Бывший уголовник похитил из российского танка, стоявшего у него во дворе, офицерские документы и форму: "Дед, сколько отмотал?" - "20", - "Так он голый теперь бегает?" - "Х#й его знает ". ВИДЕО

Бывший уголовник похитил из российского танка, стоявшего у него во дворе, офицерские документы, форму и сухпайки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись об этом случае опубликована в соцсетях. На записи украинские бойцы осматривают добычу пожилого мужчины. Вероятно, это происходит на блокпосте.

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