"Ахмат сила!" - на открытии баскетбольного матча Кадыров опозорился, поскольку с нескольких попыток не смог забросить мяч в корзину. ВИДЕО

Известный тик-токер Кадыров опозорился на баскетбольной площадке, потому что с нескольких попыток не смог забросить мяч в корзину.

Как сообщает Цензор.НЕТ позорные кадры с Кадыровым распространяются по сети.

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