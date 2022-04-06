"В первый день застрелили Женю. Просто так. На улице. Второй - застрелили Леню. Выстрелом в спину", - жители Бучи о преступлениях рашистов. ВИДЕО

Жители освобожденной от оккупантов Бучи продолжают рассказывать о военных преступлениях армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, все очевидцы отмечают системность убийств и их немотивированность.

"В первый день застрелили Женю. Просто так. На улице. Второй - застрелили Леню. Проверили документы, а потом когда он повернулся к ним спиной, чтобы идти домой - выстрелили. Потом третьего убили. Они напились и приказали ему собрать телефоны. Он собрал, а они его расстреляли. Еще и гранату бросили. Его частями хоронили - руки, ноги отдельно, не было полголовы", - рассказывает о зверствах оккупантов один из жителей города.

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