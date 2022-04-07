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Российские захватчики и Рыжий лес: последствия оккупации в наиболее загрязненной части Чернобыля. ВИДЕО

С 24 февраля по 31 марта российские военнослужащие впитывали энергетику украинской земли в оккупированном Чернобыле. Оккупанты без боязни рыли окопы в загрязненной радиацией почве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, наряду с их заброшенными позициями дозиметр непрерывно пищит – извещает об опасности. Более месяца бойцы вдыхали зараженную пыль Рыжого леса. Готовились к оккупации Чернобыля заранее – привезли с собой мешки для баррикад. Хотя землю в них набирали очевидно уже в зоне отчуждения. Оставляли же позиции поспешно - после себя оставили сапоги, объедки, груды мусора и сожженные деревья Рыжего леса. Рядом с позициями врага бегают зараженные радиацией собаки.

"Много грязи. Много остатков их еды. Они здесь и жили в этом лесу. Многие сожгли", - говорят очевидцы.

Также смотрите: "Охота продолжается!" - группа ССО захватила вражескую технику. ФОТО

армия РФ (19224) радиация (321) ЧАЭС (566)


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Топ комментарии
+33
Повезли радіоактивний пєпєл орки в білорусь і раССію !
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07.04.2022 12:44
+21
"Вєрнувшись в родной зулупінск, єгорка старался особо нє свєтіться."
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07.04.2022 12:49
+19
Собачок шкода.
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07.04.2022 12:46
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Повезли радіоактивний пєпєл орки в білорусь і раССію !
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07.04.2022 12:44 Ответить
Егеж. То орки вищого гатунку, суцільно одні "світлості" та "сіятельства".
Крім того їх у якості торшерів та бра можна використовувати.
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07.04.2022 13:06 Ответить
Не можна бо від радіації тип у Гамма-промені захисту немає
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07.04.2022 19:50 Ответить
Ординцям все можна. І дорогу переходити на червоне світло, і пальці в розетку пхати, і феном волосся у ванні сушити. Та багато інших "корисних" речей робити.
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07.04.2022 19:56 Ответить
AS74


@AS7404542949

·
https://twitter.com/AS7404542949/status/1511668204170620931 22 ч



Так называемый «военный журналист» издания «Комсомольская правда» Александр Коц подозревается в изнасилованиях и геноциде на территории Киевской области.
Коц также участвовал в пытках и допросах украинских военных на Донбассе

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07.04.2022 12:46 Ответить
Бойся поц.Бегай от правосудия,пока сможешь
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07.04.2022 12:50 Ответить
Прав був старий Ламброзо
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07.04.2022 13:56 Ответить
А може він насправді не Алєксандр а Сруль Коц?
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07.04.2022 19:51 Ответить
Собачок шкода.
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07.04.2022 12:46 Ответить
Молодші- Ваша Светлость,старші - Ваше Сиятельство. До пріщвиша орка необхідно ставити приставку "Фон"
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07.04.2022 12:48 Ответить
"Вєрнувшись в родной зулупінск, єгорка старался особо нє свєтіться."
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07.04.2022 12:49 Ответить
Тепер перед словом кацап потрібно добавляти "фон", "ваше сіятєльство", "ваша свєтлость". Свинособаки бл...
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07.04.2022 12:51 Ответить
угу. а який там рівень радіації так і не сказали... )
війна війною, а наше дурнувате село ніхто не відміняв
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07.04.2022 12:51 Ответить
На 1:30. Це що, протитанкові їжаки з берези?
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07.04.2022 12:57 Ответить
Частину радіакції вивезли до бульбашів.
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07.04.2022 13:02 Ответить
Так, те що там радіація - зрозуміло. А от який рівень - не сказали. Значить досить високий. Два тижні тому дим і пил із зони відчуження накрив Київ і околиці. І тиша, лише дозиметр попискує...
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07.04.2022 13:17 Ответить
Это как раз тот случай, когда и хер с ними)))
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07.04.2022 13:18 Ответить
Зачем брехать . Рыжего леса нет уже лет двадцать . Деревья утилизировали и всё переорали .
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07.04.2022 13:36 Ответить
Саме так.
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07.04.2022 13:48 Ответить
И где тут брехня?Место так и называется Рыжий лес-самое грязное место в зоне Переорали лес? Кто?Мальчик в распятых трусиках ?
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07.04.2022 16:07 Ответить
Рілля
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07.04.2022 16:16 Ответить
скорей подохнут.
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07.04.2022 15:26 Ответить
 
 