"Fuck you, russian! Fuck you, Putin!", - российскому кораблю отказывают в дозаправке в Испании. ВИДЕО

Российскому судну в нецензурной форме отказали в дозаправке в Испании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в соцсетях и публикуют видеозапись, на которой зафиксирован отказ на английском языке. На записи на связь с российским судном выходит мужчина и говорит по-английски о том, что россияне убивают женщин и детей в Украине и нецензурно ругается в адрес россиян.

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