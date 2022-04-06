"Здесь была одна из переломных битв за Киев", - аэросъемка села Мощун. ВИДЕО

Село Мощун близ Киева стало местом одного из переломных сражений за Киев и когда-то уютному и спокойному месту причинен немалый ущерб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, масштабы разрушений зафиксированы на видеозаписи, которую опубликовал экс-нардеп и представитель 72-й бригады Игорь Луценко.

"Аэросъемка села Мощун. Панорамы нашей славы и нашей боли. Здесь была одна из переломных битв за Киев. Слава моей 72 бригаде, слава украинским воинам, слава Украине!"

Апдейт: Друзья, мы сейчас производим проект фиксации разрушений наших населенных пунктов с помощью 3D моделирования. Это нужно будет для описания преступлений РФ и т.д. Прошу делиться видео и фото, а кто может специально отснять разрушения – вообще супер. Пишите лично мне. Надо спешить, пока не начали ремонт", – пишет он в комментарии к видео.

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