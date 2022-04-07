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Портреты Ленина и Сталина сняли с водонапорной башни в Новгород-Северском. ВИДЕО

Изображения Ленина и Сталина сняли с водонапорной башни в Новгород-Северском Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мозаичные изображения коммунистических лидеров сбросили с высоты вниз. Заместитель начальника Новгород-Северской РВА Владимир Шкарпитко назвал это ответом на слова Путина про декоммунизацию Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин заявил, что Украину создал Ленин. ВИДЕО

Ленин Владимир (573) путин владимир (31267) Сталин Иосиф (566) Черниговщина (1485) декоммунизация (753)


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Топ комментарии
+56
Я шизею, а що вони там робили до цих пір, ладно ще Членін но Сталін, його ж самі москалі винесли з Мавзолея.
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07.04.2022 14:06
+56
Портрети лєніна-сталіна? 2022 рік?
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07.04.2022 14:06
+27
я пам*ятаю як в нас скидали пам*ятники леніну...за рік до незалежності України

як прикро що треба було людям пройти через пекло щоб зрозуміти це..
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07.04.2022 14:07
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Я шизею, а що вони там робили до цих пір, ладно ще Членін но Сталін, його ж самі москалі винесли з Мавзолея.
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07.04.2022 14:06 Ответить
Портрети лєніна-сталіна? 2022 рік?
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07.04.2022 14:06 Ответить
Це десь так 50 км до Вороніжу ...
Й це старі мозаїки , про яких тупо забули , бо в Чернигівщині комуняк вже давно нема .

Так ось ... десь в 50км від Новгорода С. в ********** там й 21 столітті ліплять на фасади нові портрети якщо не Ульянова , то Сраліна точно .

********* зараз в ментальному стані 16 століття -- це максимум ...
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07.04.2022 14:55 Ответить
я пам*ятаю як в нас скидали пам*ятники леніну...за рік до незалежності України

як прикро що треба було людям пройти через пекло щоб зрозуміти це..
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07.04.2022 14:07 Ответить
Мені 54-й, але я в житті не бачив пам'ятниуа Сталіну живцем.
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07.04.2022 14:09 Ответить
я тоді був підлітком. 11 років. бабуся казала -йди подивися як памятник леніну будуть знімати. і я пішов дивитися хоч поняття не мав хто то такий, а потім до школи.
самому дивно що цей момент так добре запамятався
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07.04.2022 14:16 Ответить
Не зрозумів, а піонером-ленінцем бути хіба тоді не примушували? Я 84-го року народження, але добре пам'ятаю дитячі книжочки про "дєдушку лєніна", та от вже піонером побути не встиг, навіть "актябрьонком", на щастя.
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07.04.2022 14:33 Ответить
ми були першими для яких було добровільним бути піонерами. тільки пару захотіли з класу. але в результаті ніхто так і не ходив з червоним галстуком
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07.04.2022 14:51 Ответить
Я ще встиг побути й октябрьонком й піонером, а от у комсосмол вже вступали по бажанню. В основному тільки ті, котрі збирались поступати у якісь ВУЗи. Там це була обов"язкова умова.
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07.04.2022 14:56 Ответить
я вообще Джона Кеннеди живого помню, а вот памятников Сталина не видел.
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07.04.2022 14:20 Ответить
А я бачив погруддя Сталіну. Він стояв на вулиці ім.Сталіна. Коли Кукурузник розвінчав культ особистості, його прибрали за одну ніч.
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07.04.2022 14:22 Ответить
так і було, пам'ятники йому за одну ніч всюди по країні познімали...

хай краще скажуть, куди "подівся" голова Новгород-Сіверської райадміністрації у перший же день війни?
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07.04.2022 14:42 Ответить
Мені трохи більше, але я теж пам'ятників йому не пригадую.
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07.04.2022 14:34 Ответить
!!!і до цього часу вони там висіли? Я,м'яко кажучи, в шоці!
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07.04.2022 14:11 Ответить
А до сьогодні ліньки було?

А ми ще дивуємся, чом совок з нас ніяк не вийде...
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07.04.2022 14:12 Ответить
Це ж тоталітарне мистецтво. Воно грошей коштує... Не викидайте! В Китаї, по хунвейбінах, лікті собі кусають...
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07.04.2022 14:13 Ответить
покласти на головній вулиці щоб люди топтали
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07.04.2022 14:17 Ответить
Правильно сделали. И вместо них поставить портреты Зеленского и Ермака. Портреты двух агентов кремля, очень нужных для капитуляции Украины, путлер расстреливать не будет.
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07.04.2022 14:22 Ответить
А Новгород-Сиверский в этой номинации попадет в Национальный Реестр Рекордов??
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07.04.2022 14:23 Ответить
"Изображения Ленина и Сталина сняли с водонапорной башни в Новгород-Северском Черниговской области. Мозаичные изображения коммунистических лидеров сбросили с высоты вниз".

Почти по "классике" - "Они утонули разбились". ))
Интересно, сколько лет этой водонапорной башне?
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07.04.2022 14:31 Ответить
отличные мишени для учебных стрельб
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07.04.2022 14:35 Ответить
А нахрена рабочую башню портить.
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07.04.2022 16:21 Ответить
П...ц, а что они до сих пор там делали? Декомунизация, не слышали, нет?
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07.04.2022 14:35 Ответить
Боже, какая редкость!
Я бы с удовольствием забрал бы себе!
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07.04.2022 14:38 Ответить
Да , это уникальные вещи ...
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07.04.2022 14:48 Ответить
що вони там робили досі? висновок - мешканці 100% промоскальська ватота, котра обрала собі депутатів всіх рівнів і жабу теж... Пох,хто,аби не війна???? Тепер отримуйте на загал з усією Україною, вошивці!
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07.04.2022 14:39 Ответить
Не зовсім так.Там все по хазяйськи,нічого не пропадає.Вони пам'ятник чЛеніну продали за щось близько 700 тис грн.Може і портрети цих двох упирів думали загнати,коли ціна добра буде.Хазяї ,гроші в бюджет
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07.04.2022 14:57 Ответить
Если бы вот Шкарпитко это зделал в году этак 2х тысячном хотя бы ,тогда бы Запад увидел это воочию ,дал бы ПДЧ и глядиш вступили бы в НАТО а войны этой не было бы априори а так это называется махать кулаками после драки Шкарпитько..
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07.04.2022 14:45 Ответить
Вообще то нужно где то сохранить , для истории . Хотя бы для музея тоталитарного искусства...
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07.04.2022 14:47 Ответить
Отак і путінахуйла зкинути на землю!
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07.04.2022 14:48 Ответить
Колись був в цьому містечку. Воно геть іншої ментальності- занадто тісні зв'язки з росією. І російською всі розмовляли, хоча у всіх районних центрах Чернігівщини це в основному суржик.
Загалом, Чернігівщина завжди була заповідником совку і любителів Луки, хоча і не агресивних- не таких як домбасята
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07.04.2022 15:30 Ответить
Як мисляча людина могла дивитись на цих нелюдів, мабудь там мешкають самі тупі хохли.
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07.04.2022 15:32 Ответить
Ну нарешті , знайшов Бог метод , як заставити людей включати мозок і не жити дібілами . Довгих 30 років терпів він тупість та невігластво і ось втомився , послав мешканцям РОЗУМ .
Слава Україні !!!
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07.04.2022 15:39 Ответить
Так, 8 років не доходило
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07.04.2022 16:14 Ответить
Там такі помітні портрети, що скоріше не хотіли стіну пошкодити, тому і не чіпали раніше.

Та вишка таке собі видовище, якщо йти поруч, то уся увага на ринок або церкву поруч.
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07.04.2022 16:25 Ответить
 
 