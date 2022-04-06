В Бухаресте мужчина на авто протаранил ворота посольства РФ, а затем поджег себя. ВИДЕО
Мужчина скончался от полученных ожогов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Около 6:00 автомобиль въехал в зону безопасности, обустроенную вокруг посольства России. Он врезался в ворота, и водитель продолжал давить на газ. Жандармы, охранявшие дипломатическое представительство, оперативно вмешались и попытались вытащить водителя из автомобиля, после чего он поджег себя", - заявили в полиции Бухареста.
Позже правоохранители добавили, что мужчина скончался.
Полиция выясняет причину инцидента. Пока неизвестно, стала ли авария случайностью или умышленным действием.
A car crashed into the #Russian Embassy building in #Bucharest, #Romania; after the collision the car caught fire. According to local media, the driver died. pic.twitter.com/Ttwud49eqU— NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2022
Издание Romania Journal отмечает, что Министерство иностранных дел Румынии отвергло реакцию посольства России в Бухаресте, которое назвало инцидент "практически терактом", и подчеркнуло, что это поспешно и совершенно неуместно говорить о такой квалификации.
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