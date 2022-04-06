Организатор пророссийского автопробега в Берлине: Меня завалили фото трупов. Если бы я знал о трагедии, отменил бы. ВИДЕО

Владелец автосервиса в Берлине Игорь, выступивший организатором пробега под флагами РФ в столице Германии, жалуется на травлю и сожалеет о своем поступке.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал OstWest.

"Такой реакции я точно не ожидал", - рассказал мужчина журналистам.

Рейтинг автосервиса, который Игорь держит на окраине Берлина, упал благодаря нашествию негативных отзывов.

"Совершенно разрушили мою интернет-страницу: фотографии с мертвыми телами, разбитыми городами, разрушенными", - жалуется он на травлю.

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Игорь не считает, что на нем просто "срывают зло". "Я понимаю сейчас реакцию людей, что у них крыши срывает, они хотят на ком-то это выместить, все это зло. Ну вот, они на мне сейчас срывают зло за то, что я организатор", - говорит он.

При этом он утверждает, что не проводил акцию, если бы знал, что произошло в Буче.

"Я бы отменил. Сказал бы: люди, не стоит сейчас выезжать, потому что произошла трагедия", - заявил россиянин.