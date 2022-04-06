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"Все ВДВшники": кладбище с могилами оккупантов в российском Михайловске, которые 200-ми вернулись из Украины. ВИДЕО

В российском городе Михайловск появилась целая аллея из могил, в которых похоронены российские десантники, воевавшие в Украине.

Видео этой аллеи уже облетело социальные сети, сообщает Цензор.НЕТ.

Судя по видео, могил на аллее уже немало.

Читайте также: Украинские защитники ликвидировали командира 331-го костромского полка ВДВ Сухарева и его заместителя Крылова. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19210) ВДВ (192) потери (4382)


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Топ комментарии
+98
ТРЕБА ЩОБ УСЯ ПАРАША У ТАКИХ АЛЕЯХ БУЛА
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06.04.2022 13:05
+94
аншлаг у кобзона и хора имени Александрова
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06.04.2022 13:04
+54
Мало, треба вдесятеро більше
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06.04.2022 13:05
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Красівоє.
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06.04.2022 13:48 Ответить
Учитесь, НАТО!
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06.04.2022 13:49 Ответить
красивая аллея и главное с левой стороны целое поле для творчества.
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06.04.2022 13:52 Ответить
Можливо один з зжмурених освободителей з алєі
В ходе спецоперации на Украине 14 марта 2022 года, выполняя свой воинский долг, погиб пятигорчанин Виктор Гаврилов. Он достойно нес службу и был отмечен многими наградами, рассказал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Подробнее: https://bloknot-stavropol.ru/news/na-ukraine-pogib-35-letniy-******************-vikt-1464705
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06.04.2022 23:44 Ответить
Успешно прошли курс обучения. Получили сертификаты
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06.04.2022 13:53 Ответить
Там ещё место есть....
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06.04.2022 13:58 Ответить
Поховали москаля край дороги
Видно руки, видно ноги.
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06.04.2022 14:01 Ответить
край дороги, край кладовища, православні християни ховають самогубців.
наших воїнів ми ховаємо дома, і так як всіх, тільки з величезними почестями.
а орки навіть поховали через сраку
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06.04.2022 19:50 Ответить
Прикопали край дороги...
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06.04.2022 14:01 Ответить
Много места приготовили, поле большое.
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06.04.2022 14:08 Ответить
Морпех не последний, а крайний! 💀

ВДВ - войска дебила Вовы
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06.04.2022 14:08 Ответить
Еще этим тварям кресты ставят. Мы плюем на ваши обосраные могилы! Тварям, мародерам, уродам-насильнакам и оккупантом на их поганые холмики надо бесовские звезды или как у эсесовцев руны ставили, так и этим чертям ставить руны Z или V.
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06.04.2022 14:12 Ответить
Это гундяевские кресты: https://www.youtube.com/watch?v=op918vGvCMo&t=76s https://www.youtube.com/watch?v=op918vGvCMo&t=76s

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06.04.2022 16:49 Ответить
Подготовкой к параду победы удовлетворен!
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06.04.2022 14:13 Ответить
А где фонтан? Где фонтан, *****?!
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06.04.2022 14:15 Ответить
там далі ржаве відро і віник...
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06.04.2022 15:24 Ответить
Ну, вон же стол со скамейками сколотили, есть где бухнуть и забить козла в домино. Фонтаны будут потом, когда домой доберутся.
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06.04.2022 15:26 Ответить
Син "русскай мами" і "папи-юриста"
Зараз в "джакузі", де лава +300°...
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06.04.2022 14:16 Ответить
А нечего так правда сине-зеленый флаг лучше бы сине-желтый.
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06.04.2022 14:23 Ответить
денацифицировались! в ад !
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06.04.2022 14:23 Ответить
коротка поки.ЗСУ подовжить
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06.04.2022 14:32 Ответить
Невже орки не всигли всіх спалити в крематоріях , які тягали за собою ?
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06.04.2022 14:32 Ответить
Говорят, что те крематории так плохо сделаны, что не справляются с заданием.
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06.04.2022 16:50 Ответить
Поховали москаля край дороги. Видно руки, видно хвіст, видно роги... І це тільки ті, кому пощастило закопатися в землю орків.Широка страна твоя родная, буде місце заривати утирків.
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06.04.2022 14:33 Ответить
В кацапії багато вільної території. Коли вже не буде місця на відео, - знайдеться інше поле.
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06.04.2022 14:40 Ответить
Всєх роzzійських пацанов на такі алеї. Більше таких алей у роzzії. Смерть ворогам-окупантам!
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06.04.2022 14:41 Ответить
развалинами рейхстанга удовлетворен!
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06.04.2022 14:41 Ответить
красивая аллейка, будемо плевать на вас и ваши могилки
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06.04.2022 14:44 Ответить
Они сражались за гадину
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06.04.2022 14:50 Ответить
Горите в аду,кацапские свиньи!
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06.04.2022 14:57 Ответить
Чем больше тем лучше. Только смерть делает кацапа нормальным человеком.
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06.04.2022 15:06 Ответить
Повезло рашистам. Більшість гниє непохована на нашій землі.
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06.04.2022 15:07 Ответить
ЖАЛЬ ЧТО НЕЛЬЗЯ ОБОССАТЬ!
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06.04.2022 15:08 Ответить
"Петро Андрущенко, радник міського голови Маріуполя, розповів сьогодні у включенні на 5 канал про дику й злочинну роботу на агресора місцевої опзж. І йдеться не про нинішні дії, про які багато написано, коли ці виродки здійснили акт колаборантства, створюючи фейкову окупаційну адміністрацію та заганяючи туди нестійких місцевих депутатів з різних сусідніх населених пунктів. Це класичне колаборантство, яке вже нині визнане кримінальним злочином. Але це ще найменші з їхніх злодіянь.

Місцеві опезешисти були завчасу поінформовані про майбутнє вторгнення. Активно готувалися до приходу ворога. Користуючись, як місцеві депутати та керівники ряду комунальних структур і підприємств, можливістю доступу до інформації, збирали дані про критичну інфраструктуру, складали списки членів українських організацій, учасників АТО, сім'ї військових та багато іншого. З наближенням ворога передали йому дані про вразливі місця інфраструктури, через що в місті зразу ж прицільно були зруйновані системи життєзабезпечення, зокрема резервуари з запасами води. Скільки людей загинуло та померло саме через ці дії, одному Богу відомо. Завдяки зрадникам із цієї партії (очевидно, що й не без інших) ворог завдавав прицільних ударів особливо потужними бомбами по місцях, де могли бути укриття. А після захоплення окремих кварталів міста рашисти пішли разом із зрадниками вишукувати осіб, які підлягали знищенню.

Зіграли вони свою роль і в організації депортації та вивезення на рабську працю до депресивних районів московщини десятків тисяч маріупольців. Актив опзж прямо задіяний до функціонування фільтраційних таборів. Зокрема, й біля Мангуша, через який пропускають тих, хто проривається на вільні території України. Там виловлюють не лише патріотичних громадян, але й працівників комунальних підприємств, затримуючи їх для використання окупаційною адміністрацією. Фільтраційний табір у Мангуші, який, імовірно, був створений саме за ініціативою партії медведчука, бойка та улюбленця нинішньої влади льовочкіна (його канал учасник спільного пропагандистського пулу), дуже затримує й фактично блокує процес евакуації.

Це про злочини партії в найжахливішому пеклі на нашій землі. А тепер про покарання. Що там із остаточною забороною партії опзж? Її діяльність лише призупинена. І через РНБО, й власним поспішним рішенням. Війна мине. У владі зберігаються всі приховані й відверті рашистські агенти. За пів року ще й портнов повернеться - татаров з опи подбає. А далі незмінний вовчий окружний адмінсуд Києва заблокує заборону опзж та відновить її діяльність. Так, мін'юст Малюськи передав документи до цього суду. І забув. Навіть елементарне нагадування з боку влади зараз дало б миттєвий ефект - вони бояться. Але не до того. Малюську в переговірники про рашу - гаранта української безпеки включили. А заборона опзж? Не до них. А може татаров попросив не поспішати?

На совісті опзж"
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06.04.2022 15:24 Ответить
Хто знає який це регіон мордору?
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06.04.2022 15:29 Ответить
"Посани лєжат, ведевешнікі"- то вже не посани, а жмуріки в Україні задвохсочені.
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06.04.2022 15:34 Ответить
А що то за стяг Бетмена в центрі був?
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06.04.2022 15:38 Ответить
Это очередное учение. Они учатся сдыхать..
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06.04.2022 15:42 Ответить
Хай святяться руки тих, хто заземлив цих упирів! Пацани-виродки і вбивці, до солдатів вони ніякого відношення не мають. Земля їм каменем і гієна вогненна!
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06.04.2022 15:42 Ответить
Глянув по картах Гугл. Підходить по кліматичних умовах міхайловск ставропольський край поблизу крайового центра чи околиця.
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06.04.2022 15:43 Ответить
Чого така мала ця алея? Думав він добу їхати буде.... Сподіваюсь їх глиб ховають... в одній ямі їх не менш шт 100... )
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06.04.2022 15:50 Ответить
Незабаром тотальний москальський флешмоб - створи алею.
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06.04.2022 15:56 Ответить
Скотомогильников 27 штук насчитал. Маловато будет, но глаз все-же радует.
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06.04.2022 16:03 Ответить
Подохли позорно на Україні і удобрили нашу землю..
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06.04.2022 16:18 Ответить
по ходу маловато вати...
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06.04.2022 16:48 Ответить
Та ще й на дорозі закопали. Як собак. Горіть у пеклі, сволоскуди!
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06.04.2022 16:56 Ответить
АЛЕЯ ДУРАКОВ !!! ЗА 5 ЗОЛОТЫХ ПРОДАЛИСЬ !!!
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06.04.2022 17:29 Ответить
Слава ЗСУ! Приїзжайте на утілізацію у гостинну Україну, її земля потребує добрив!
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06.04.2022 18:00 Ответить
*за пацанофф*, издохших и удлинение аллеи. Вот за что эти пдры-длббы издохли? За кредиты ,фашистскую идеологию и мнимое вЯличие недостраны 3го мира
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06.04.2022 18:01 Ответить
МАЛОВАТО БУДЕТ!
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06.04.2022 18:02 Ответить
подохшие в бесчестье... без совести, без чести, без ума...
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06.04.2022 18:07 Ответить
видео про бесславных мразей!
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06.04.2022 18:44 Ответить
Все по обещаниям *****-вас будут встречать с цветами-а кто и куда несет эти цветы-никому не нужные детали.
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06.04.2022 19:21 Ответить
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06.04.2022 21:16 Ответить
Ничё. Будет ещё больше кацапских трупешников
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06.04.2022 22:36 Ответить
земля им стекловатой!!!
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07.04.2022 07:30 Ответить
Правильно! на обочине их хоронить...
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07.04.2022 11:41 Ответить
допрыгались?
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08.04.2022 03:13 Ответить
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