. На улице. Второй - застрелили Леню. Выстрелом в спину", - жители Бучи о преступлениях рашистов. ВИДЕО
Жители освобожденной от оккупантов Бучи продолжают рассказывать о военных преступлениях армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, все очевидцы отмечают системность убийств и их немотивированность.
"В первый день застрелили Женю. Просто так. На улице. Второй - застрелили Леню. Проверили документы, а потом когда он повернулся к ним спиной, чтобы идти домой - выстрелили. Потом третьего убили. Они напились и приказали ему собрать телефоны. Он собрал, а они его расстреляли. Еще и гранату бросили. Его частями хоронили - руки, ноги отдельно, не было полголовы", - рассказывает о зверствах оккупантов один из жителей города.
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+15 Andry Moon
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+14 Перехватчик
показать весь комментарий06.04.2022 10:48
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А якщо скажеш о меті поїздки, той канцелярський ніж подарують.
Тільки не попадай на рашемовних, які російське тб дивляться
Цензор це дажа повна. Замість лінка на радіо свобода, з якого ви взяли відео, - ви пишете радіо свобода а тулите лінк на телеграм канал інший. У відео радіо свобода ви тулите свій значок. Це не ваш матеріал, за шо вам гроші давать. ви працювать не вмієте
Замість того, щоб організовувати оборону держави воно закликало не вірити американський розвідці і не сіяти паніку у інвесторів, а готуватися до шашликів. А зараз затикає роти незалежним ЗМІ.