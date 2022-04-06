ВСУ готовы реагировать на намерения РФ активизировать силы в Приднестровье, - оперативное командование "Південь". ВИДЕО

Вооруженные силы Украины готовы реагировать на попытки задействовать в военных действиях подразделения РФ из Приднестровья – агрессор осуществляет подготовку аэродрома Тирасполя для приема самолетов, способных поддерживать наступательные операции на юге Украины.

Об этом сообщает в телеграм-канале офицер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров, передает Цензор.НЕТ.

"Усилия врага активизировать существующие силы с территории самопровозглашенной Приднестровско-Молдавской республики для поддержки наступательной операции на юге нами отслеживаются, наши силы готовы к реагированию. Подготовка аэродрома может свидетельствовать об активизации воздушных атак", - отметил Назаров.

По его словам, враг также осуществляет воздушные разведки, но наши силы противовоздушной обороны наготове и реагируют точно.

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Полковник Назаров также заверил, что силы охраны и обороны юга Украины на защите безопасности жителей. "Делаем все, чтобы обстановка в регионе была стабильной и контролируемой", - заверил представитель ОК "Південь".