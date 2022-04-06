Кровавый ужас рашизма. Новые санкции против рашки? День 42. Итоги БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

42-й день Народной войны Украины. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

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