Обстреливать Киевскую область приказывал генерал РФ Виталий Школенко родом из Черкасщины, - староста села Текуча Гершун. ВИДЕО

Еще недавно генерал РФ Виталий Школенко посещал свою родину, где у него осталось много родственников в таких населенных пунктах, как Ирпень, Киев, Голованевск, приказы о бомбардировках которых он давал лично.

Об этом во время своего видеообращения сообщил староста села Текуча в Умани Александр Гершун, передает Цензор.НЕТ.

"Я, к большому сожалению, являюсь родственником заместителя командующего 6 ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Еще недавно это существо посещало свою родину, где у него осталось много родственников в таких населенных пунктах, как Ирпень, Киев, Голованевск, приказы о бомбардировках которых он наверняка давал лично. Даже при обстреле в Бучанском районе находились его родные и близкие. Я не знаю, имеет ли право на жизнь данное лицо", - рассказал Гершун.

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