"Тысячи фур везут товар в Россию. Очередь 50 километров", - активисты продолжают блокирование грузовиков на въезде из Польши в Беларусь. ВИДЕО

Активисты продолжают блокирование грузовиков с российскими и белорусскими номерами на въезде из Польши в Беларусь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, очередь из фур уже достигла 50 километров. Участники блокировки призывают поддержать акцию и присоединиться к ним.

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