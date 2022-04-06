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Виноваты все. Почему все россияне хотят быть мародерами и убийцами? БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Чем больше становится известно о военных преступлениях и безжалостности военных РФ, тем больше люди хотят надеяться, что "не все же там такие".

Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ объясняет, почему это опасно и неправильно, и почему все россияне хотят быть мародерами и убийцами.

Автор: 

мародерство (461) россия (95515) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+11
После 2 МВ из Европы СССР вывез все, что можно было. Военное начальство было самыми главными мародерами- жена Жукова настила всегда при себе чемодан с драгоценностями , вся дача была музеем, генералитет мародерничал вагонами. Состав помельче выметал все до белья , лампочек и иголок - за одно слово против - расстрел в жестокой форме.Германия приняла конвенцию о военнопленных( Сталин до42 года вообще не брал в плен) - наши пленные подыхали, америкосов и прочих( принявших конвенцию) содержал Красный Крест. Передовые части получили не гласное разрешения на насилие и грабежи. Насиловали всю Европу от детей до 90летних старух, часто до смерти. У русских кровожадность генная , навсегда - они сейчас живут по ментальности в 13 веке. Они понимают только пулю.Нам нужно много пуль - иначе вся Украина будет Бучей , у нас нет выбора.
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06.04.2022 18:54
+9
Маскалей надо усиплять.
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06.04.2022 18:03
+7
Армія кацапів (касаб-м'ясник) дикуни, орки, насильники, мародери, використовують терор бо їх країна країна-терорист №1 у світі.
Погрожує цивілізації ядерною зброєю, здійснює теракти...
Нет никаких русских военных ! Это орки-дикари, мародеры, уроды, без чести и совести, насильники воюющие с детьми, женщинами,
стариками, мирным населением. Примеров достаточно !
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06.04.2022 18:08
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Маскалей надо усиплять.
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06.04.2022 18:03 Ответить
Это слишком гуманно для них. Надо чтоб перед смертью жалели, что их ****-мамка на свет родила.
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06.04.2022 19:13 Ответить
Дуже схоже, що ви провокатор який працює за копійки щоб розділити Українське суспільство.

Но у вас не получится, тут по языку не делят.

So, go to the spam.
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06.04.2022 18:26 Ответить
Армія кацапів (касаб-м'ясник) дикуни, орки, насильники, мародери, використовують терор бо їх країна країна-терорист №1 у світі.
Погрожує цивілізації ядерною зброєю, здійснює теракти...
Нет никаких русских военных ! Это орки-дикари, мародеры, уроды, без чести и совести, насильники воюющие с детьми, женщинами,
стариками, мирным населением. Примеров достаточно !
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06.04.2022 18:08 Ответить
По перше він кацап, цап, козел смердючий, а вже потім касаб дристячий.
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06.04.2022 18:18 Ответить
Не надо забывать и про местных гондурасов.
Обстрілювати Київську область наказував генерал РФ Віталій Школенко родом із Черкащини, - староста села Текуча Гершун Джерело:
В Одеській ОВА назвали ім'я командира фрегата, з якого росіяни запускають ракети по українських містах, - Одеська ОВА Джерело:
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06.04.2022 18:17 Ответить
Ну этот родом с Украины, а сколько живущих рядом с нами типа сограждан выступающие корректировщиками огня...😡
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06.04.2022 18:23 Ответить
Отож. А патріотичні телеканали вимкнули, щоб звірства трусні не показували.
Очевидно наша влада хоче домовитись з хайлом посередині.
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06.04.2022 18:39 Ответить
После 2 МВ из Европы СССР вывез все, что можно было. Военное начальство было самыми главными мародерами- жена Жукова настила всегда при себе чемодан с драгоценностями , вся дача была музеем, генералитет мародерничал вагонами. Состав помельче выметал все до белья , лампочек и иголок - за одно слово против - расстрел в жестокой форме.Германия приняла конвенцию о военнопленных( Сталин до42 года вообще не брал в плен) - наши пленные подыхали, америкосов и прочих( принявших конвенцию) содержал Красный Крест. Передовые части получили не гласное разрешения на насилие и грабежи. Насиловали всю Европу от детей до 90летних старух, часто до смерти. У русских кровожадность генная , навсегда - они сейчас живут по ментальности в 13 веке. Они понимают только пулю.Нам нужно много пуль - иначе вся Украина будет Бучей , у нас нет выбора.
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06.04.2022 18:54 Ответить
За минулі 400 років орда лізе нині в Україну вже двадцять другий раз! Це вбивці і грабіжники на генетичному рівні. На жаль, це не перебільшення. Вся їх історія - це історій війни з сусідами з перервами на кілька років для відтворенні власних людських і матеріальних ресурсів. Нація без людської моралі, з викривленою психікою і людожерськими традиціями. З вірою в людиноненависницькі ідеї.
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06.04.2022 20:02 Ответить
Я тут вже багато писав, проект росія розпочатий за Петра 1 повинен зникнути. І зараз ми маємо можливість бачити початок кінця цього проекту. Це не буде швидко. І також ,нажаль основну роботу та втрати доведеться нести нам!
Щодо добрих рускіх . Вони існують але кількість їх мізерна. Якщо їх 1-3% то це добре.
Така кількість не дозволяє сподіватись на якийсь вплив. Зараз росія це потворна копія сталінського СРСР. Можливо це щось на зразок беріївського СРСР. Залишки особистих свобод дуже швидко будуть ліквідовані. Тому ті з 1-3% хто існує на території мордора будуть або ліквідовані або в тюрмах.
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06.04.2022 20:41 Ответить
А всі замітили що поки в нас війна, у світі більше нема терактів, та й якось так все спокійно кругом. Нехай Америка і Європа робить висновки, а то їхня антитерористична коаліція щось не там шукала терористів.
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06.04.2022 23:25 Ответить
просто советский народ у них эволюционировал дольше,
и у нас ватников хватает, они просто стесняются,
а как попадают за линию, живее всех живых
не обольщайтесь, 5 графа не основное
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07.04.2022 00:18 Ответить
 
 