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Новости Видео Война
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Бывший уголовник похитил из российского танка, стоявшего у него во дворе, офицерские документы и форму: "Дед, сколько отмотал?" - "20", - "Так он голый теперь бегает?" - "Х#й его знает ". ВИДЕО

Бывший уголовник похитил из российского танка, стоявшего у него во дворе, офицерские документы, форму и сухпайки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись об этом случае опубликована в соцсетях. На записи украинские бойцы осматривают добычу пожилого мужчины. Вероятно, это происходит на блокпосте.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: "По окончании войны готов дальше отбывать наказание. Если выживу", - осужденный офицер-разведчик Чупахин просит у Зеленского возможности защищать родной Харьков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) криминалитет (602) заключенные (511)


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Топ комментарии
+90
думаю що то не все що дiд забрав у кацапiв
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07.04.2022 12:32
+69
Україна воює.
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07.04.2022 12:30
+47
А танк прикопав.
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07.04.2022 12:31
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Україна воює.
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07.04.2022 12:30 Ответить
А танк прикопав.
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07.04.2022 12:31 Ответить
З водіями на пару.
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07.04.2022 14:46 Ответить
думаю що то не все що дiд забрав у кацапiв
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07.04.2022 12:32 Ответить
Впевнен
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07.04.2022 12:43 Ответить
Де дядечко прикопав самого кацапа?
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07.04.2022 12:34 Ответить
скоро кацапчуків-горе вояків у рабство брати будуть
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07.04.2022 12:35 Ответить
Ну так по 2 раба на кожну оселю
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07.04.2022 13:49 Ответить
То навряд чи. Зуйові з орків раби - ніц робити не вміють, лише блимають буркалами: що де можна с3,14здити.
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08.04.2022 00:48 Ответить
Капець Цікаво,а де ж був в цей час асвабадітель? В сусіда в курятнику курей,мабуть,шукав
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07.04.2022 12:35 Ответить
Може в дупу п'яний та обісцяний неподалік валявся.
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07.04.2022 12:43 Ответить
Нужно было еще екипаж опустить и посадить на парашу
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07.04.2022 12:39 Ответить
хто на шо вчився... чи хто шо вміє ))))
інший чолов"яга кожну ніч на полювання ходить (3-5 тварюк не просинається)...а зброя у діда не проста а для впевненого сафарі , з оптикою і приладами нічного бачення і тепловізором... (дай тобі діду вдалого полювання!! дякуємо...)
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07.04.2022 12:41 Ответить
Українці просто найоригінальніші люди! І справжні Воїни!
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07.04.2022 12:43 Ответить
спитайте в нього, де він кацапа прикопав? та дайте йому винагороду якусь
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07.04.2022 12:43 Ответить
Московити вважали що тільки вони вміють красти? Ага.
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07.04.2022 12:44 Ответить
Дивіться ,щоб за таких відео не застрелили діда
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07.04.2022 12:48 Ответить
Путёвый дедок!
Экспроприация награбленного. ))
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07.04.2022 12:51 Ответить
Канал кацапського виродка Юрия Подоляка
допоможіть його забомбити!!

працюємо через VPN
https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured

Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
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07.04.2022 12:56 Ответить
Кримінальники навіть за Україну. А Коломойша, теж кримінальник нівроку, за кацапстан.
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07.04.2022 12:57 Ответить
Не розхитуйте човен ( беню), а то ще бубочка випаде.
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07.04.2022 13:04 Ответить
В Одессе тоже с криминалитетом провели размову. Резюме: одесская малина собралась на совет, одесская малина врагу сказала "НЕТ!" (с)
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07.04.2022 13:07 Ответить
Слава деду в натуре!
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07.04.2022 14:12 Ответить
Там напевно ще чи не було:"бритвой по горлу и в колодец"
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07.04.2022 14:37 Ответить
Ця війна просто перевертає свідосість. Вчорашні "гопніки", "цигани", "зеки" перетворюються на справжніх народних героїв!
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07.04.2022 15:46 Ответить
у нас в селі зек Юра з 5 ходками на зону один з перших записавсь в тероборону . вночі ходить на чергування в день з жінками рукавиці і балаклави строчить .
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07.04.2022 17:41 Ответить
 
 