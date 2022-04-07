Портреты Ленина и Сталина сняли с водонапорной башни в Новгород-Северском. ВИДЕО
Изображения Ленина и Сталина сняли с водонапорной башни в Новгород-Северском Черниговской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, мозаичные изображения коммунистических лидеров сбросили с высоты вниз. Заместитель начальника Новгород-Северской РВА Владимир Шкарпитко назвал это ответом на слова Путина про декоммунизацию Украины.
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Й це старі мозаїки , про яких тупо забули , бо в Чернигівщині комуняк вже давно нема .
Так ось ... десь в 50км від Новгорода С. в ********** там й 21 столітті ліплять на фасади нові портрети якщо не Ульянова , то Сраліна точно .
********* зараз в ментальному стані 16 століття -- це максимум ...
як прикро що треба було людям пройти через пекло щоб зрозуміти це..
самому дивно що цей момент так добре запамятався
хай краще скажуть, куди "подівся" голова Новгород-Сіверської райадміністрації у перший же день війни?
А ми ще дивуємся, чом совок з нас ніяк не вийде...
Почти по "классике" - "Они
утонулиразбились". ))
Интересно, сколько лет этой водонапорной башне?
Я бы с удовольствием забрал бы себе!
Загалом, Чернігівщина завжди була заповідником совку і любителів Луки, хоча і не агресивних- не таких як домбасята
Слава Україні !!!
Та вишка таке собі видовище, якщо йти поруч, то уся увага на ринок або церкву поруч.