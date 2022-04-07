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Российские пропагандисты показали понтонный мост через Северский Донец вблизи Каменки и разбитую технику армии РФ. ВИДЕО

Российские пропагандисты показали понтонный мост через Северский Донец вблизи Каменки и разбитую технику армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны несколько единиц бронетехники, которая сожжена вблизи переправы и по меньшей мере еще две - утоплены в реке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские захватчики и Рыжий лес: последствия оккупации в наиболее загрязненной части Чернобыля. ВИДЕО

армия РФ (19224) пропаганда (3675)


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Топ комментарии
+61


и пошли ответы руцкой суке :




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07.04.2022 13:08
+59
Щоб ти **** здохла разом зі своїм виводком і своїм чоловіком.
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07.04.2022 13:22
+52
- Господи, я у тебя одного прошу, Господи смерти прошу, Господи не откажи, Господи медленной и мучительной смерти прошу, не для себя прошу Господи, для русни, прошу.
(старый одесский анекдот)
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07.04.2022 13:08
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Бахнуть би їх з артилерії чи з байрактара і щоб горіли у пеклі, ссуки
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07.04.2022 13:07 Ответить
а где байрактары кстати
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07.04.2022 19:38 Ответить
Подыхать едут дебилы ватные ,никто домой не вернётся ...
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07.04.2022 13:07 Ответить


и пошли ответы руцкой суке :




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07.04.2022 13:08 Ответить
Привёз украденное постельное бельё и прокладки. Устроили пьянку на всю деревню..
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07.04.2022 13:13 Ответить
Щоб ти **** здохла разом зі своїм виводком і своїм чоловіком.
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07.04.2022 13:22 Ответить
Неужели нельзя одной ракетой Ураган издалека по этой переправе стрельнуть? Пусть еще 3 дня там в грязи чинят...
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07.04.2022 13:08 Ответить
получается - нельзя. иначе бахнули бы
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07.04.2022 13:09 Ответить
Точные координаты дайте.
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07.04.2022 13:10 Ответить
Ураган однією ракетою наврядчи попаде. Щоб однією - тут Вільха потрібна.
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07.04.2022 13:28 Ответить
головне не питати, чому у нас Вільх та інших ракет не має, бо Цензор в оренді у падаляка, а тому одразу блокують)
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07.04.2022 22:36 Ответить
Я вже сидів в бані за посилання на офіційний сайт Великого крадівництва, де анансувався початок реконструкції шляхів до санаторіїв у Миколаївській області 22.02.2022. На запитання на якій підставі банять за посилання на офіційні державні сайти України, адмін відмовчувався всі три дні.
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07.04.2022 23:34 Ответить
+- те саме, про бубачку як про дохляку - тіка хароше або нічого))))
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08.04.2022 00:11 Ответить
Пусть они кучкой соберутся в одном месте, тогда и бахнем...
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07.04.2022 13:45 Ответить
- Господи, я у тебя одного прошу, Господи смерти прошу, Господи не откажи, Господи медленной и мучительной смерти прошу, не для себя прошу Господи, для русни, прошу.
(старый одесский анекдот)
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07.04.2022 13:08 Ответить
А в плену будут пускать сопли давить на жалость и рассказывать что думали что едут на учения
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07.04.2022 13:10 Ответить
Не думаю, что такая куйня проканает сейчас. Но zомби эту мантру будут тупо повторять, и что "рафик не у чём не виноват"..
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07.04.2022 13:19 Ответить
Думаю, наразі таких нема - хто хотів, той уже здався чи втік. Поки мобілізацію і призов вони не проведуть, то таких не не буде...
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07.04.2022 13:22 Ответить
А де ж розбита техніка?
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07.04.2022 13:18 Ответить
Під водою танк та БТР, на березі 3 згорілі вантажівки.
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07.04.2022 13:28 Ответить
Танк и бтр в речке и кучи обломков на заднем плане это случайно не они?
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07.04.2022 15:50 Ответить
Підерасам танкістам повезло в них баня
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07.04.2022 13:25 Ответить
Кацапські зомбаки спішать в пекло 😡
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07.04.2022 13:32 Ответить
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07.04.2022 13:45 Ответить
Все моє дитинство влітку пройшло у Кам'янці. Донець там повертає,на його лівому березі росли великі тополі, а на тій, що на самій кручі була "тарзанка". добре що моя рідна тіточка, сирота, батьки якої загинули в Другій світовій не дожила до цього жаху.
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07.04.2022 13:51 Ответить
немецкий генерал, командир 11 АК описывал форсирование рузге С.Донца в августе 1943 года, только севернее, в районе К.Лопани. Первую переправу разрушили артой, потом разведка установила, что опять в том же месте строят.Дожидались, когда только начинается установка, экономы боеприпас, только одно орудие несколькими в ыстрелами уничтожали все подготовительные работы, так продолжалось три дня. Но рано утром 20 танков таки прорвались , прошли около 10 км но попали под удар штурмовых орудий. Начали выяснять как же форсировали глубокую реку (до 4 м). Потом оказалось, что за ночь русские утопили в два ряда танки по дну реки, положили утопленный в воде на 1 м настил. Все утопленные танки были взорваны. Все удивлялись упрямству, но посчитали, что русские уже доложили наверх о переправе, и любой ценой доказывали о ее существовании. И звездочетов из "Звезды" пригласили, чтобы доложили -героическая переправа действует.
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07.04.2022 13:55 Ответить
Стойко держатся. Десятые сутки через ствол дышат.
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07.04.2022 14:41 Ответить
они туда-сюда эти БТР гоняют по мосту?
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07.04.2022 17:20 Ответить
Если рузге - сразу в гроб,
Сохранить баблишко чтоб
Напишите, рузге, завещание!
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07.04.2022 22:54 Ответить
Ты уже труп. И он уже труп. Ждите суки.
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08.04.2022 01:00 Ответить
 
 