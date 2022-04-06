"Здесь была одна из переломных битв за Киев", - аэросъемка села Мощун. ВИДЕО
Село Мощун близ Киева стало местом одного из переломных сражений за Киев и когда-то уютному и спокойному месту причинен немалый ущерб.
Как сообщает Цензор.НЕТ, масштабы разрушений зафиксированы на видеозаписи, которую опубликовал экс-нардеп и представитель 72-й бригады Игорь Луценко.
"Аэросъемка села Мощун. Панорамы нашей славы и нашей боли. Здесь была одна из переломных битв за Киев. Слава моей 72 бригаде, слава украинским воинам, слава Украине!"
Апдейт: Друзья, мы сейчас производим проект фиксации разрушений наших населенных пунктов с помощью 3D моделирования. Это нужно будет для описания преступлений РФ и т.д. Прошу делиться видео и фото, а кто может специально отснять разрушения – вообще супер. Пишите лично мне. Надо спешить, пока не начали ремонт", – пишет он в комментарии к видео.
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https://youtu.be/Mvusgs0a_So
@TarasBerezovets
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https://twitter.com/TarasBerezovets/status/1511610713462255618 2 ч
Россия это не страна. Это 140 миллионное бандформирование, прикидывающееся страной.
Традиционно. Земля ему *****❗👍😁
А вони не бояться, що потім знов треба буде ремонт робити? Чи думають, що війна для них особисто закінчилась?