Российские пропагандисты сняли свой опорный пункт, выдав его за украинский. ВИДЕО

Пропагандисты РФ показали видео с блокпоста российских оккупантов, но утверждают, что это якобы украинский блокпост.

Об этом сообщил в Twitter блоггер Necro Mancer‏, передает Цензор.НЕТ.

"А-ха-ха, походу эти дебилы по брошенным позициям российской оккупационной армии лазят", - отметил блогер в описании видео.

В частности, российские пропагандисты демонстрируют в сюжете предупреждение на блокпосту на русском языке: "Осторожно снайпер". Также найденную в блиндаже "Должностную инструкцию истопника".

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