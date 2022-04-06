"Все ВДВшники": кладбище с могилами оккупантов в российском Михайловске, которые 200-ми вернулись из Украины. ВИДЕО

В российском городе Михайловск появилась целая аллея из могил, в которых похоронены российские десантники, воевавшие в Украине.

Видео этой аллеи уже облетело социальные сети, сообщает Цензор.НЕТ.

Судя по видео, могил на аллее уже немало.

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