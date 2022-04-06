Виноваты все. Почему все россияне хотят быть мародерами и убийцами? БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Чем больше становится известно о военных преступлениях и безжалостности военных РФ, тем больше люди хотят надеяться, что "не все же там такие".

Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ объясняет, почему это опасно и неправильно, и почему все россияне хотят быть мародерами и убийцами.