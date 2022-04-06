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19 081 28

Российские пропагандисты сняли свой опорный пункт, выдав его за украинский. ВИДЕО

Пропагандисты РФ показали видео с блокпоста российских оккупантов, но утверждают, что это якобы украинский блокпост.

Об этом сообщил в Twitter блоггер Necro Mancer‏, передает Цензор.НЕТ.

"А-ха-ха, походу эти дебилы по брошенным позициям российской оккупационной армии лазят", - отметил блогер в описании видео.

В частности, российские пропагандисты демонстрируют в сюжете предупреждение на блокпосту на русском языке: "Осторожно снайпер". Также найденную в блиндаже "Должностную инструкцию истопника".

Читайте также: Всем скабеевым, вечерним мудозвонам и фронтовым лжецам следует понимать, что финал их жизни будет за решеткой, - Зеленский

Автор: 

пропаганда (3675) россия (95515) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+25
"в общественном рассейском туалете, все надписи на руцком йазыге" )
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06.04.2022 11:22
+17
Кацапоїдні починають брехати ще під час запліднення, тому не дивуємось
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06.04.2022 11:25
+17
находили «наркотические средства» и все передавали в штаб,
вот в чем штаб срочно нуждается
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06.04.2022 11:26
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"в общественном рассейском туалете, все надписи на руцком йазыге" )
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06.04.2022 11:22 Ответить
Кацапоїдні починають брехати ще під час запліднення, тому не дивуємось
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06.04.2022 11:25 Ответить
находили «наркотические средства» и все передавали в штаб,
вот в чем штаб срочно нуждается
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06.04.2022 11:26 Ответить
Argentijskij koks zakancivajetsja. A klej "Moment" ne sovsem po vkusu.
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06.04.2022 13:36 Ответить
https://www.facebook.com/myroslavhai?__cft__[0]=AZVSLQNQPoO6KKHNy6SlBf8TcCCtQurW0tCAMzRZxuewDTUMH8Y6WYssUd76cY8o5KtZqCk-gVOYd5cBva3HBZokFjWtKkYBrqqjIkCssuDdBUIUyPv9U5nH15mCxJ4__hw4MMVD_32CECPFiQvdj7J3kqpiYyr-2rGEgdkBWYFyVA&__tn__=-UC%2CP-y-R Myroslav Hai
Проаналізував тактику дій російських підрозділів в окупованих населених пунктах відносно місцевих мешканців.Якщо супротиву і активних боїв немає, то розвідка ворога проходить по оселях, підвалах, будівлях та розмовляють з місцевими мешканцями приязно, дають сухпаї та настанови. Визначають гендерний склад, наявність майна, готовність співпрацювати з окупаційними військами, громадян з військовими спеціальностями тощо.А потім, від наявності часу, що залежить від активності бойових дій починається терор.

Якщо бойової активності немає, то він вибірковий: проукраїнський актив, чиновники, що не ідуть на співпрацю, власники цікавого майна, жінки які сподобались та військові з спецефічними спеціальностями, підозрілі для росіян особи, молоді чоловіки, тощо.

Якщо бойові дії активні і грабувати, убивати треба швидко, а бій ведеться за межами міста, то це всі хто потрапили під руку і визначені особи. Це лотерея.

Якщо в село не зайшли, бо ЗСУ закріпилось в районіі, то ідуть, часто хаотичні, танкові та артилериські обстріли цивільних об'єктів.

Найгірше тим населеним пунктам, які зайняли окупанти, або оточили та повністю блокували - там гине найбільше цивільних людей.

Це не просто звірства війни - це геноцид, який визначений державною політикою РФ.

Це фашизм, який у підручниках назвуть рашизмом.

P.S. Для цивільних: намагайтесь як найшвидше, усіма можливими способами, покинути зону бойових дій. Залишаючись, ви наражаєте на небезпеку себе, заважаєте ЗСУ, та наражаєте на ризик тих, кого потім, ваша родина або ви, просите допомогти в евакуції.
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06.04.2022 11:26 Ответить
истОпника ))))))) Орки даже на своём языке читать не умеют ))))))
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06.04.2022 11:26 Ответить
Так чому дивуватися? Аудиторія, для якої це знімається і сечу буде Божою росою називати, головне щоб расєянські канали показали, а не наші чизахідні.
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06.04.2022 11:28 Ответить
Які ж вони йо*нуті істоти!
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06.04.2022 11:32 Ответить
должностная инструкция истОпника???? ja ja )))
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06.04.2022 11:33 Ответить
Рукожопы, ну что с них взять)
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06.04.2022 11:33 Ответить
США схвалили продаж Тайваню системи Patriot, про які просить і Україна,надо нам на дедушку джо сильней давить,шоб и нам подогнал хотя бы дивизион
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06.04.2022 11:39 Ответить
Prignalji bi. No echo nuzhni ljudji umejuschimu s njimi rabotatj.

Hotja po itogam vcerasnih razgovorov v NATO n vashingtone, pohoze skoro mozet sversitsja. Tolko oglashatj nje budet.
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06.04.2022 13:38 Ответить
Ну так а чё вы удивляетесь?
Вот на пример -
https://firstregion.com.ua/novyny-hersonshhyny/mosfylm-gotovytsya-k-s%D1%8Aemkam-parada-pobed%D1%8B/ https://firstregion.com.ua/novyny-hersonshhyny/mosfylm-gotovytsya-k-sъemkam-parada-pobedы/
Я не знаю на сколько это правда, но в условиях современных реалий - это очень "паруски"...)))
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06.04.2022 11:42 Ответить
Нізачьот. Кадирівці краще роблять постанови. Це майстри відсіків, а як вони класно воюють з віртуальним супротивником.
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06.04.2022 11:42 Ответить
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06.04.2022 11:47 Ответить
Сами всё расх@ярят, а потом снимают сюжетики с трагичной музыкой и кадрами апокалипсиса. Конченое племя ублюдков🤦
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06.04.2022 11:49 Ответить
Должностная іструкція істопніка,.. на чіста рускам язіке, на українському блокпосту... Чистий такий собі аркуш білого паперу, під ногами. Курва, впороті кацапські дебіли навіть елементарні фейки нездатні толком зліпити, щоб не спалитись.
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06.04.2022 11:52 Ответить
Хто каже, що мова не має значення???
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06.04.2022 11:58 Ответить
//
"Макбук" в бронежилеті: російські окупанти гинуть через мародерство та зажерливість

https://t.me/stasdubrik/9284

Під час визволення міста Ірпеня виявилося, що мародери ховають викрадені MacBook та iPad у бронежилетах, викидаючи з них захисні пластини. (відео)
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06.04.2022 12:03 Ответить
Где логика? Если рашисты покинули эти позиции. то каким образом там могут лазить их пропагандоны, и почему они не повешены?
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06.04.2022 12:06 Ответить
Причем здесь ЛОГИКА!? Это же пропаганда для ДЕБИЛЬНОГО НАРОДА, главное легенда, сказка и утопия, а как было на самом деле никто из них знать и не желает(даже если и сомневается), препочитают успокоительную ложь, правде!
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06.04.2022 12:37 Ответить
Ты хотя бы вчитался в то что я написал! Суть вопроса в том. как российские пропагандоны лазят по брошенному рашистами блокпосту? Если рашисты не отступили, значит блокпост не мог быть брошен, и снимать им было бы нечего. А если отступили и таки бросили свой блокпост, то почему там свободно лазят их пропагандоны, и почему их не повесили?
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06.04.2022 12:56 Ответить
Они покинули эту позицию потому, что там реально продвинулись вперед, на восточную окраину Марьинки. Эта позиция просто потеряла актуальность.
Прикол в том, что эти дебилы показывая "украинский" блокпост не догоняют, что у украинского блокпоста бетонные блоки и другие заграждения должны были бы прикрывать блиндаж со стороны Александровки, а не со стороны Марьинки
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06.04.2022 13:05 Ответить
Если они покинули по причине продвижения вперед, это все обьясняет.
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06.04.2022 13:20 Ответить
Tam escho bili kadri gde "zurnaljist" propagandonov bezit vperedi sapjoru, kotorij razminiruret polje
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06.04.2022 13:41 Ответить
Те, для кого они это снимают, на такие мелочи внимания не обращают
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06.04.2022 13:59 Ответить
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06.04.2022 13:46 Ответить
 
 