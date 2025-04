В Бухаресте мужчина на авто протаранил ворота посольства РФ, а затем поджег себя. ВИДЕО

Мужчина скончался от полученных ожогов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Около 6:00 автомобиль въехал в зону безопасности, обустроенную вокруг посольства России. Он врезался в ворота, и водитель продолжал давить на газ. Жандармы, охранявшие дипломатическое представительство, оперативно вмешались и попытались вытащить водителя из автомобиля, после чего он поджег себя", - заявили в полиции Бухареста.

Позже правоохранители добавили, что мужчина скончался.

Полиция выясняет причину инцидента. Пока неизвестно, стала ли авария случайностью или умышленным действием.

