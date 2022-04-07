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"Fuck you, russian! Fuck you, Putin!", - российскому кораблю отказывают в дозаправке в Испании. ВИДЕО

Российскому судну в нецензурной форме отказали в дозаправке в Испании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в соцсетях и публикуют видеозапись, на которой зафиксирован отказ на английском языке. На записи на связь с российским судном выходит мужчина и говорит по-английски о том, что россияне убивают женщин и детей в Украине и нецензурно ругается в адрес россиян.

Также смотрите: Пограничник Роман Грибов, автор лозунга "Русский военный корабль, иди нах#й", вернулся из плена домой. ВИДЕО

Автор: 

Испания (860) пограничники (1573) россия (95526)


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Топ комментарии
+151
Спасибі іспанським друзям!
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07.04.2022 10:18
+91
Це прекрасно!
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07.04.2022 10:19
+75
Fuck you, russian! Fuck you, Putin!
и добавить нечего !!!
спасибо!
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07.04.2022 10:20
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Спасибі іспанським друзям!
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07.04.2022 10:18 Ответить
Це прекрасно!
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07.04.2022 10:19 Ответить
І прекрасно на любій мові.... Головне , щоб це було по всьому світу!!!
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07.04.2022 10:49 Ответить
Я так зрозумів що пального не буде? )
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07.04.2022 10:20 Ответить
Тільки весла. Ті, що у рятувальних шлюпках. Якщо московити їх не пропили.
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07.04.2022 10:29 Ответить
на галерах пінзлюйте орки!!!
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07.04.2022 10:38 Ответить
Як ваш вошдть пахав 22 роки на галєрах на ваше благо-фу бридота!
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07.04.2022 10:42 Ответить
Лютневий приклад грузин заразливий. Вони, до речі, теж порадили їм на веслах грести.
https://molbuk.ua/chernovtsy_news/249831-rosiiskyi-korabel-idy-ni-gruzynske-sudno-vidmovylos-postachaty-palne-paroplavu-z-rf.html «Російський корабель, іди н***й»: грузинське судно відмовилось постачати пальне пароплаву з РФ
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07.04.2022 12:07 Ответить
Где смогут станут на якорь. Будут ждать рус заправку. С такой логистикой много не навозят❗😁
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07.04.2022 10:37 Ответить
Fuck you, russian! Fuck you, Putin!
и добавить нечего !!!
спасибо!
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07.04.2022 10:20 Ответить
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07.04.2022 10:45 Ответить
а для чого ведмідь?
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07.04.2022 12:11 Ответить
...це гидота

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07.04.2022 13:14 Ответить
Вдавиться і здохне!
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07.04.2022 18:40 Ответить
Ця карикатура була актуальною виключно в перший тижден у лютому .

Зараз цей гризлі требо зібражати вже без зубів й з виколотими очіма !
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07.04.2022 19:16 Ответить
Яка печалька! Співчуваємо, але курс корабля не міняємо
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07.04.2022 10:20 Ответить
Корабль был послан в правильном направлении
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07.04.2022 10:21 Ответить
кацап повинен бути зневажений, ігнорований , ізольований по усьому світові
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07.04.2022 10:22 Ответить
І обпльований.
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07.04.2022 10:34 Ответить
ОСЬ ЩО Сказав командир батальона Муслим Чеберлоевский. Это русские, и от них можно ожидать всего, что угодно. А, значит, тому, что на сегодняшний день они отошли от Киевской области, радоваться рано. Если враг нападает - надо защищаться до конца. Они с этим не смирятся. Когда первую войну с Чечней они проиграли, то три года готовились: учли все свои плюсы, минусы и, вопреки подписанным договоренностям, снова напали. Потому верить им нельзя, и всем нужно готовиться еще усерднее - и армии, и гражданским, и теробороне. Ни секунды расслабляться нельзя, потому что в самом неожиданном месте они могут ударить опять.
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07.04.2022 10:23 Ответить
"...учли все свои плюсы, минусы..." и снова проиграли.
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07.04.2022 10:35 Ответить
"и снова проиграли"

Но это не вернуло тысячи жизней гражданским
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07.04.2022 11:20 Ответить
Убили 250 тысяч чеченцев, в тч 40 тысяч детей - то есть - каждого пятого.
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07.04.2022 12:11 Ответить
😰
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07.04.2022 12:35 Ответить
Шоб "вдарити в неочікуваному місці" там треба зібрати дужу масу військ.
Наразі це зробити непомітно - неможливо.
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07.04.2022 10:40 Ответить
В цілому - все вірно. Але, все таки, Україна - це не Чічня.
Кацапи станом на 23.02.2022 сконцентрували у кордонів України ~160 000 військ, стягнули близько 1 000 танків, а почали стягувати свої війська ще з листопада минулого року, називаючи це "учением". А до війни з Україною, вони почали готуватись, ще за довго до 2014 року.
Тому розслаблятись, звісно в жодному випадку не можна, маючи такого сусіда.
Але для підготовки до нової війни з Україною потрібно буде час і думаю це не місяці, а роки. І все це буде видно зі супутників НАТО, США та союзників, коли вони почнуть готувати вторгнення.
Так як з Чечнею, раптово вдарити не вийде.
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07.04.2022 13:02 Ответить
Це сказав чоловік ,який все життя воює з рашистами.Розумієте? він чітко і зрозуміло сказав--що вони врахуть всі недоліки і знову нападуть ,підло і підступно,якщо їх не знищити,то нашим дітям і внукам прийдеться знову воювати і гинути за нашу країну.
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07.04.2022 13:21 Ответить
Наверное Сеута. Надеюсь Гибралтар и Мальта присоединятся к этому. Тогда руснявые лоханки в западной части Средиземки останутся без бункера.
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07.04.2022 10:24 Ответить
Вряд ли, в Сеуте бункеровка у причала. А нахер их послать должны были на подходе.
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07.04.2022 11:44 Ответить
Может и не Сеута, может это их просто с другого судна факают. И по произношению вроде как араб , хотя не буду утверждать. Но сама тенденция мне нравится.
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07.04.2022 11:59 Ответить
И них есть весла...пусть гребут нахер...
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07.04.2022 10:25 Ответить
единственные слова, которыми должны встречать русских повсюду в мире - это пошел на #уй и fuck you.... русские - это либо убийцы, террористы и мародеры либо те, которые их поддерживают или молча соглашаются...
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07.04.2022 10:27 Ответить
раша иди накуй!пуйло куйло!сдохните деграданты рашистские!
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07.04.2022 10:35 Ответить
Russian warship fuck you
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07.04.2022 10:35 Ответить
Як казав грузин, вьйосламі грєбі, вьйослами!
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07.04.2022 10:36 Ответить
С какой "любовью" в голосе испанец указал курс.
No pasarán!
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07.04.2022 10:36 Ответить
в нашем турбулентном мире всё меняется,но есть непреложные истины которые остаются...вода-мокрая,огонь-горячий,воздух -прозрачен,русский-иди на ***.
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07.04.2022 10:36 Ответить
Сідай на вьосла і ****, організме.
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07.04.2022 10:38 Ответить
Незрозуміло, самая мошчная марская диржава, нефти море - а просять в іспанців пальне. Іспанці добре памятають савецкие интернацианальние бригади. Ненависть до комуністів республіканців почалась з того, що вони почали вбивати священиків, гвалтувати монахинь і мародерити церковне майно. Одним словом руzzкий мир, одне й те саме сотні років підряд
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07.04.2022 10:39 Ответить
Русские не вернули испанцам детей ( помните детей Испании, которых "спасал" СССР?). После войны кое-как вернули подростков, которые помнили своих родителей, знали язык и устроили бунт в дет.доме), а мелюзгу- не вернули! ((( Родители в Испании ничего добиться так и не смогли! (
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07.04.2022 10:49 Ответить
Вдогонку за дітьми ще і золотий запас прихопили.... Ну мародери, ну що візьмеш..
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07.04.2022 15:07 Ответить
Ох і файно ж та смачно кацапам курс показали!
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07.04.2022 10:41 Ответить
У іспанців проснулась на генетичному рівні ненависть до мордору. Бо тієї громадянської війни, яку замутили місцеві комуняки завдяки комунякам савєцкім в 36-38рр минулого століття, могло не бути Совєти сунули свого носа скрізь в Європі дєлать міровую рєволюцию а в той же час були злиднями і обдертими. Тато памя"ятав як у вересні 39р на Західну Україну вторглися красноармейци в обмотках і штопаній формі. І відразу в торговців та у звичайних людей цукор на брагу.
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07.04.2022 10:46 Ответить
Іспанобандерівці
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07.04.2022 10:51 Ответить
О - вёсла!
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07.04.2022 10:52 Ответить
Скоро москаль згадає свою стародавню професію бурлаки
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07.04.2022 10:54 Ответить
За спиной летит снежок,
Мчат телеги с кручи.
И трамвай - хорошо,
И троллейбус- хорошо,
И метро - хорошо,
Паровоз - хорошо,
Пароход - хорошо,
Самолёт - хорошо,
А олени лучше!
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07.04.2022 11:02 Ответить
золоті слова!
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07.04.2022 11:08 Ответить
Це чудово
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07.04.2022 11:12 Ответить
Трішечкі не так воно діється. Як капітан кажу. Неможливо просто визвати та попросити дозаправку. Цьому передує ціла процедура. Спочатку капітан ставить до відома судновласника де потрібна бункеровка топлівом. Потім судновласник зв'язується з агентом в тому порту - де маєть бути бункеровка. Йде передплата за топліво та портові збори, оплата агентських послуг.
Якщо це все вже проплачено та домовлено, день, час, місто постановки на якор - ніхто вже відмовити в бункеровке не зможе.
Тому, на відео, скоріш за все просто якись небайдужий громадянин послав нах руський корабель.
Але, звучить приємно.
Чім більш їх будуть посилать по всьому світу - тім скорище до ніх почне щось доходити.
Хоча.... там нема куда доходити, вскрили бошку кацапу, а там замість мізків якась бічовка вуха тримає.
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07.04.2022 11:18 Ответить
Російський корабель, а не руський. Руські кораблі - це ті, що під Константинополь у X столітті плавали, наразу ніяких руських кораблів уже років із 800 не існує.
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07.04.2022 12:14 Ответить
А у грузинского корабля как тогда просили напрямую?
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07.04.2022 18:47 Ответить
Грузінске судно то інша сітуація. У кацапів в морі закінчувалось пальне та вони вирішили що можуть на халяву взять у іншого судна, бо думали що всі їх бояться та поважають - але були послані накуй.
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07.04.2022 19:58 Ответить
Дякую за пояснення
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07.04.2022 20:48 Ответить
Очень квалифицированный испанский диспетчер)) Явно знает, как работать с "русским кораблем"
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07.04.2022 11:23 Ответить
Теперь самое главное, что бы кацапы всегда слышали только эти слова на пределами своей помойки
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07.04.2022 11:37 Ответить
Бурлаків викликайте!
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07.04.2022 12:00 Ответить
Йо-майо! Та тож, мабуть, той самий легендарний Диспетчер Карлос!!! )))
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07.04.2022 12:01 Ответить
Канал кацапського виродка Юрия Подоляка
допоможіть його забомбити!!

https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured

Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
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07.04.2022 12:03 Ответить
это хорошо, но ещё лучше будет когда русню начнут резать. Мяу
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07.04.2022 12:26 Ответить
Це був справжній диспетчер Карлос.
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07.04.2022 13:28 Ответить
молодцы испанцы!
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07.04.2022 14:22 Ответить
Дякуємо всім нашим друзям за підтримку! Дякуємо за вірний курс рос кораблям, рос гражданами, всім рашистським **************!!!💛💙💛💙💛💙💛💙
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07.04.2022 16:45 Ответить
GLORIA A ESPANA !!!
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07.04.2022 23:50 Ответить
 
 