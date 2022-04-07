Российские захватчики и Рыжий лес: последствия оккупации в наиболее загрязненной части Чернобыля. ВИДЕО
С 24 февраля по 31 марта российские военнослужащие впитывали энергетику украинской земли в оккупированном Чернобыле. Оккупанты без боязни рыли окопы в загрязненной радиацией почве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, наряду с их заброшенными позициями дозиметр непрерывно пищит – извещает об опасности. Более месяца бойцы вдыхали зараженную пыль Рыжого леса. Готовились к оккупации Чернобыля заранее – привезли с собой мешки для баррикад. Хотя землю в них набирали очевидно уже в зоне отчуждения. Оставляли же позиции поспешно - после себя оставили сапоги, объедки, груды мусора и сожженные деревья Рыжего леса. Рядом с позициями врага бегают зараженные радиацией собаки.
"Много грязи. Много остатков их еды. Они здесь и жили в этом лесу. Многие сожгли", - говорят очевидцы.
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@AS7404542949
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https://twitter.com/AS7404542949/status/1511668204170620931 22 ч
Так называемый «военный журналист» издания «Комсомольская правда» Александр Коц подозревается в изнасилованиях и геноциде на территории Киевской области.
Коц также участвовал в пытках и допросах украинских военных на Донбассе
війна війною, а наше дурнувате село ніхто не відміняв