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Гайдай о последствиях успешной атаки украинских воинов в Луганской области: Захватчиков отбросили на 6-10 км от Кременной. ВИДЕО

Российские военные были отброшены на 6-10 км от города Кременная на Луганщине.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Орки отбили от Кременной. Горные штурмовики успешно атакуют врага и отбросили захватчиков на 6-10 км от города Кременная", - уточнил он.

Гайдай отметил, что это произошло благодаря успешной атаке украинских воинов. Вероятно, речь идет именно о той атаке, о которой ранее сегодня сообщал пресс-центр штаба ООС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Защитники Украины успешно атаковали врага, захватив его позиции и оружие в Луганской области, - ООС. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19224) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+48
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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07.04.2022 14:25
+31
Оце діло. Дякуємо хлопці.
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07.04.2022 14:27
+13
То є добре! Мочить козломордих свинособак!))
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07.04.2022 14:30
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Слава Україні! Слава ЗСУ!
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07.04.2022 14:25 Ответить
Оце діло. Дякуємо хлопці.
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07.04.2022 14:27 Ответить
Кто почти Херсон взял? Мы ещё очень далеко от него и бои тяжёлые очень, при таком темпе надо месяц-два на взятие . Разве что орков подкупим и те вместе с техникой сдадутся. Все к этому и шло, но в здании ОГА убили переговорщика, теперь только отвоевывать тяжело остаётся.
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07.04.2022 14:33 Ответить
Кацап?
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07.04.2022 14:42 Ответить
Реєстрація 4 квітня, довбойолоп.
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07.04.2022 14:46 Ответить
Сам ти кацайолоп. Кацапи живуть не тільки на козлостані, їх і в Україні, на жаль, хватає. І ще, кацап це не національність, а состояніє. Я бачу ти за них теж жопу дереш? Мабуть прібліжонний до них? Чи в душі кацап?
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07.04.2022 14:49 Ответить
Молодцы ребята ! Бог Вам в помощь и справедливость в руки!
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07.04.2022 14:30 Ответить
То є добре! Мочить козломордих свинособак!))
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07.04.2022 14:30 Ответить
Цаб цабе, цаб цабе! Е-ге-гей, халі-галі! Женіть скотину назад до мордорської клоаки!
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07.04.2022 14:32 Ответить
Могло бы быть гораздо дальше и качественнее откинуть эту нечисть из нашей земли:все дело в афере под названием "тероборона",кто придумал и какой смысл в этом,конечно я не говорю про прифронтовые города Харьков,Мариуполь,Чернигов и др.Но зачем тысячи военных стоят бесполезным грузом в Виннице,Черновцах или где то в Ужгороде?Почему их не использовать на передовой ,особенно сейчас в районах Краматорска и Изюма???Об этом вийсковые аналитики молчат или не видят в этом проблемы?Уже давно бы могли погнать Орков за поребрик,но видимо это процесс кем то управляемый..
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07.04.2022 14:36 Ответить
ким ким...Штабом..штаб знає шо і я командувати, інакше б вже ви на форумі україському не писали..а був би цензор.ру
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07.04.2022 14:39 Ответить
Освободить пространство для парада путинских войск? Не дождутся путинские фашисты этого никогда.
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07.04.2022 14:40 Ответить
Хероічноі Гаді наслухався...диванний наступатєль?
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07.04.2022 14:52 Ответить
Тер оборона это грубо говоря такая вооруженная полиция на местах, эти люди в большинстве не предназначенны для войны и не проходили специальную военную подготовку
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07.04.2022 14:52 Ответить
1. Учитывая штатную укомплектованность полиции в 50%, помощь теробороны была бы им не лишней. Вот только они практически не взаимодействуют: тероборона подчиняется ВСУ, а полиция - МВД. В тыловых областях кооперации нет вообще. В прифронтовых - слабая и хаотичная.
2. За 40 дней войны теробороновцы могут получить подготовку лучше чем КМБ в ВСУ. Делают ли они это?
3. Тероборону в прифронтовых областях подтягивают в ВСУ (на контракты в т.ч.)
4. Тероборона в тыловых областях - это отдельная история. Например в Днепре, местный комерц из 90-х Загид Краснов передает теробороне Мицики л-200. А когда его спрашивают: Почему не в ВСУ, где они в 100 раз нужнее? - падает на мороз. Во Львове у теробороны экипировка лучше чем у наших бойцов на передке. И т.д. и т.п.
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07.04.2022 15:08 Ответить
как только Залужный тебе позвонит и спросит совета сразу это предложи, без тебя они же не знают что нужно делать
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07.04.2022 14:52 Ответить
Иди в военкомат Ишак,спрятался за прокси..
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07.04.2022 14:59 Ответить
про корабль слышал историю ? тебе в ту же сторону, догоняй
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07.04.2022 15:21 Ответить
В теробороне нет профессиональных военных. Это самоорганизованные граждане.
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07.04.2022 15:06 Ответить
Там кацапня тягне 240-мм міномети https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A14_%C2%AB%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%C2%BB Т2С4«Тюльпан» , надіюсь люди на місцях готові, це пріорітетна ціль.
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07.04.2022 14:50 Ответить
Еси у ствол этай тюльпани залитит мама8, то тюльпан станет розачкай, а мардовские порваные ашки будут в акруги 150 м.
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07.04.2022 17:13 Ответить
Кацапы - это слишком мягко,после войны будут. *******

*******
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07.04.2022 16:29 Ответить
 
 