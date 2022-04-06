Виноваты все. Почему все россияне хотят быть мародерами и убийцами? БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО
Чем больше становится известно о военных преступлениях и безжалостности военных РФ, тем больше люди хотят надеяться, что "не все же там такие".
Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ объясняет, почему это опасно и неправильно, и почему все россияне хотят быть мародерами и убийцами.
Топ комментарии
+11 Виталий Зогианец #499448
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+9 Назар Проскуряков
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+7 Максим Недригайло
показать весь комментарий06.04.2022 18:08
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Но у вас не получится, тут по языку не делят.
So, go to the spam.
Погрожує цивілізації ядерною зброєю, здійснює теракти...
Нет никаких русских военных ! Это орки-дикари, мародеры, уроды, без чести и совести, насильники воюющие с детьми, женщинами,
стариками, мирным населением. Примеров достаточно !
Обстрілювати Київську область наказував генерал РФ Віталій Школенко родом із Черкащини, - староста села Текуча Гершун Джерело:
В Одеській ОВА назвали ім'я командира фрегата, з якого росіяни запускають ракети по українських містах, - Одеська ОВА Джерело:
Очевидно наша влада хоче домовитись з хайлом посередині.
Щодо добрих рускіх . Вони існують але кількість їх мізерна. Якщо їх 1-3% то це добре.
Така кількість не дозволяє сподіватись на якийсь вплив. Зараз росія це потворна копія сталінського СРСР. Можливо це щось на зразок беріївського СРСР. Залишки особистих свобод дуже швидко будуть ліквідовані. Тому ті з 1-3% хто існує на території мордора будуть або ліквідовані або в тюрмах.
и у нас ватников хватает, они просто стесняются,
а как попадают за линию, живее всех живых
не обольщайтесь, 5 графа не основное