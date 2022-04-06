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Кровавый ужас рашизма. Новые санкции против рашки? День 42. Итоги БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

42-й день Народной войны Украины. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Виноваты все. Почему все россияне хотят быть мародерами и убийцами? БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Автор: 

Мариуполь (5712) Буткевич Богдан (433)


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Если без цензуры то никаких матов не хватит описать свое отношение к этим ..... фашистам.
С этого момента слово фашизм меняет ,,национальность,,.
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06.04.2022 21:04 Ответить
Невже Байден, врешті, схаменувся, чи як і раніше говорив одне, робить протилежне ? А "стара Європа" не дійшла навіть до рівня обіцянок Байдена

https://www.youtube.com/watch?v=dDy116ZovrY
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06.04.2022 21:19 Ответить
сори вы наверно не там написали )
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06.04.2022 21:33 Ответить
дуже цікаві слова про просраний час!
хто, чому і яким чином просрав?
маю надію, що народ розуміє.
хто не розуміє, тому вже ніщо не допоможе. так і залишаться навічно у 73%%
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06.04.2022 21:06 Ответить
про..ли эвакуацию.
крымский перешеек.
крылатую программу.
кольчугу.
танки.
самолеты.
пво.
дрг.
предателей по всюду.
и вообще 8лет прсото про..ны.
к сожалению. маемо шо маемо.
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06.04.2022 21:12 Ответить
8 - 5 = 3 - формула поразки.

три роки поразок !!!!
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06.04.2022 22:39 Ответить
За все проебы сейчас и платим кровью и болью. Слишком горький урок, надеюсь, хоть его не *******.
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06.04.2022 22:49 Ответить
Бойкот и блокада, а "санкции" - это отмазки для ЛОХТОРАТА!
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07.04.2022 07:48 Ответить
 
 