Обстреливать Киевскую область приказывал генерал РФ Виталий Школенко родом из Черкасщины, - староста села Текуча Гершун. ВИДЕО
Еще недавно генерал РФ Виталий Школенко посещал свою родину, где у него осталось много родственников в таких населенных пунктах, как Ирпень, Киев, Голованевск, приказы о бомбардировках которых он давал лично.
Об этом во время своего видеообращения сообщил староста села Текуча в Умани Александр Гершун, передает Цензор.НЕТ.
"Я, к большому сожалению, являюсь родственником заместителя командующего 6 ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Еще недавно это существо посещало свою родину, где у него осталось много родственников в таких населенных пунктах, как Ирпень, Киев, Голованевск, приказы о бомбардировках которых он наверняка давал лично. Даже при обстреле в Бучанском районе находились его родные и близкие. Я не знаю, имеет ли право на жизнь данное лицо", - рассказал Гершун.
Пожалуйста, подождите...
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Немає ворога гіршого за зрадника.
Героям слава !!!
а ми дивуємося єрмакам, арахаміям з шефірами та сивохами..
і НЕ бояться кармічних наслідків....
тільки без "іронії" у руSSкіх кріпосних ще є час подумати...і себе врятувати... але НЕ довго....
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
Але, що там є село Бандурове...
До того був переконаний, що Бандурове на Кіровоградщині лише одне, - у Олександрівському районі. Там, до речі, похований двоюрідний дід братів Кличків (молодший брат їх бабусі Тамари Юхимівни), - Анатолій Етінзон.
P.S. На сайті не точна інформація, - не "Бандуровка", а таки "Бандурове". Знаю це абсолютно певно. Бо там також і мій дід похований у братській могилі.
Тому і написав, що дякуючи вам, дізнався про ще одне Бандурове на Кіровоградщині.
Але вона вчилася на медсестру у Черкаському медучилищі.
До 2014 року, пам'ятаю, місцева черкаська преса цим навіть пишалася.
Валентина Тютина родилась 7 апреля 1949 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Шепетовке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Каменец-Подольской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Украинской ССР (ныне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Хмельницкой области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины ). Отец - Иван Яковлевич Тютин (с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA мокша-мордовского языка «Тютя» - малышhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-2 [2] ), фронтовикhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-Vesti.ru-3 [3] , родился в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Мокшанском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-2 [2] Пензенской области.
ДЕ НАШІ СБУ БУЛИ???!!!
а от кацапи все так перекрутили, що нація - це погано, а бути манкуртом - це добре. І тупо влаштували купу геноцидів проти націй, як в середині самої РФ, так і за її межами.
От до чого доводить пропаганда, погана освіта та алкоголь...
это для таких как этот предатель самое страшное,тогда для него АД покажется РАЕМ.