Гайдай о последствиях успешной атаки украинских воинов в Луганской области: Захватчиков отбросили на 6-10 км от Кременной. ВИДЕО

Российские военные были отброшены на 6-10 км от города Кременная на Луганщине.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Орки отбили от Кременной. Горные штурмовики успешно атакуют врага и отбросили захватчиков на 6-10 км от города Кременная", - уточнил он.

Гайдай отметил, что это произошло благодаря успешной атаке украинских воинов. Вероятно, речь идет именно о той атаке, о которой ранее сегодня сообщал пресс-центр штаба ООС.

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