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"Ахмат сила!" - на открытии баскетбольного матча Кадыров опозорился, поскольку с нескольких попыток не смог забросить мяч в корзину. ВИДЕО

Известный тик-токер Кадыров опозорился на баскетбольной площадке, потому что с нескольких попыток не смог забросить мяч в корзину.

Как сообщает Цензор.НЕТ позорные кадры с Кадыровым распространяются по сети.

Также смотрите: Кадыров и его боевики воюют в ТикТок, а делают вид, что в Украине, - Слідство.info. ВИДЕО

Автор: 

Кадыров Рамзан (801) позор (2)


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Топ комментарии
+80
Азов сила, ахмат-могила.
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07.04.2022 03:04
+52
Какое же Оно ничтожество ета обезьяна. Как и его клоуны которые его окружают и как собаки заглядывают ему заискивающее и хлопающие на тупые шутки
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07.04.2022 03:12
+43
показал подданым, что получил ранение в пердильную жилу в боях с укропами
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07.04.2022 02:48
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Интересно сколько часов этот тупой осел протянет после кончины *****?
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07.04.2022 12:46 Ответить
Мяч-продажный козел
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07.04.2022 12:48 Ответить
что ж это дурное племя не подняло его на руки не поднесло к корзине для церемониального возложения в нее мяча!
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07.04.2022 12:52 Ответить
и это ****** способно воевать?!
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07.04.2022 14:29 Ответить
Матч, вообще-то, состоялся или на вот это ушло все время?

Оно что по жизни не догоняет, что в баскетболе - не добрасывает.
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07.04.2022 14:50 Ответить
ПОЗОР НАЦИИ !!!
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07.04.2022 15:54 Ответить
и от злости зарезал баскетбольный мяч... по сравнению с Дудаевым/Масхадовым, это просто позорище какое-то
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07.04.2022 17:48 Ответить
А что ожидать от наркомана? Ну и по поводу нации, его никто не выбирал, он не может быть представителем нации, это ставленник хУтина, а ему сильные личности, как к примеру был Дудаев, не нужны. хУтин такой же, не только не докинет мяч, но скорее и поднять его не сможет. СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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08.04.2022 08:48 Ответить
He got tired sucking putin's dick.
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09.07.2022 07:11 Ответить
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