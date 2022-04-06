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ВСУ готовы реагировать на намерения РФ активизировать силы в Приднестровье, - оперативное командование "Південь". ВИДЕО

Вооруженные силы Украины готовы реагировать на попытки задействовать в военных действиях подразделения РФ из Приднестровья – агрессор осуществляет подготовку аэродрома Тирасполя для приема самолетов, способных поддерживать наступательные операции на юге Украины.

Об этом сообщает в телеграм-канале офицер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров, передает Цензор.НЕТ.

"Усилия врага активизировать существующие силы с территории самопровозглашенной Приднестровско-Молдавской республики для поддержки наступательной операции на юге нами отслеживаются, наши силы готовы к реагированию. Подготовка аэродрома может свидетельствовать об активизации воздушных атак", - отметил Назаров.

По его словам, враг также осуществляет воздушные разведки, но наши силы противовоздушной обороны наготове и реагируют точно.

Читайте: На аэродроме в Приднестровье готовятся к приему самолетов, - Генштаб ВСУ

Полковник Назаров также заверил, что силы охраны и обороны юга Украины на защите безопасности жителей. "Делаем все, чтобы обстановка в регионе была стабильной и контролируемой", - заверил представитель ОК "Південь".

армия РФ (19210) Приднестровье (657)


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Топ комментарии
+22
Треба було ту клоаку роздовбати.
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06.04.2022 14:58
+22
А не може десь з просторів космосу прилетіти залп Градів на склади *********** у Придністров'ї, що геть недалеко від українського кордону?
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06.04.2022 15:00
+21
Пора закрывать это коммуняцкое гетто.С самолетами у лапотных ничего не выйдет,там все простреливается да в принципе и "Байкатаров" хватит.
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06.04.2022 15:01
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Правила форума Совет форумчан
Треба було ту клоаку роздовбати.
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06.04.2022 14:58 Ответить
А як же санда?
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06.04.2022 15:00 Ответить
санда ФСЬО!!!!!!!!!!!!! Капут!!!!!!
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06.04.2022 15:04 Ответить
А шо так швидко?
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06.04.2022 15:33 Ответить
сасёт...за рубли.
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06.04.2022 15:06 Ответить
Санда тварюка.Зеленський їй ще допомогу по поставкам газу робив на початку зими,коли Ху.ло на Молдову тиснув..Воно це вже не пам'ятиє...
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06.04.2022 17:20 Ответить
Чорні тюльпани нехай літають.
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06.04.2022 15:24 Ответить
А як взагалі кацапи попадають в ту клоаку?
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06.04.2022 14:59 Ответить
Через Кишинів, за мирним договором
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06.04.2022 15:24 Ответить
А в Кишинев как ?
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06.04.2022 15:58 Ответить
Над Чорним морем , і далі черезРумунію...
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06.04.2022 16:17 Ответить
На пасажирських літаках.
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06.04.2022 16:53 Ответить
А не може десь з просторів космосу прилетіти залп Градів на склади *********** у Придністров'ї, що геть недалеко від українського кордону?
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06.04.2022 15:00 Ответить
Как в Белгород?
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06.04.2022 15:13 Ответить
Чому Путін не боїться продовжувати війну а Україні? А Мєдвєдєв навіть заявив сьогодні що одна з цілей росії - " «побудувати відкриту Євразію - від Лісабона до Владивостока».

А тому...

1. Прочитав сьогодні слова двох американців:

-Джен Псакі: - "Мета санкцій США полягає в тому, щоб виснажити ресурси РФ для війни в Україні і поставити Москву перед вибором - виснаження своїх доларових резервів або дефолт- The Guardian.

Що ми маємо на сьогодні у "їх відповідності з руйнівними санкціями"? -Індекс московських бірж укріпився, рубль- зріс, росія здійснила свої чергові платежі за зовнівшними боргами не в валюті, а в !!! - РУБЛЯХ,

-Голова комітету начальників штабів армії США Міллі: - "Війна росії проти України може затягнутися на роки" (між іншим - вона триває століттями...) - Тобто, Україні лишили аж ТРИ варіанти: або здатися, або вмерти всім, або перемагати за рахунок масштабних жертв, оскільки "бідон" відмовився не лише закрити небо над Україною, не лише надати Україні ******* зброю, але й стару зброю бувшого срср, , щоб ми зробили те самі...!!!

В чому ж справа? - Бо Байден в своїх діях не Рузвельт і не Рейган!" в сумі з двопалатною підтримкою Конгресу США щодо реалістичного озброєння України під її реальну потребу, нагадує - "лебедя рака та щуку"

2. "Об'єднана Європа"
-обирає проросійських Вучича і орбана і нерішучих - Шольца, Макрона
-Ембарго на нафту і газ з Орди- виявилися гучним пшиком

Звичайно ж ... Макрон - не Де Голль, Шольц не Аденауєр і не Ерхард,. А Орбан, взагалі, - прототип колоборантів Гітлера - Горті (Хорті) і Салаші.

3. Між іншим - Ізраїль сердечно привітав Орбана з обранням і досі не засудив агресію росії проти України (а засудив лише геноцид в Бучі) . Нинішній Ізраїль _ це не той Ізраїльл, яким він був при Голді Меїр...

4. А в Україні... нинішня влада нагадує "колективного Лазара Кагановича"... - вона навіть незаконно закрила патріотичні "Прямий", "Еспресо" та "5-й канал", які мали суто антиросійську антизагарбницьку спрямованість,..

5. Але в росії вже і нарешті - здох "син юриста", який обіцяв створити таку потужну і страшну імперію, - щоб мити свої брудні чоботи в водах Індійського океану ... стерти з лиця землі Україну... але й сам загнувся...
Наступними, за логікою,- мають стати нацист пуйло та пуйлісти і сама Орда!

МИ переможемо! Слава Україні і її героїчному народу!
Смерть ВСІМ покидькам, -як в Україні, так і за її межами!
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06.04.2022 15:20 Ответить
А як ви хотіли усі нормальні політики роблять те що вигідно їхнім країнам або з найменшими витратами.Тобто їм захищати Україну потрібно більше ніж нам? Вони усі гарно пам'ятають чим займалася теперішня влада до війни, будувати дороги і доводити великі потужні підприємства під банкрутства в угоду Коломойському та інших юІгнорювання обрати голову САП вроді,те що Коломойський під слідством в США а в Україні практично править країною і що США не відвернулися від України то це не заслуга Зеленського а те що ми межуемо з європою і краще Росію бити тут ніж в Польщі та Румунії нажаль така правда,як не гидко але і на цьому дякуємо бо без цього ми б вже мабуть втратили пів України як мінімум ю
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06.04.2022 15:41 Ответить
Ви кажете маячню.Бо судячи з вашого висновку,якшо у сусіда поруч горить хата,треба уважно давитись,щоб він аж ніяк не витратив ваш запас води та не потурбував вас.А те що потім загориться особисто ваша хата,то таке?
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06.04.2022 17:27 Ответить
1938 рік Фінляндії НІХТО НЕ ДОПОМАГАВ ВЗАГАЛІ.
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06.04.2022 17:32 Ответить
ой це що був за ******,нато зараз взагалі уже в принципі похєр що з нами буде,вони уже готові і побачили що варта русня,тому кажи дякую заходу що незважаючи на бикування банкової допомагає далі
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06.04.2022 21:38 Ответить
Типичная кацапская пропаганда, смесь фактов и брехни, приправленная истерикой. "Фсё пропало, гипс снимают, клиент уезжает! Бидон оружие не дает!"
Оружие дают и будут давать, все больше и больше и все тяжелее, просто свистеть об этом никто не будет. Будут только цифры миллиардов, сколько это оружие стоило.
Рашка будет опускаться на ж.пу медленно, чтобы не дергалась слишком активно. Но опускаться. Должны начаться внутренние процессы дезинтеграции, тогда и задача будет решена. Но эти процессы начнутся не завтра и не через месяц.
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06.04.2022 16:32 Ответить
Заходу посрати на кацапів і українців. Їм вигідно щоб ***** зав'язло в Україні і щоб воно не було спроможне пхати своє ***** в розбірки штатів та косооких,до речі яких піндосня сама ж і підняла з багнюки.
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06.04.2022 16:32 Ответить
Так це правда але не США вирішили напасти на Україну а раша просто США грають на їхніх амбіціях.План анаконда.Коли вони самі нападають а потім давляться і здихають.Україні це теж вигідно бо самим нам не встояти Думаю якщо війна затягується то в нас будуть і літаки і про.
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06.04.2022 16:42 Ответить
"яких піндосня сама ж і підняла з багнюки" - ніколи не думав що єврейці такі само невдячні як кацапня - штати вашу недокраїну з рук вигодували і досі підтримують , а у відповідь - "піндосня" (( та після таких слів ви там у своїй пустелі - суцільна підерасня невдячна ((
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06.04.2022 17:46 Ответить
Програма глобалізації світу чув? Перевід майже всій промисловості з штатів до дешевих косооких. Ось і результат.
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06.04.2022 18:34 Ответить
Головне що я почув - "перевід промисловості " - руссо турісто , обліко моралє ? (( за пенсією у обєтованну перебрався чи vpn ?
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06.04.2022 19:03 Ответить
Повідомити Санду що Україна з метою самозахисту вводить ЗСУ в Придністров'я
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06.04.2022 15:32 Ответить
Кстати, это вариант. "Зеленский, введи!"
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06.04.2022 16:26 Ответить
Він введе ріденьке в свої труселі.
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06.04.2022 16:35 Ответить
Пора закрывать это коммуняцкое гетто.С самолетами у лапотных ничего не выйдет,там все простреливается да в принципе и "Байкатаров" хватит.
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06.04.2022 15:01 Ответить
раздайте оружие всем способным защищаться. В Мариуполе, Буче, Бородянке, Ирпене вы уже отреагировали !
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06.04.2022 15:01 Ответить
думаю треба зразу хєрачити придністровья
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06.04.2022 15:02 Ответить
Принаймні,літну смугу
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06.04.2022 17:28 Ответить
В Італії підпалили вілу на озері Комо, власником якої є соловйов вовка. А на іншому його будинку залишили антивоєнні надписи. З чим ту суку і вітаємо. Але чого ж патріот мордору в урюпінську не живе, а до країни ненависного НАТО лізе
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06.04.2022 15:02 Ответить
ця вілла вже конфіскована, нехер палити
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06.04.2022 15:35 Ответить
Ну что-что, а этот аэродром разбомбить обязаны.
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06.04.2022 15:03 Ответить
а навіщо зараз? Можна почекати коли туди спробує щось приземлитись та дістати хоч градом чи артилерією легко
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06.04.2022 15:06 Ответить
Чорнобаївка-2.
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06.04.2022 15:24 Ответить
враховуючи відстань до України, то посадити літак у Тирасполі, теж саме спробувати посадити у Гостомелі. Його навіть артилерією дістануть
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06.04.2022 15:04 Ответить
Питання в іншому - щоб дістатися Тирасполя, оркам треба летіти або через повітряний простір України, або Румунії й Молдови. Хто надасть дозвіл на проліт? А в разі порушення простору, сподіваюсь наше ППО напоготові?
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06.04.2022 15:14 Ответить
у нас є специаліст по коридорам, який вивіз медведчука і портнових. Коридор то не проблема.
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06.04.2022 15:28 Ответить
Аеродроми в цій недотериторії треба роздолбати, і буде легше!!!!!!!!
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06.04.2022 15:06 Ответить
Пані Санду. Прокинся, не дай цій мерзоті сідати на твої аеропорти, не мовчи, давай команду, ти тільки почни...
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06.04.2022 15:11 Ответить
Ugu. Jei toljko nado skazatj - mi berjom Pridrestnovije nazad.
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06.04.2022 15:14 Ответить
А мне кажется не для прилета а для вылета от туда контингента и хлама что там осталось. Ну не удобный этот регион для группировки.
Плюс как уже давно сказали разхерачить аэродром проблем не составляет.
Один вылет авиации или байрактров надцать штук сразу. и усе..
Шо вы кипишуете столько..
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06.04.2022 15:12 Ответить
Да там мабуть і мінометів вистачить
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06.04.2022 15:43 Ответить
Там для міномета задалеко. Та й міною знищити стоячий на землі літак не факт що вийде, . Якщо тільки в бензобак влучити
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06.04.2022 16:19 Ответить
Ви такий класний пілот )) на управління якого типу повітряних суден маєте ліцензію ? (( " влучити у бензобак " (( вас на цесні катали ? ((
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06.04.2022 17:52 Ответить
как только первый кацап осуществит посадку на тирасполе-надо сразу же накрывать стратегические склады.
фейерверк будет зачетный,с космоса однозначно будет видно.даже с луны
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06.04.2022 15:12 Ответить
Фейерверк зачепить пів Одеської області.
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06.04.2022 15:36 Ответить
там нет ядерных боеприпасов.не надо преувеличивать
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06.04.2022 15:56 Ответить
Глянте де знаходиться Колбасна і погугліть що і головне скільки там находиться.
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06.04.2022 20:29 Ответить
Це ви серйозно написали ? ((
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06.04.2022 17:54 Ответить
Pri zahode orkinskih letakov ih prosto nado gasitj. A ostaljnaja teritorija tam gradom i artoi prostreljivaetsja.
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06.04.2022 15:13 Ответить
Esli predstoit draka, Bei pervym, poka esti svobodnoe vremea na eto
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06.04.2022 15:13 Ответить
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06.04.2022 15:17 Ответить
Ого, это где?
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06.04.2022 15:29 Ответить
пригорела русня
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06.04.2022 16:08 Ответить
Що це?
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06.04.2022 15:31 Ответить
https://tsn.ua/ru/********/pryatalis-na-ferme-ukrainskaya-artilleriya-nakryla-ognem-angar-i-sozhgla-40-edinic-tehniki-okkupantov-2028502.html Наши попали офигенн
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06.04.2022 15:47 Ответить
Це відео бачив. але на фото Шимуса не дуже зрозуміло. Ще й в такому спектрі.
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06.04.2022 16:09 Ответить
ЗСУ! Відреагуйте, будь ласка, на татарова- мабуть, окрім Вас більше нікому...
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06.04.2022 15:22 Ответить
Плюс не забывайте там епанутый крупнейший склад очень старых боеприпасов. в том числе мины 1937года рождения.
Там если что рванет мало не покажется.
Нельзя там так просто ворваться.
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06.04.2022 15:22 Ответить
Калбасная возле Рыбницы, это от тирасаля и дубасекав очень далеко. Но Рыбнице пистец.
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06.04.2022 15:40 Ответить
там цементный и металургический..нехай останется для экономики.
вот тирасполь не маленький. в городе не вариант.
а вот по всем военторгам и базам..легко.

местные воевать точно не будут.
если раньше у них были надежды на руцкий мир то сейчас уже фсе..
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06.04.2022 15:52 Ответить
А в самой Молдове? У вас 60-70% ваты, за хутина,поддерживают рашистов.
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06.04.2022 16:19 Ответить
я уже писал по этому поводу. кэп очевидность..
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06.04.2022 16:35 Ответить
тра діяти на випередження
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06.04.2022 15:26 Ответить
Перший же бойовий виліт літака з Тирсполя буде означати, що люба військова інфраструктура на території так званого Придністров'я стає легітимною ціллю для ЗСУ.
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06.04.2022 15:27 Ответить
В білорусі і в московії як з цілями? ЧОмусь не поспішають.
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06.04.2022 15:31 Ответить
Мне кажется что Беларусь не трогали специально, если бы бомбанули, Лукашенко погнал бы всех рабов в Украину
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06.04.2022 15:37 Ответить
Я так само думаю. та і в московії так само. формально вони не під ударом. тому війна не війна а спецоперація. Тому москалів не притягають за дезертирство і вон втікають.
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06.04.2022 20:29 Ответить
Коли говориш про якісь цілі, кажи одразу про зброю ураження тих цілей. Тоді це буде розмова по ділу, а не пуста балачня!
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06.04.2022 16:17 Ответить
Туди треба зайти і всіх москалів там знищити, допоки це можливо. Але ми чекаємо якогось )(єра, а потім люди вмирають.
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06.04.2022 15:30 Ответить
*********** тот аэродром и пусть там себе готовятся, нахер на них еще отвлекаться?
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06.04.2022 15:31 Ответить
встречать мокшанские борты стингерами на подлёте...
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06.04.2022 15:38 Ответить
Та **** там того придністров'я?! Вєбати превентивно один раз залпом з усіх стволів шо є там на кордоні, і можна йти на перекур!
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06.04.2022 15:46 Ответить
та ну нахер, какой там аэродром поддержки? от государственной границы до ВПП пять тысяч метров. Три байрактаровылета не пересекая границу превращают пепелацы кацмических войск в в люминтевый лом для местных цыган, а две минуты работы одной батареи САУ "Мста-С", дислоцированной где-то в перелесках межу Юрковкой и Ермешковым превращают единственную ВПП в тренажерный полигон для триала.
А дальше пусть уже молдаване сами разбираются со своим недоЧили.
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06.04.2022 16:04 Ответить
Пробачаюсь а кордони з цим зоопарком закриті? Щи ще на Привоз мотаються за покупками. Замінувати нахрен все
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06.04.2022 16:04 Ответить
Вопрос в другом как реагировать.Если хотя бы один борт на подлёте будет то сразу сбивать и сразу нада розбивать аэропорт .Более того всю группу войск в преднистровье нада будет ликвидировать физически.А не ждать пока борта будут сажать и дать им время развернуться.
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06.04.2022 17:06 Ответить
Да ну перестаньте, какой нахрен аєродром, как они будут туда залетать - телепортом? Это галимая показуха, чтоб напрягать и сковывать, сеять панику. Тот аэродром достануть даже грады, рыпнутся и их накроют. Наше ПВО конечно они уже раза 2 или 3 уничтожили, так что пусть пробуют. Они там сами седят сцуться чтоб их на убой не послали.
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06.04.2022 17:56 Ответить
приднестровье понимает,что они уже давно покойники,но погавкать то надо.
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06.04.2022 18:44 Ответить
 
 