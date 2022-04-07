Гайдай о последствиях успешной атаки украинских воинов в Луганской области: Захватчиков отбросили на 6-10 км от Кременной. ВИДЕО
Российские военные были отброшены на 6-10 км от города Кременная на Луганщине.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Орки отбили от Кременной. Горные штурмовики успешно атакуют врага и отбросили захватчиков на 6-10 км от города Кременная", - уточнил он.
Гайдай отметил, что это произошло благодаря успешной атаке украинских воинов. Вероятно, речь идет именно о той атаке, о которой ранее сегодня сообщал пресс-центр штаба ООС.
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2. За 40 дней войны теробороновцы могут получить подготовку лучше чем КМБ в ВСУ. Делают ли они это?
3. Тероборону в прифронтовых областях подтягивают в ВСУ (на контракты в т.ч.)
4. Тероборона в тыловых областях - это отдельная история. Например в Днепре, местный комерц из 90-х Загид Краснов передает теробороне Мицики л-200. А когда его спрашивают: Почему не в ВСУ, где они в 100 раз нужнее? - падает на мороз. Во Львове у теробороны экипировка лучше чем у наших бойцов на передке. И т.д. и т.п.
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