"Ахмат сила!" - на открытии баскетбольного матча Кадыров опозорился, поскольку с нескольких попыток не смог забросить мяч в корзину. ВИДЕО
Известный тик-токер Кадыров опозорился на баскетбольной площадке, потому что с нескольких попыток не смог забросить мяч в корзину.
Как сообщает Цензор.НЕТ позорные кадры с Кадыровым распространяются по сети.
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Оно что по жизни не догоняет, что в баскетболе - не добрасывает.