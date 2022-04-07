Портреты Ленина и Сталина сняли с водонапорной башни в Новгород-Северском. ВИДЕО

Изображения Ленина и Сталина сняли с водонапорной башни в Новгород-Северском Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мозаичные изображения коммунистических лидеров сбросили с высоты вниз. Заместитель начальника Новгород-Северской РВА Владимир Шкарпитко назвал это ответом на слова Путина про декоммунизацию Украины.

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