"Тысячи фур везут товар в Россию. Очередь 50 километров", - активисты продолжают блокирование грузовиков на въезде из Польши в Беларусь. ВИДЕО
Активисты продолжают блокирование грузовиков с российскими и белорусскими номерами на въезде из Польши в Беларусь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, очередь из фур уже достигла 50 километров. Участники блокировки призывают поддержать акцию и присоединиться к ним.
Топ комментарии
+61 Чайка Київ
показать весь комментарий07.04.2022 14:16
+31 Микола Мазуренко
показать весь комментарий07.04.2022 14:18
+30 Alex Dev #442192
показать весь комментарий07.04.2022 14:19
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Цією "блокировкой" ніц наякої мети не досяжно.
Треба просто спрямувати цей потік до українських пунктів пропуску.
А далі просто конфіскація на законних засадах.
На яких законних підставах можна "спрямувати потік " ?
В Польше готовы изменить Конституцию в ответ на ...
https://www.ng.ru › 2022-03-22 › 6_8397_poland
22 мар. 2022 г. - Речь идет об исключении лимитов расходов на армию, а также возможности конфискации имущества олигархов и субъектов Российской Федерации.
Ukrainian Bible
29 Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує.
У нас тотальна війна чи ні?!!
Ми переможемо
...
Слава нації
Смерть москалям
Не дивитися, якщо серед заблокованих фура є із грузинськими номерами
Вже все затихло?
Поляки чекають, бо там всі товари з Німеччини та Нідерландів.