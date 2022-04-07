Бывший уголовник похитил из российского танка, стоявшего у него во дворе, офицерские документы и форму: "Дед, сколько отмотал?" - "20", - "Так он голый теперь бегает?" - "Х#й его знает ". ВИДЕО
Бывший уголовник похитил из российского танка, стоявшего у него во дворе, офицерские документы, форму и сухпайки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись об этом случае опубликована в соцсетях. На записи украинские бойцы осматривают добычу пожилого мужчины. Вероятно, это происходит на блокпосте.
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+90 Ivan Pupkin #465282
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+69 Чайка Київ
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+47 MausMike
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інший чолов"яга кожну ніч на полювання ходить (3-5 тварюк не просинається)...а зброя у діда не проста а для впевненого сафарі , з оптикою і приладами нічного бачення і тепловізором... (дай тобі діду вдалого полювання!! дякуємо...)
Экспроприация награбленного. ))
допоможіть його забомбити!!
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