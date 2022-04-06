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Обстреливать Киевскую область приказывал генерал РФ Виталий Школенко родом из Черкасщины, - староста села Текуча Гершун. ВИДЕО

Еще недавно генерал РФ Виталий Школенко посещал свою родину, где у него осталось много родственников в таких населенных пунктах, как Ирпень, Киев, Голованевск, приказы о бомбардировках которых он давал лично.

Об этом во время своего видеообращения сообщил староста села Текуча в Умани Александр Гершун, передает Цензор.НЕТ.

"Я, к большому сожалению, являюсь родственником заместителя командующего 6 ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Еще недавно это существо посещало свою родину, где у него осталось много родственников в таких населенных пунктах, как Ирпень, Киев, Голованевск, приказы о бомбардировках которых он наверняка давал лично. Даже при обстреле в Бучанском районе находились его родные и близкие. Я не знаю, имеет ли право на жизнь данное лицо", - рассказал Гершун.

Смотрите: Пограничник Роман Грибов, автор лозунга "Русский военный корабль, иди нах#й", вернулся из плена домой. ВИДЕО

армия РФ (19210) Киевская область (4132) обстрел (27129) военные преступления (1435) Черниговская область (1134)


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Топ комментарии
+43
Манкурт довбаний.
Немає ворога гіршого за зрадника.
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06.04.2022 15:47
+20
То не родич, то нелюдь. А у нелюдей немає родичів. Викиньте ту паскудь з душі і сердця.
Героям слава !!!
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06.04.2022 15:48
+19
які родичі у zомбі?
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06.04.2022 15:47
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які родичі у zомбі?
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06.04.2022 15:47 Ответить
Манкурт довбаний.
Немає ворога гіршого за зрадника.
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06.04.2022 15:47 Ответить
Судя по роже ано сруль.
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06.04.2022 16:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZAZrdZ1yG-8 Эта гнида на 2мин.22сек., в кадре слева за выступающим, сделайте эту тварь знаменитой и узнаваемой. СЛАВА УКРАИНЕ! Смерть Ворогам!
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06.04.2022 16:33 Ответить
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06.04.2022 15:48 Ответить
Слева должен быть телевизор
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06.04.2022 16:25 Ответить
то вже не важливо, хоч виделка, воно обере виделку!
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06.04.2022 16:59 Ответить
То не родич, то нелюдь. А у нелюдей немає родичів. Викиньте ту паскудь з душі і сердця.
Героям слава !!!
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06.04.2022 15:48 Ответить
Рашизм не має національності. Тому не треба відчувати провину за ото таких 'своїх'. Вони дорослі люди, які одного разу зробили свій вибір! І тепер мають за цей вибір бути страченими!
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06.04.2022 15:48 Ответить
Хахли...оборотні....Гнида мединський зі Сміли, Черкащина, переговорник від путіна Скотина козак з Криворіжжя...і терорист-вбивця школенко...з...

а ми дивуємося єрмакам, арахаміям з шефірами та сивохами..
і НЕ бояться кармічних наслідків....
тільки без "іронії" у руSSкіх кріпосних ще є час подумати...і себе врятувати... але НЕ довго....
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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06.04.2022 15:51 Ответить
Козак з кіровоградської області, село Бандурове.
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06.04.2022 15:57 Ответить
Знав, що та тварина ************* з Гайворонщини.
Але, що там є село Бандурове...
До того був переконаний, що Бандурове на Кіровоградщині лише одне, - у Олександрівському районі. Там, до речі, похований двоюрідний дід братів Кличків (молодший брат їх бабусі Тамари Юхимівни), - Анатолій Етінзон.
P.S. На сайті не точна інформація, - не "Бандуровка", а таки "Бандурове". Знаю це абсолютно певно. Бо там також і мій дід похований у братській могилі.

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06.04.2022 21:47 Ответить
https://t1p.de/dd26
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07.04.2022 00:32 Ответить
Спасибі, але я вже і до того подивився у Вікі.
Тому і написав, що дякуючи вам, дізнався про ще одне Бандурове на Кіровоградщині.
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07.04.2022 00:36 Ответить
А ви часом не в курсі де "великий домовляльник " сивошка ?
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06.04.2022 18:04 Ответить
Матвиенко с Черкас, Уткин-вагнер с Кропивницкого с тьма других.
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06.04.2022 15:56 Ответить
Матвиенко - из Шепетовки.
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06.04.2022 15:58 Ответить
Хахли...оборотні....Гниди-адепти руSSкого міра....
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06.04.2022 17:04 Ответить
Так, - Валька-Стакан із Шепетівки.
Але вона вчилася на медсестру у Черкаському медучилищі.
До 2014 року, пам'ятаю, місцева черкаська преса цим навіть пишалася.
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06.04.2022 21:57 Ответить
У ниё мастосраное мардовское погонялово тютькина. Мардва ано.
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06.04.2022 15:59 Ответить
Тютіна, взагалі то.

Валентина Тютина родилась 7 апреля 1949 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Шепетовке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Каменец-Подольской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Украинской ССР (ныне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Хмельницкой области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины ). Отец - Иван Яковлевич Тютин (с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA мокша-мордовского языка «Тютя» - малышhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-2 [2] ), фронтовикhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-Vesti.ru-3 [3] , родился в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Мокшанском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-2 [2] Пензенской области.
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06.04.2022 22:00 Ответить
мальцев триста раз подпрыгнет от радости, шо не мокшанская фамилия у гынерала...
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06.04.2022 15:58 Ответить
Мальцев-такой же мразотный кацап,только рвущийся к власти.Не надо обманываться его "умными" речами.После его слов,что "русские военные "накосячили" в Буче",он окончательно сорвал с себя маску "хорошего русского".Это кацапское говно считает,что в Буче был просто "косяк",а не геноцид украинского народа.
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06.04.2022 16:23 Ответить
абсолютно верно...оно даже не понимает, шо его украинофобство давно вылезло наружу..
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06.04.2022 16:32 Ответить
У мене немає на паРаші родичів з 2014р.
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06.04.2022 15:58 Ответить
ТРЕБА БУЛО СТРАТИТИ, КОЛИ ПРИЇЗДИЛИ НА БАТЬКІВЩИНУ РФ ГЕНЕРАЛИ ПІД ЧАС АТО: ШКОЛЕНКО, АЛЕКСЕЄВ, БОЛУХ.
ДЕ НАШІ СБУ БУЛИ???!!!
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06.04.2022 15:58 Ответить
Болух - мардовское погонялово. Мардва ано.
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06.04.2022 16:00 Ответить
просто ******!!!
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06.04.2022 16:04 Ответить
Наверно пропаганда путлера промыла ему мозги.Рашизмом другие народы заражаються через пропаганду.Вон как гитлер промыл мозги германцам геббельсовской пропагандой и те стали на другие страны нападать .Ни один нормальный украинец не будет выступать за то чтобы его страну уничтожили а земли включили в состав рашки.
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06.04.2022 16:05 Ответить
Скотство надетничне явище
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06.04.2022 17:01 Ответить
Российская пенсия ему мозги "промыла"( Они все за более высокую пенсию продаются.
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06.04.2022 17:23 Ответить
Да там полстраны на -ко, т.е. з українським корінням! И что? Ни-че-го, за них ***** думает. А им голова нужна только чтоб в неё жрать.
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06.04.2022 16:05 Ответить
хотелось сказать "смерть ...." но сейчас хочется спросить - а как здоровье быканова и буханова и назначавшего их на должность "наивеличайшевеликомудрейшего, претендуюущего на премию околовсяческинаисправедливейших науков" зеленьськаГа?
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06.04.2022 16:08 Ответить
А я завжди казав, що для орка наказ тємнєйшого - це найголовніша і найсвятіша річ на світі. І жарт про "бомбить Воронєж" це зовсім не жарт. Їхня армєйка реально буде бомбити навіть власні міста, якщо отримає такий наказ.
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06.04.2022 16:12 Ответить
а визовый режим с кацапами с 14 года "не на часі". и родственники в Москве и окрестностях - тоже, и совместные бизнес интересы. вот и доигрались.
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06.04.2022 16:15 Ответить
от тому й існує вимога: вбий касапа. Який би він не був - але вбий. Бо все-одно прийде час - і він буде тебе вбивати
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06.04.2022 16:16 Ответить
є купу різних націй, а інтернаціоналізм - це дружні стосунки між націями, а не якась одна супер-мега-плюс нація.
а от кацапи все так перекрутили, що нація - це погано, а бути манкуртом - це добре. І тупо влаштували купу геноцидів проти націй, як в середині самої РФ, так і за її межами.
От до чого доводить пропаганда, погана освіта та алкоголь...
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06.04.2022 16:21 Ответить
Самое чудовищное там полно генералов, офицеров из Украины родом
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06.04.2022 16:24 Ответить
а вообще это полный сюр, территории оккупированны, ежедневные погибшие и - генерал армии рф - прется в Украину. и всем у нас насрать - пограничникам, сбу, дбр, разведке, контразведке, и т.д. и т.п. сколько там тех организаций вообще. только кацапскому фсб наверное было не насрать, иначе б не выпустили.
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06.04.2022 16:25 Ответить
Ему с этим теперь жить....И бояться постоянно
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06.04.2022 16:28 Ответить
Це все, що достатньо знати про "ахвіцерську честь" кацапського єнєрала...
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06.04.2022 16:42 Ответить
Це й не дивно, москалі не вміють воювати, грабити, ґвалтувати, вбивати жінок й дітей це їхнє. Хто там буде воювати? шайгу. Так що все це українці або їх потомки, що вже й забули хто вони. Нажаль такі нелюди є середь нас, завжди була, а то б давно Україна вільною була б, хіба кацаптя це ворог. Свої покидьки прийшли вбивать своїх.
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06.04.2022 16:42 Ответить
До речі, та військова частина, що вбивала людей у Бучі з Хабаровська, а в тих краях вихідців з України чи не більше, ніж кацапів.
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06.04.2022 16:43 Ответить
Таких гавнюков не надо казнить на месте,а привезти в родное село,а уж люди сним разберутся.
это для таких как этот предатель самое страшное,тогда для него АД покажется РАЕМ.
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06.04.2022 18:49 Ответить
Ещё бы этих родственников проверить плотно. Наверняка вата ещё та
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06.04.2022 19:03 Ответить
А може кинути інфу що це вони зливають інформацію про наступальні бойові дії . Тоді побачимо як вони заспівають і їм тоді не буде місця ні в Україні ні в кацабстані.
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06.04.2022 20:51 Ответить
 
 