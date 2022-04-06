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В Бухаресте мужчина на авто протаранил ворота посольства РФ, а затем поджег себя. ВИДЕО

Мужчина скончался от полученных ожогов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Около 6:00 автомобиль въехал в зону безопасности, обустроенную вокруг посольства России. Он врезался в ворота, и водитель продолжал давить на газ. Жандармы, охранявшие дипломатическое представительство, оперативно вмешались и попытались вытащить водителя из автомобиля, после чего он поджег себя", - заявили в полиции Бухареста.

Позже правоохранители добавили, что мужчина скончался.

Полиция выясняет причину инцидента. Пока неизвестно, стала ли авария случайностью или умышленным действием.

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A car crashed into the #Russian Embassy building in #Bucharest, #Romania; after the collision the car caught fire. According to local media, the driver died. pic.twitter.com/Ttwud49eqU

— NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2022

Издание Romania Journal отмечает, что Министерство иностранных дел Румынии отвергло реакцию посольства России в Бухаресте, которое назвало инцидент "практически терактом", и подчеркнуло, что это поспешно и совершенно неуместно говорить о такой квалификации.

Бухарест (53) посольство РФ (450) Румыния (1089)


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Топ комментарии
+39
Вот себя жечь не надо было... ((
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06.04.2022 17:13
+38
Во дела... Лучше бы посольство поджёг...
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06.04.2022 17:08
+38
Может это наш, потерял семью или детей? В состоянии шока мог такое сотворить.
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06.04.2022 17:15
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Во дела... Лучше бы посольство поджёг...
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06.04.2022 17:08 Ответить
Камикадзе не иначе.
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06.04.2022 17:10 Ответить
Дивно як для румун, сотні раз був в Румунії, завжди поліція вимагала мати вогнегасник.
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06.04.2022 17:11 Ответить
Вот себя жечь не надо было... ((
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06.04.2022 17:13 Ответить
Может это наш, потерял семью или детей? В состоянии шока мог такое сотворить.
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06.04.2022 17:15 Ответить
РОССИЯ ЗАРАЗНА ДЛЯ ВСЕГО МИРА !!!
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06.04.2022 17:19 Ответить
СЖЕЧЬ ВЕСЬ ******** задача МИРОВОГО СООБЩЕСТВА !
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06.04.2022 17:22 Ответить
Жаль Краще б москаля підпалив.
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06.04.2022 17:23 Ответить
Міг би реалізувати себе у добровольчому іноземному батальйоні.
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06.04.2022 17:42 Ответить
"Практически теракт"? Ублюдочные ублюдки.
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06.04.2022 17:42 Ответить
Терористи гавкають про теракт? здохніть су ки.
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06.04.2022 17:42 Ответить
"Теракт" проти терористів то сюрреалізм
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06.04.2022 17:51 Ответить
Жаль!

Ворогів треба вбивати і спалювати, а самому треба жити!

Хай земля буде тобі пухом, Великий Друже України!
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06.04.2022 18:20 Ответить
Шкода людину. Краще б орків попалив на передовій. Це теж прояв протесту, хоча і в екстремальний спосіб.
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06.04.2022 19:14 Ответить
Фамилия его Драгич. Он румын, не украинец. Последняя его запись в Фейсбуке "сейчас каждый честный человек в мире обязан быть украинцем". Жаль, что погиб. Лучше бы кацапа пришиб, а сам бы жил дальше,. Царствия небесного.
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06.04.2022 20:01 Ответить
Так. А звали його Богдан.
Ім'я українське, але у румунів воно також поширене.
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06.04.2022 22:18 Ответить
 
 