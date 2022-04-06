РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10355 посетителей онлайн
Новости Видео Война Резня в Буче
17 693 17

"В первый день застрелили Женю. Просто так. На улице. Второй - застрелили Леню. Выстрелом в спину", - жители Бучи о преступлениях рашистов. ВИДЕО

Жители освобожденной от оккупантов Бучи продолжают рассказывать о военных преступлениях армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, все очевидцы отмечают системность убийств и их немотивированность.

"В первый день застрелили Женю. Просто так. На улице. Второй - застрелили Леню. Проверили документы, а потом когда он повернулся к ним спиной, чтобы идти домой - выстрелили. Потом третьего убили. Они напились и приказали ему собрать телефоны. Он собрал, а они его расстреляли. Еще и гранату бросили. Его частями хоронили - руки, ноги отдельно, не было полголовы", - рассказывает о зверствах оккупантов один из жителей города.

Также смотрите: Момент расстрела велосипедиста в Буче. ВИДЕО с беспилотника

Буча (460) рашисты (22)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
какие отвратительные рожи....
показать весь комментарий
06.04.2022 10:51
+15
И вижу рыло того ублюдка в ООН - "єто не мы"...
показать весь комментарий
06.04.2022 10:44
+14
показать весь комментарий
06.04.2022 10:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
06.04.2022 10:40 Ответить
И вижу рыло того ублюдка в ООН - "єто не мы"...
показать весь комментарий
06.04.2022 10:44 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2022 10:48 Ответить
какие отвратительные рожи....
показать весь комментарий
06.04.2022 10:51 Ответить
А цих двох ***** завезти в Бучу, нехай збирають тіла згвалтованих дівчаток.
показать весь комментарий
06.04.2022 10:54 Ответить
а ще ж кабаєву з лічинками від ***** додати до списку
показать весь комментарий
06.04.2022 11:02 Ответить
Та, що ліворуч, не від Охлобистіна? Надто рило схоже...
показать весь комментарий
06.04.2022 11:13 Ответить
Оплатите мне дорожные расходы, туда где прячутся эти твари, и я отрежу им головы канцелярским ножом! А после этого мы скажем что это все фейк, и что путин сам отрезал им головы, принеся в жертву пропаганды!
показать весь комментарий
06.04.2022 12:13 Ответить
українці можуть безкоштовно країнами Європи їхати.
А якщо скажеш о меті поїздки, той канцелярський ніж подарують.
Тільки не попадай на рашемовних, які російське тб дивляться
показать весь комментарий
06.04.2022 23:53 Ответить
мне нужна на это санкция государства, иначе меня не выпустят из страны...но если бы меня государство снабдило и разведданными о местонахождении отпрысков кремлевских упырей, я бы с превеликим удовольствием вырезал бы их всех, где бы они не находились.
показать весь комментарий
07.04.2022 00:26 Ответить
Не вистачає ні сліз ні злості, - одна ЛЮТЬ і бажання вп"ятися зубами в горло тим ублюдкам.
показать весь комментарий
06.04.2022 10:52 Ответить
Этот озверевший народец, как и их недострана просто не имеют права существовать...
показать весь комментарий
06.04.2022 11:02 Ответить
сруцьких нацистів вогнем випалювать зі світу Божого. Не мають вони права на життя біля людей.
показать весь комментарий
06.04.2022 11:04 Ответить
Нам конче потрібно створювати загін типу ізраїльського моссаду. Щоб не один орок не уник покарання.
показать весь комментарий
06.04.2022 11:30 Ответить
там ***** відправив їх без відпочинку під Харків на убій, ну а як, царьову "честь" обмаралі, не заміли сліди, але, якщо навіть хтось з них повернувся би до рашкі, їх там вб"ють, бо свідки, свідки Геноциду, що ці вбивства не просто так, а сплановані військовим керівництвом рашкі.
показать весь комментарий
06.04.2022 12:02 Ответить
Офтоп
Цензор це дажа повна. Замість лінка на радіо свобода, з якого ви взяли відео, - ви пишете радіо свобода а тулите лінк на телеграм канал інший. У відео радіо свобода ви тулите свій значок. Це не ваш матеріал, за шо вам гроші давать. ви працювать не вмієте
показать весь комментарий
06.04.2022 12:58 Ответить
А перед цією трагедією гарант конституції інтенсивно розвалював армію, саджав у тюрму волонтерів і бойових генералів, здавав ворогу всі операції по захопленню вагнерівців і звільненню людей з тюрми-ізоляції, спецпризначенців, які розробляли ці операції, виганяв іх житла і позбавляв державної охорони. От тепер і маємо наслідки - не було кому і не було чим захищати невинних людей.
Замість того, щоб організовувати оборону держави воно закликало не вірити американський розвідці і не сіяти паніку у інвесторів, а готуватися до шашликів. А зараз затикає роти незалежним ЗМІ.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:15 Ответить
 
 