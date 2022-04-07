Если против России не будет болезненных санкций, то РФ будет рассматривать это как разрешение, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам 6 апреля и отметил, что если против РФ не будет "действительно болезненного пакета санкций", то она будет считать это как разрешение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение Зеленского опубликовано в его телеграме.

"Если не будет действительно болезненного пакета санкций против России и если не будет реально необходимого нам снабжения оружием, в отношении которого мы обращались много раз, то Россия будет рассматривать это как разрешение. Как разрешение идти дальше. Как разрешение наступать. Как разрешение начать новую кровавую волну на Донбассе", - отметил президент Украины.

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