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"Тысячи фур везут товар в Россию. Очередь 50 километров", - активисты продолжают блокирование грузовиков на въезде из Польши в Беларусь. ВИДЕО

Активисты продолжают блокирование грузовиков с российскими и белорусскими номерами на въезде из Польши в Беларусь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, очередь из фур уже достигла 50 километров. Участники блокировки призывают поддержать акцию и присоединиться к ним.

Смотрите также: 950 грузовиков с товарами для России и Беларуси заблокированы на польско-белорусской границе. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7891) граница (5269) грузы (271) Польша (8410)


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Топ комментарии
+61
Молодці !!! Дякуємо !!!
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07.04.2022 14:16
+31
Чому їх не конфіксувати на користь біженців з України?
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07.04.2022 14:18
+30
Так тримати! Це теж фронт боротьби.
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07.04.2022 14:19
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Молодці !!! Дякуємо !!!
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07.04.2022 14:16 Ответить
Та то дурна діяльність )))

Цією "блокировкой" ніц наякої мети не досяжно.

Треба просто спрямувати цей потік до українських пунктів пропуску.

А далі просто конфіскація на законних засадах.
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07.04.2022 14:37 Ответить
ОСОБЛИВО ТУПИМ "пропонувальщикам" запитання.

На яких законних підставах можна "спрямувати потік " ?
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07.04.2022 15:23 Ответить
Таким аби щось перднуть, та хапонути лайків від ідіотів
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07.04.2022 18:06 Ответить
поляки готують документи для їх конфіскації, мабуть

В Польше готовы изменить Конституцию в ответ на ...
https://www.ng.ru › 2022-03-22 › 6_8397_poland





22 мар. 2022 г. - Речь идет об исключении лимитов расходов на армию, а также возможности конфискации имущества олигархов и субъектов Российской Федерации.



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07.04.2022 16:15 Ответить
не пускайте кацапорилих
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07.04.2022 16:16 Ответить
Чому їх не конфіксувати на користь біженців з України?
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07.04.2022 14:18 Ответить
тому що в Польщі немає закону про конфіскацію рашистського майна
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07.04.2022 14:38 Ответить
бо на Польщу не нападали...
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07.04.2022 14:41 Ответить
саме так
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07.04.2022 15:06 Ответить
Пєніс вам в анус, а не товари в росію.
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07.04.2022 14:18 Ответить
Ти хочеш бути схожим на росіян?
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07.04.2022 16:03 Ответить
Та звісно не своїм же, змилуйся, кацапським в кацапський.
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07.04.2022 16:06 Ответить
До ефесян 4:29


Ukrainian Bible




29 Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує.
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07.04.2022 16:33 Ответить
Молодцы! Спасибо Вам ОГРОМНЕЙШЕЕ, для нас это очень важно!
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07.04.2022 14:18 Ответить
Так тримати! Це теж фронт боротьби.
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07.04.2022 14:19 Ответить
Учитывая сколько наших в Польше, так там вообще ни одна фура, даже огородами, не должна пройти в сторону Раиси. И вообще уже пора переходить от активистов, энтузиастов, добровольцев к системным решениям на уровне государств. Только полная торговая блокада вылечит упоротых, и то с годами
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07.04.2022 14:19 Ответить
Чому це роблять актівісти? Санкції - йой?
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07.04.2022 14:20 Ответить
Може нехай поляки перенаправляють їх через Україну...
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07.04.2022 14:21 Ответить
Пропоную. Якась невідома група людей вночі пройшла по колоні та пошкодила руки ноги водіям ворожої автотехніки. Звичайно голови було б доцільніше, але що поробиш. Ну і настамнєстояло, настамнєт, анє самі сєбє руки ноги паламалє, гдєвашидаказательства.
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07.04.2022 14:22 Ответить
І пропробивали колеса на фурах...
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07.04.2022 14:27 Ответить
Ну це само собою. Це перед тим як фури підпалити.
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07.04.2022 14:40 Ответить
Там вже ка абські водії охорону виставляють.Та і наших там в будні замало ..воскові виходять на вихідні.
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07.04.2022 14:53 Ответить
А ще пригостила кацапів бандерівським смузі.
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07.04.2022 14:59 Ответить
краще колеса з одного боку
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07.04.2022 16:16 Ответить
А вони ще не прийняли ухвалу про закриття кордонів? Пам'ятаю була новина про 48-72 години про повне закриття сполучення з підорашкою та бульбашами
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07.04.2022 14:22 Ответить
Це теж наші воїни, але замало там. Хтось дуже хоче торгувати, комусь все одно, це ж не їх дітей вбивають, це не на їх домівки бомби падають.
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07.04.2022 14:24 Ответить
Паліть вже ті фури.
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07.04.2022 14:25 Ответить
Палити не треба, а от пробиті колеса....
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07.04.2022 14:30 Ответить
кацапы хотят успеть купить еще немного айфонов.
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07.04.2022 14:25 Ответить
Дуже шкода, що не має дозволу палити їх. Але, десь уночі, необережне поводження з сірниками......... Може бути.
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07.04.2022 14:26 Ответить
Оце так Європа наклала санкції на лаптєрейх?
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07.04.2022 14:27 Ответить
Коктейлями молотова закидуйте ті фури, хай горять разом з рашистами!!!
У нас тотальна війна чи ні?!!
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07.04.2022 14:28 Ответить
на території Польщі? І як це буде виглядати?
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07.04.2022 14:41 Ответить
А шо третя світова тільки на території України має відбуватися? Цих сук треба палити в кожній точці світу!
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07.04.2022 16:02 Ответить
В якійсь мірі ви праві, я теж - за справедливість. Але чомусь мені здається, що цю війну у світі не рахують "світовою"... Для них це "збройний конфлікт десь на околиці Європи". Насправді, ми переоцінюємо рівень стурбованості та й взагалі ставлення світу до того, що в нас відбувається. Для нас - це спражній жах та геноцид, бо ми це бачимо і страждаємо від цього, а для них це щось незвідане і те, що показують ввечері "по новинах".
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07.04.2022 16:31 Ответить
Один з італійців сказав моєму родичу,для чого ви почали воювати,якщо у вас немає зброї,ми просимо зброю. ****..треба було дати коридор під границю до німців ,а там і жо італії не далеко
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07.04.2022 20:02 Ответить
Санкции липовые.
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07.04.2022 14:28 Ответить
Там все тримається на однієї активистці - Наталі Панченко. Це вона такії санкції агресору організувала. Чому мовчить польська влада, незрозуміло. Може, бояться, що Путін атомну бомбу на Варшаву кине?
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07.04.2022 14:29 Ответить
это неподобство! какие фуры!! колу пить Западу служить!! нац.Диллер сказал что западому образу жизни преклоняются лишь нацпредатели!! непущать!!
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07.04.2022 14:31 Ответить
Вы неправильно передаете слова нацдиллера. Он сказал, что западный образ жизни - это нормально, а вот западный образ мышления - это низзя!
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07.04.2022 19:47 Ответить
Кацапи iдуть через Лiтву.
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07.04.2022 14:35 Ответить
Санкції, кажете?
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07.04.2022 14:37 Ответить
а як же 5-й пакет санкцій? Там ніби було про фури...
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07.04.2022 14:40 Ответить
Тримаймося браття українці
Ми переможемо
...
Слава нації
Смерть москалям
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07.04.2022 14:50 Ответить
Режьте шини маскалям!
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07.04.2022 14:51 Ответить
А як вам таке:"заходьте на сайт Мін'юсту Грузії і через дві години у будь-якого росіянина віддалено зареєстрована готова грузинська компанія, від якої купуй все, що захочеш із санкційних для РФ товарів! Фура піде, наприклад, з Німеччини до Грузії. Тільки при цьому дається листа перевізнику про вивантаження продукції на ТЛС десь у Сизрані, після цього грузинська компанія офіційно робить інвойс і продає його російській фірмі. Все законно для всіх сторін і це легальна схема обходу санкцій, яка вже працює!" https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/u-gruzii-virishili-zarobiti-na-vijni-v-ukraini-yak-dopomagayut-rf-obijti-sanktsii.htm?_ga=2.12843123.593353313.1647019092-300258372.1599223510&_gl=1*jhca23*_ga*MzAwMjU4MzcyLjE1OTkyMjM1MTA.*_ga_JBX3X27G7H*MTY0OTMyODc0NS4xMzkzLjEuMTY0OTMzMjEwNC40MA.. У Грузії вирішилни заробити на війні в Україні: як допомагають РФ обійти санкції

Не дивитися, якщо серед заблокованих фура є із грузинськими номерами
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07.04.2022 14:55 Ответить
А де поляки, литовці, латвійці з тими ініціативами по закриттю кордонів?
Вже все затихло?
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07.04.2022 14:56 Ответить
Країни Балтії зачинили кордони для автотранспорту.

Поляки чекають, бо там всі товари з Німеччини та Нідерландів.
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07.04.2022 15:06 Ответить
Молодці успіху вам і натхнення у вашій теж нелегкій справі!
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07.04.2022 14:58 Ответить
Польська поліція знову вийде, візьме наших в кільце і пропустить фури, вже так було, бо не має ніяких санкцій і заборони, а фури грузять в Німеччині.
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07.04.2022 15:00 Ответить
зачекайте, ще пройде пару тижнів, і вони наших за такі дії будуть не лише "в кільце" брати. Ще й затримувати почнуть. Ми ж створюємо "дискомфорт" для їх зажиточного та ситого життя.
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07.04.2022 16:33 Ответить
Ось туди на дорогу переселенців завести, хай живуть, ...і блокування 24\7,і гумунітарку їм підкидувати будуть.
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07.04.2022 15:02 Ответить
У кого є родичі, друзі, знайомі напишіть нехай долучаються до акції. Людина просить допомоги і що їх мало. В Польщі мільйони Українців, хоча 1% нехай під'їде. Поширте в соцмережах у групах це відео і просіть долучатись. Наше лоббі за кордоном має бути максимальним
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07.04.2022 15:18 Ответить
Сжечь их *****! Поджечь первых штук десять и остальных предупредить - или в Украину или будет то же самое.
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07.04.2022 17:18 Ответить
мужики в поляндии..режте колеся бульбашам и мордве..
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07.04.2022 17:38 Ответить
Если не остановить поток транспорта на государственном уровне то действительно поджоги фур так или по другому остановят поток. Просто груз застрахован, владельцы не пострадают. Но, страховые компании вынудят свои правительства прекратить проход автотранспорта на росграницу.
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07.04.2022 17:43 Ответить
Ріжте їм колеса! І пояснюйте, що хай радіють, що їм не перерізали горлянки. Допоки що. Нех шастать!
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07.04.2022 19:12 Ответить
 
 