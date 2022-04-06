Организатор пророссийского автопробега в Берлине: Меня завалили фото трупов. Если бы я знал о трагедии, отменил бы. ВИДЕО
Владелец автосервиса в Берлине Игорь, выступивший организатором пробега под флагами РФ в столице Германии, жалуется на травлю и сожалеет о своем поступке.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал OstWest.
"Такой реакции я точно не ожидал", - рассказал мужчина журналистам.
Рейтинг автосервиса, который Игорь держит на окраине Берлина, упал благодаря нашествию негативных отзывов.
"Совершенно разрушили мою интернет-страницу: фотографии с мертвыми телами, разбитыми городами, разрушенными", - жалуется он на травлю.
Игорь не считает, что на нем просто "срывают зло". "Я понимаю сейчас реакцию людей, что у них крыши срывает, они хотят на ком-то это выместить, все это зло. Ну вот, они на мне сейчас срывают зло за то, что я организатор", - говорит он.
При этом он утверждает, что не проводил акцию, если бы знал, что произошло в Буче.
"Я бы отменил. Сказал бы: люди, не стоит сейчас выезжать, потому что произошла трагедия", - заявил россиянин.
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Оно ездило по Берлину с трикалорной ссаной тряпкой и включало "КАМБАТБАТЯНЯБАТЯНЯКАМБАТ"...
Не удивлюсь если на его 3/14дарасовозке ещё и наклейка "Можем павтарить" была...
Ездила, гнида и зубоскалила.
Спалить 3/14дораса вместе с его (ОЙ)баным СТО к его же **@ной матери...
Проїхався ?
Тепер відповідай за свої дії.
Так має бути завжди і для всіх. А то звикли. =нє знаю, нє панімаю, нє інтєрєсуюсь=.
Не знаєш ? Тоді сиди тихо.
https://www.youtube.com/channel/UCIQ4gnFx6__-bSgGzSkvKxw
Пруф:
https://www.youtube.com/watch?v=l36MoH804oM https://youtu.be/l36MoH804oM?t=786
То же пропитое *****...
Нуна навалиться на канал еще