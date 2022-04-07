Российские пропагандисты показали понтонный мост через Северский Донец вблизи Каменки и разбитую технику армии РФ. ВИДЕО

Российские пропагандисты показали понтонный мост через Северский Донец вблизи Каменки и разбитую технику армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны несколько единиц бронетехники, которая сожжена вблизи переправы и по меньшей мере еще две - утоплены в реке.

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