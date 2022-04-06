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Организатор пророссийского автопробега в Берлине: Меня завалили фото трупов. Если бы я знал о трагедии, отменил бы. ВИДЕО

Владелец автосервиса в Берлине Игорь, выступивший организатором пробега под флагами РФ в столице Германии, жалуется на травлю и сожалеет о своем поступке.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал OstWest.

"Такой реакции я точно не ожидал", - рассказал мужчина журналистам.

Рейтинг автосервиса, который Игорь держит на окраине Берлина, упал благодаря нашествию негативных отзывов.

"Совершенно разрушили мою интернет-страницу: фотографии с мертвыми телами, разбитыми городами, разрушенными", - жалуется он на травлю.

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Игорь не считает, что на нем просто "срывают зло". "Я понимаю сейчас реакцию людей, что у них крыши срывает, они хотят на ком-то это выместить, все это зло. Ну вот, они на мне сейчас срывают зло за то, что я организатор", - говорит он.

При этом он утверждает, что не проводил акцию, если бы знал, что произошло в Буче.

"Я бы отменил. Сказал бы: люди, не стоит сейчас выезжать, потому что произошла трагедия", - заявил россиянин.

Берлин (225) Германия (6953) россия (95515) автопробег (101)


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Топ комментарии
+135
Не вірю. Той кацап злякався, що в нього більше замовлень не буде.
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06.04.2022 14:18
+76
трагедія...**** кацапська! трагедія полягає у тому, що ти, zомбі, не в себе на роzzії, а чомусь у Німеччині, "патриот" свинособачій.
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06.04.2022 14:20
+59
А еслиб рейтинг не упал , то все бы было за@бись ?
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06.04.2022 14:20
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Думаю що цього корисного ідійота використала ФСБ як одноразовий гумовий виріб.)
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06.04.2022 15:50 Ответить
автосервис? контрабандные поставки? да он годами работает. да и в Германии еще придется таких ловить и сажать толпами, как у нас всяких "опзж". правда в отличие от нас, в Германии - словят, посадят или расстреляют если что.
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06.04.2022 16:06 Ответить
свинособакам віри ніц
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06.04.2022 15:50 Ответить
*****! а напад на Украіну це не Зло ? якби не Буча то можно автопробіг ? Спалити нахрен автосервіс і вигнати в парашу якого хрена воно живе в цівілізованій країні і пропогандуе свое ординське коріння нелюдів і вбивць це їх генокод всіх кастрировать !
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06.04.2022 15:54 Ответить
а до "бучи" все норм было ... хотя в принципе любые "акции" с кацапскими флагами заграницей это гбшная муть. мелкие "соотечественники" возможно еще под телевизором, а вот организаторам - или платят или явно "работают".
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06.04.2022 15:59 Ответить
БРЕД!А что он не знал ,что в Украине с 24.02 идёт война и что именно раша вторглась в Украину..Неужели этого было недостаточно,чтобы подумать хотя бы о последствиях этого марша в Берлине..И вообще разве он не знает ,что такое война и как она «выглядит»Буча здесь ни при чем..Пока Буча появилась на экранах немецкого ТВ было много материала с жуткими картинами изУкраины и у него достаточно было времени этот пробег остановить..,но как видно ему очень хорошо заплатили ..Пробег был отвратительным …когда на экране показывают фото из Бучи ,а с другой стороны по Берлину едут масса машин с развивающимися руцкими флагами..ЭТО ПЕРЕВЁРНУТЫЙ МИР и именно такие примитивы его и переворачивают..
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06.04.2022 16:01 Ответить
Я нічаво нє знал, мі білі тут на учєніях!!!
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06.04.2022 16:02 Ответить
Та все він знав! Я йому не вірю! Дякую усім , хто прийняв участь у зворотній реакції. 💛💙
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06.04.2022 16:06 Ответить
Даже фашисты не уничтожили столько мирного населения на временно оккупированных территориях, сколько Россия уничтожила на территории Украины. Ни дай Бог, если российский фашизм доберется до Европы. Российские фашисты не пожалеют никого в Европе, уничтожат целые народы, уничтожат женщин, детей, стариков, сожгут всех в крематориях. Поэтому всеми возможными способами помогайте Украине, помогайте всем: оружием, добровольцами, войсками, санкциями, эмбарго всего российского. Цивилизации угрожает смертельная опасность, все должны единым фронтом встать на борьбу против российских варваров
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06.04.2022 16:06 Ответить
ОХ И ДИЧЬ.ВСЕМ НЕЧИСТЧЯМ В ЭВРОПЕ БУДЕТ СРАКА!!!!ПО ХОДУ ОНИ ПОКА НЕ ПОНИМАЮТ.
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06.04.2022 16:06 Ответить
ВЫСЫЛАЙТ ЕГО НА ОБМЕН С ГРАЖДАНСКИМИ !!!
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06.04.2022 16:47 Ответить
ТА НЕВЖЕ! БЛ@ВОТА ТИ МОКШАНСЬКА. ТА ВАС ТАКИХ НАВМИСНО ПОЗАСЕЛЯЛИ ПО ЄВРОПІ, ЩО Б ВИ ************ ПРИ НАГОДІ У ПОТРІБНИЙ МОМЕНТ. ВАС СРАНИМ ВІНИКОМ І СЦЯНОЮ ГАНЧІРКОЮ, РАЗОМ ІЗ ВАШИМИ ВИПЕРДИШЕМА ТРЕБА ГНАТИ , ЗВІДУСІЛЬ. ЩОБ ВАМИ НЕ СМЕРДІЛО НІДЕ. ХАЙ ВАС БОГ ПРОКЛЯНЕ І ВАШИХ ЩУРЕНЯТ
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06.04.2022 16:49 Ответить
Чемодан - вокзал - паРаша.
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06.04.2022 16:54 Ответить
Здит как дышит. Знает, что ему здесь иначе прохода не дадут, ещё и по закону привлечь могут, как уже за буковку зиг.
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06.04.2022 17:10 Ответить
Да какая нахер разница, знало это 3/14дрило за Бучу, или нет...
Оно ездило по Берлину с трикалорной ссаной тряпкой и включало "КАМБАТБАТЯНЯБАТЯНЯКАМБАТ"...
Не удивлюсь если на его 3/14дарасовозке ещё и наклейка "Можем павтарить" была...
Ездила, гнида и зубоскалила.
Спалить 3/14дораса вместе с его (ОЙ)баным СТО к его же **@ной матери...
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06.04.2022 17:12 Ответить
...я б цього організатора разом з тими, що це дозволили - порвав би на шматки, тварюки кончені...
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06.04.2022 17:33 Ответить
Авжеж, Сакабеєва тобі **** за це не казала....
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06.04.2022 17:42 Ответить
Цей сервіс можна ще і тут оцінити - https://www.mobile.de/bewertungen/AutoserviceWesta#1
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06.04.2022 17:54 Ответить
Ще тиняєся по світу СКОТИНЯКА? Не довго лишилось
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06.04.2022 17:58 Ответить
Нихуа,придется ответить, рашкотварь, ничего *не знающая*...
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06.04.2022 18:17 Ответить
А можно координаты сервиса
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06.04.2022 18:58 Ответить
Я на хорошем местном немецком распишу…
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06.04.2022 18:59 Ответить
На попередній сторінці.
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07.04.2022 02:56 Ответить
Трагедия произошла 24 февраля а эта тварь 3 марта автопробег устраивал с рашисткими флагами. Ни капли раскаинья у него нет, он только сожелеет о последствиях
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06.04.2022 19:45 Ответить
тварь рашистская.
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06.04.2022 21:18 Ответить
Морда брехлива. Не знало воно.

Проїхався ?
Тепер відповідай за свої дії.

Так має бути завжди і для всіх. А то звикли. =нє знаю, нє панімаю, нє інтєрєсуюсь=.
Не знаєш ? Тоді сиди тихо.
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07.04.2022 02:51 Ответить
Просветите кто то того организатора что в Украине нет экстрадиции своих граждан.. и что любой наш соотечественник убив его и уехав к себе на родину может спать спокойно, причем даже если нас в ЕС возьмут...вон даже беня это шарит потому в отличии от фирташа торчит в Украине после того как на него дела в США завели)
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10.04.2022 00:31 Ответить
Канал этого *******
https://www.youtube.com/channel/UCIQ4gnFx6__-bSgGzSkvKxw

Пруф:
https://www.youtube.com/watch?v=l36MoH804oM https://youtu.be/l36MoH804oM?t=786

То же пропитое *****...

Нуна навалиться на канал еще
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10.04.2022 23:34 Ответить
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