Российские захватчики и Рыжий лес: последствия оккупации в наиболее загрязненной части Чернобыля. ВИДЕО

С 24 февраля по 31 марта российские военнослужащие впитывали энергетику украинской земли в оккупированном Чернобыле. Оккупанты без боязни рыли окопы в загрязненной радиацией почве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, наряду с их заброшенными позициями дозиметр непрерывно пищит – извещает об опасности. Более месяца бойцы вдыхали зараженную пыль Рыжого леса. Готовились к оккупации Чернобыля заранее – привезли с собой мешки для баррикад. Хотя землю в них набирали очевидно уже в зоне отчуждения. Оставляли же позиции поспешно - после себя оставили сапоги, объедки, груды мусора и сожженные деревья Рыжего леса. Рядом с позициями врага бегают зараженные радиацией собаки.

"Много грязи. Много остатков их еды. Они здесь и жили в этом лесу. Многие сожгли", - говорят очевидцы.

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