РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11140 посетителей онлайн
Новости Видео Война
27 617 20

"Здесь была одна из переломных битв за Киев", - аэросъемка села Мощун. ВИДЕО

Село Мощун близ Киева стало местом одного из переломных сражений за Киев и когда-то уютному и спокойному месту причинен немалый ущерб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, масштабы разрушений зафиксированы на видеозаписи, которую опубликовал экс-нардеп и представитель 72-й бригады Игорь Луценко.

"Аэросъемка села Мощун. Панорамы нашей славы и нашей боли. Здесь была одна из переломных битв за Киев. Слава моей 72 бригаде, слава украинским воинам, слава Украине!"

Апдейт: Друзья, мы сейчас производим проект фиксации разрушений наших населенных пунктов с помощью 3D моделирования. Это нужно будет для описания преступлений РФ и т.д. Прошу делиться видео и фото, а кто может специально отснять разрушения – вообще супер. Пишите лично мне. Надо спешить, пока не начали ремонт", – пишет он в комментарии к видео.

Смотрите также: Уничтоженная техника оккупантов в Ворзеле. ВИДЕО

уничтожение (6916) Луценко Игорь (231)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Бой мы выиграли ХВАЛА ГОСПОДУ и ВСУ и ВОЙНУ ВЫИГРАЕМ ,а кацапью ПОЩАДЫ НЕТ ,резать тварей как свиней чумных .
показать весь комментарий
06.04.2022 13:11
+17
Жирік СДОХ!!!
показать весь комментарий
06.04.2022 13:15
+17
Taras Berezovets


@TarasBerezovets

·
https://twitter.com/TarasBerezovets/status/1511610713462255618 2 ч



Россия это не страна. Это 140 миллионное бандформирование, прикидывающееся страной.
показать весь комментарий
06.04.2022 13:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бой мы выиграли ХВАЛА ГОСПОДУ и ВСУ и ВОЙНУ ВЫИГРАЕМ ,а кацапью ПОЩАДЫ НЕТ ,резать тварей как свиней чумных .
показать весь комментарий
06.04.2022 13:11 Ответить
БО сини i доньки неньки Украiни боронять своє

https://youtu.be/Mvusgs0a_So
показать весь комментарий
06.04.2022 13:42 Ответить
Всім хто втомився від війн , дивемося 10 секунд відео, розслабляємося і знову до зброї https://youtube.com/shorts/lYXqQKqZGyk?feature=share
показать весь комментарий
06.04.2022 13:14 Ответить
Жирік СДОХ!!!
показать весь комментарий
06.04.2022 13:15 Ответить
Умер Владимир Жириновский, сообщил Володин.
показать весь комментарий
06.04.2022 13:16 Ответить
ще раз здох?
показать весь комментарий
06.04.2022 13:17 Ответить
В РФ, в реалі може бути, що він ще й раніше здох, того першого разу...
показать весь комментарий
06.04.2022 13:20 Ответить
Та Йух з ним!
показать весь комментарий
06.04.2022 13:23 Ответить
Нарешті! Лихі парфуми ( ) у пеклі дочекали на свого солоденького Жиріка.
показать весь комментарий
06.04.2022 19:14 Ответить
Taras Berezovets


@TarasBerezovets

·
https://twitter.com/TarasBerezovets/status/1511610713462255618 2 ч



Россия это не страна. Это 140 миллионное бандформирование, прикидывающееся страной.
показать весь комментарий
06.04.2022 13:16 Ответить
Жирик все❗😁
Традиционно. Земля ему *****❗👍😁
показать весь комментарий
06.04.2022 13:16 Ответить
Якась Чорнобаївка Жиріновського.
показать весь комментарий
06.04.2022 13:19 Ответить
люди жили,заробляли,строїли...пришла орда і все пішло прахом...щоб ваши руZZкие діти були прокляті!
показать весь комментарий
06.04.2022 13:18 Ответить
орда голодранцев розграбила все, и уничтожила, в этом вся суть ихнего скотомирка, сами не живем и кому хватит сил, тоже постараемся не дать жить, в этом вся русьня дикая
показать весь комментарий
06.04.2022 13:19 Ответить
Хиросима...
показать весь комментарий
06.04.2022 13:21 Ответить
средневековая орда орков, наследников монголських варваров, ворвалась в наш мир
показать весь комментарий
06.04.2022 13:22 Ответить
Пишіть в особисті мені. Треба поспішати, поки не почали ремонт

А вони не бояться, що потім знов треба буде ремонт робити? Чи думають, що війна для них особисто закінчилась?
показать весь комментарий
06.04.2022 13:57 Ответить
так так, тут була битва за Лісову Пущу і Вишгородський ліс, щоб оркам підійти впритул до Оболонського району
показать весь комментарий
06.04.2022 17:15 Ответить
Просто твари , Чужие , . Люди строили вкладывали , частичку совего здоровья души , а эти просто пришли и за не полный месяц все ********** . В этом вся русня просто , строить гораздо тяжелее , чем разрушать . У меня у самого дом в Днепре , я с ужасом думаю , если прилетит . И хорошо если успели спрятаться в подвал .
показать весь комментарий
06.04.2022 17:27 Ответить
 
 