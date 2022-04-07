РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5946 посетителей онлайн
Новости Видео Санкции против России
5 183 63

Если против России не будет болезненных санкций, то РФ будет рассматривать это как разрешение, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам 6 апреля и отметил, что если против РФ не будет "действительно болезненного пакета санкций", то она будет считать это как разрешение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение Зеленского опубликовано в его телеграме.

"Если не будет действительно болезненного пакета санкций против России и если не будет реально необходимого нам снабжения оружием, в отношении которого мы обращались много раз, то Россия будет рассматривать это как разрешение. Как разрешение идти дальше. Как разрешение наступать. Как разрешение начать новую кровавую волну на Донбассе", - отметил президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне знают, что они нацисты, - Зеленский

Зеленский Владимир (20362) санкции (11291)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
Як на мене то москалям вже до сраки санкції. Єдине що їх може зупинити, це масове вимирання москалів як виду, і більш нічого!
показать весь комментарий
07.04.2022 00:13
+16
Оборот внешней торговли между Украиной и Россией в 2021 году составил 12,3 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 22,8%.
А сейчас, как дела, тов. Президент?
показать весь комментарий
07.04.2022 00:17
+14
Не надо делать из Зе титана мысли...
У "Боневтік"а просто нет другого выхода...
показать весь комментарий
07.04.2022 00:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як на мене то москалям вже до сраки санкції. Єдине що їх може зупинити, це масове вимирання москалів як виду, і більш нічого!
показать весь комментарий
07.04.2022 00:13 Ответить
вибачте за мій цинізм...але...північний потік 2 "в допомогу"..мусим розраховувати тільки на себе
показать весь комментарий
07.04.2022 00:16 Ответить
СП2 не работает. А ГТС Украины качает... ...во время войны.
показать весь комментарий
07.04.2022 00:21 Ответить
і?
показать весь комментарий
07.04.2022 00:22 Ответить
Украина качает российский газ на Запад. Прямо сейчас. И имеет свой доход от этого.
Какие вопросы?
показать весь комментарий
07.04.2022 00:25 Ответить
а які п. Договору про транзит перед Європою ми порушили?
чи Ви щось інше хотіли донести своїм постом?!
показать весь комментарий
07.04.2022 00:27 Ответить
мусим розраховувати тільки на себе
Каким образом, хотя бы в данном случае?
показать весь комментарий
07.04.2022 00:40 Ответить
мммм...я відповім словами п. Ткача

"Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/3/7336818/ висловився проти запровадження ембарго на російські енергоносії в рамках санкційної політики ЄС за вторгнення росії в Україну.

Буча, https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/30/7335813/ Ірпінь , https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/2/7336699/ Мотижин , https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/28/7335261/ Маріуполь - це ціна, яку платить Україна за свободу, за європейське майбутнє, за ваші європейські цінності.

А знаєте, хто виписує цей чек? Ви. А знаєте, хто отримує оплату цього чеку за стабільність та добробут? Теж ви. Ви - Франція, Німеччина, Словаччина, Угорщина.

ну або Ви мене не так зрозуміли,або я не повністю правильно доніс свою думку

враховуючи що та ж Німеччина (+ЄС ) платить кожен день кацапії (сподіваюсь не образив Ваші почуття) за газ/нафту - це вже "дозвіл".....
показать весь комментарий
07.04.2022 00:46 Ответить
Я не заявляю, что Германия должна расчитывать только на себя. Это глупо...
Это Вы -- воюете с вашим основным торговым партнёром.
...и на что вы расчитываете тогда?
показать весь комментарий
07.04.2022 00:54 Ответить
Він завжди правильно говорить. Але робить навпаки - Україні на шкоду, собі на користь.
А мудрий нарід лише слухає солодкі промови і ніколи не звертає уваги на результати діяльності.

За три роки Ze витратив 10 мільярдів доларів на велике будівництво і залишив армію без коштів. Після цього рашистські партнери Ze знищили на трильйон доларів майна і вбили десятки тисяч людей.

Тепер Ze герой наріда, спасітєль атєчєства, ходить з простягнутою рукою по світу і готується "освоювати" ленд-ліз .....
показать весь комментарий
07.04.2022 15:22 Ответить
я не думаю Ви не будете проти,якщо я маю іншу думку?!
показать весь комментарий
07.04.2022 16:00 Ответить
ЗІ-тому мисумо розраховувати тільки на себе...як можем так й маєм викручуватись
показать весь комментарий
07.04.2022 00:49 Ответить
Вам Запад оказывает поддержку, равной которой никто не имел! И это правильно.
А Вы заявляете, что ни на кого не должны расчитывать.
показать весь комментарий
07.04.2022 00:58 Ответить


зрівняєм з Афганом...а Запад не хочет повторить как в Югославии?чи то не рахується???
показать весь комментарий
07.04.2022 01:01 Ответить
чи наші діти "не такі"?
чи наші цивільні "прасвєтлєніє" відповідного рівня не достигли?
показать весь комментарий
07.04.2022 01:03 Ответить
Я не просил растеканий по древу.
Я интересовался, каким образом вы собираетесь расчитывать только сами на себя?
показать весь комментарий
07.04.2022 01:05 Ответить
таким як й зараз...так дякуєм Британії,так США....
а воювати йдемо ми.....чи вам це не второпати?(цікаво гугл перекладе це слово))))
показать весь комментарий
07.04.2022 01:08 Ответить
Так ото ж. Водинак ви не впораєтесь...
показать весь комментарий
07.04.2022 01:22 Ответить
Или украинская ГТС, которая в отличии от СП2 работает на полную, в помощь...
показать весь комментарий
07.04.2022 00:31 Ответить
ви не читаєте дописи,зразу пишете?(
показать весь комментарий
07.04.2022 00:33 Ответить
СП2 спецом мутили для выкачивания по максимуму бабла из кацапов. строили строили а запустить никак не получалось. Это стратегии. И меркель хорошо отработала. А в недалеком будущем пригодится, как и крымский мост
показать весь комментарий
07.04.2022 10:30 Ответить
Оборот внешней торговли между Украиной и Россией в 2021 году составил 12,3 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 22,8%.
А сейчас, как дела, тов. Президент?
показать весь комментарий
07.04.2022 00:17 Ответить
Можна мати різні погляди на те, що робить Зе, але він точно рве шаблони "політкоректним" політикам. Вони мають щось робити після його виступів.

Якщо Зе зможе і свої шаблони порвати і позбавитися від токсичного оточення, то.... Хто зна, як воно буде...
показать весь комментарий
07.04.2022 00:17 Ответить
скоро Ви будете в спамі)))тут не прийнято хоть якось висловлювати підтримку Зеленського)))до речі я буду там же))))
показать весь комментарий
07.04.2022 00:19 Ответить
Ти мабуть, до війни асфальтом торгував?
показать весь комментарий
07.04.2022 00:26 Ответить
щебнем...а шо?!)))заздрість погане почуття
показать весь комментарий
07.04.2022 00:29 Ответить
Важливо бачити різницю між "підтримкою когось" і "підтримкою дій".
показать весь комментарий
07.04.2022 00:26 Ответить
Не надо делать из Зе титана мысли...
У "Боневтік"а просто нет другого выхода...
показать весь комментарий
07.04.2022 00:24 Ответить
Саме так
показать весь комментарий
07.04.2022 00:29 Ответить
Так можна і палку перегнути Завтра Байден або Джонсон може і в Зеленського спитати а де ваші ракети, а чому ви не подали заявку на отримання членства в НАТО і проігнорували саміт НАТО, а чому не призначений антикорупційний прокурор, а як війська фашистів без спротиву зайшли з Криму, чому без жодного офіційного рішення вимкнули опозиційні проукраїнські канали, чому прогноровані всі попередження про напад, чому проти Пашинського і Чорновіл відкриваються справи а погребинський і син портова спокійно виїжджають з країни?
показать весь комментарий
07.04.2022 00:57 Ответить
Не схоже, що Байден або Джонсон переймається особистими вподобаннями. Не дякуйте!
показать весь комментарий
07.04.2022 01:26 Ответить
Так запитання як раз про дії.
показать весь комментарий
07.04.2022 01:32 Ответить
І я про дії. По факту, Байден або Джонсон не переймається особистими вподобаннями.

"Так можна і палку перегнути Завтра Байден або Джонсон може..."

"А можна і впендюрити!"
показать весь комментарий
07.04.2022 01:35 Ответить
Від складу характеру особистості залежить. Хтось від цих наїздів (девчому справедливих) буде відчувати свою провину і буде старатися по максимуму допомогти, а хтось може образитись і "забити гвоздя".Тут важливо мати міру. Я критично ставлюся до будь-якої влади.
показать весь комментарий
07.04.2022 01:49 Ответить
так
показать весь комментарий
07.04.2022 01:57 Ответить
А вони не питають, бо знають хто, що і чому. А мовчать бо не Зеленського підтримують, а український народ і дають йому шанс.
показать весь комментарий
07.04.2022 02:09 Ответить
Не героизируйте его. Зеленский хам.
И говорит он так, потому что по другому не умеет. Это аля "я вам ничего не должен".
Как сказал бы классик в ответ, ты просишь у нас оружие, но делаешь это без уважения...
показать весь комментарий
07.04.2022 08:25 Ответить
это он так толсто намекает, что только "декрет о мире", подписанный лично им и ******, остановит орков от внедрения их новых кровавых планов?
показать весь комментарий
07.04.2022 00:19 Ответить
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
показать весь комментарий
07.04.2022 00:20 Ответить
А коммунизм почему пропустили?
показать весь комментарий
07.04.2022 00:23 Ответить
комунізм, на щастя в Україні вже заборонений! а що там на раSSії...

-плювати я хотів на цю імперію Зла!
показать весь комментарий
07.04.2022 10:14 Ответить
Я не розумію чого вони чекають? Реально хотять нашої смерті? Вірять,що не провокуючи, уникнуть ядерної війни? Є неуками, дурнями і просто піарасами? Не бачать,що ядерна війна вже реальна? Хто знає?
показать весь комментарий
07.04.2022 00:21 Ответить
боятся...
показать весь комментарий
07.04.2022 02:08 Ответить
Я зруйнував всі досягнення "бариг" на міжнародній арені, але зараз всі знов дивляться на Україну і підтримують її!
Я називав світові ЗМІ та очильників провідних держав світу панікерами бо шашлики важливіші, але світ всеодно допомагає Україні битися.
Я не робив нічого для вступу України в НАТО, але зараз звинувачую їх у ненаданні допомоги.
Я не виконав жодного оборонного замовлення за всю свою каденцію, але зараз вимагаю оборонне озброєння від інших країн.
Я заморозив ракетну програму, але вимагаю ракети від інших.
Я збільшив будівництво доріг, але зменшив армію.
Я піарюся на тому, чому міг запобігти після попередження від країн заходу у 2021 році.

Ви прочитали короткий зміст будь-якого звернення ЗЕ до будь-кого.

От тільки не розумію: а чому соромно мені, а не йому???
показать весь комментарий
07.04.2022 00:26 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2022 00:32 Ответить
НЕ бійтеся...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! вагнергейт ніхто НЕ забув...видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....дзвінок Байдену про знятти санкцій з руSSкого Злодія абрамовича..... взагалі має багато відкритих питань....

треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків, татарових, партнових.....
ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
показать весь комментарий
07.04.2022 10:41 Ответить
Генасамблея ООН планує 7 квітня провести голосування щодо виключення Росії з Ради з прав людини.прессекретарка президента Генасамблеї ООН Пауліна Кубяк Грір.

https://twitter.com/KubiakPG
показать весь комментарий
07.04.2022 01:00 Ответить
и что нам это даст?
показать весь комментарий
07.04.2022 02:09 Ответить
Тут, в коментарях, присутньо багато, в даній ситуації, деструктивного. Наприклад про асфальт замість зброї. Що було те було. Але зараз Зеленський сказав правильно.
показать весь комментарий
07.04.2022 01:17 Ответить
Але "зараз " вже загинули тисячі....і ви точно хочете бути "наступними "? Бо особисто я не довіряю ні єрмачку ( з його фсбешним батьком), ні хламідіі, ні подолячку....

"Таков наш век: слепых ведут безумцы... " ( В Шекспир "Король Лир")
показать весь комментарий
07.04.2022 10:10 Ответить
Оце якщокання на фоні нових санкцій, видворення дипломатів, транспортної блокади, поставок важкого озброєння і, ще не перевірив на 100%, але здається США. Канада, Бразилія дали старт депортації всіх власників російських паспортів, виглядає як спроба переконати українців, що все пропало, нас покинули, спасайся хто як може. Це наш президент, який не готував країну до оборони, зараз готує нас до поразки ? Краще б втік
показать весь комментарий
07.04.2022 02:33 Ответить
Найкращі санкції це пермога України.
показать весь комментарий
07.04.2022 06:39 Ответить
Зеленский, сделай сначала сам хоть что-то со своей ФСБ шной шоблой Ермаком!
показать весь комментарий
07.04.2022 07:13 Ответить
часом приходить на думку: - " Господи Боже! За що Ти мене покарав отим безмозким створінням- ************? Шукаючи йому якесь достойне ймення, не повертається язик образити жабу... Вона є незамінною частиною екобалансу. А ОТЕ? То потвора...
показать весь комментарий
07.04.2022 15:01 Ответить
Надо понимать, что только пуля летит быстро до цели, а последствия или действия санкций идут долго и тут давить на мир бессмысленно, сколько бы не давали санкций они сразу не подействуют. Народ то может эти санкции и ощущает, но они порабощенные системой и ничего не будут делать. А вот вся верхушка не чувствует этих санкций потому что: дети уже за границей, счета хоть и заблокированы, но рядом столько заначек, вся верхушка будет сидеть в своей рАссее потому что тупо не выехать да и царек приказал рядом быть. Вот и выходит что на кого санкции направлены ни хрена не ощущают. А вот если бы одну пулю да в затылок, можно и в лицо и все бы сразу было решено. Но в рАссеи нет таких как Дудаев и других генералов отказавшихся подчинятся приказам власти. царек 20 лет их к себе подбирал, безвольных, подвластных рабов. Но будем верить в чудо. СЛАВА УКРАИНЕ!!!
показать весь комментарий
07.04.2022 16:11 Ответить
 
 