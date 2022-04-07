"Рассыпался по всему полю. Парашют пилота в чехле - даже не раскрылся. Бесславный конец", - место падения сбитого над Бородянкой российского Су-34. ВИДЕО
В сети появилось видео с места падения близ Бородянки уничтоженного 3 марта самолета Су-34 российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, когда сбили самолет, нашли останки пилота. Среди кусков одежды пилота самолета страны-агрессора - полностью разорванный шлем и сапоги. На шлеме видны последние три буквы "...нов".
"Рассыпался по всему полю. Парашют пилота в чехле - даже не раскрылся. Бесславный конец", - рассказывает автор видео.
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+45 Вася Шевченко #371210
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Украинские военные захватили несколько единиц российских систем противовоздушной обороны. В частности, БУК М1 и БУК М2.
Об этом сообщает Командование Сил специальной операции ВСУ в https://www.facebook.com/100058028319693/posts/390097169601224/?d=n Facebook .
Захваченная вражеская техника пригодна для использования.
"ССО продолжают охоту за особыми и ценными трофеями. Так что иногда даже самого страшного зверя лучше брать живьем", - говорится в сообщении.
(Not the 2nd army in the world anymore but the 2n in Ukraine ) .
це може я шось не зрозумів... по смислу - зайве слово
бо займане - це занимаемое..
может все таки шото таки я не понял ...
пардон 100 раз!!!!
а я про свое!!!! шо парашют там ваще лишний ))))))))))))
пардон!!!!!!
ЗА́ЙМАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. мин. ч. до http://sum.in.ua/s/zajmaty займати 5, 6. Лише мох вкриває собою оте віковічне, ніким не займане каміння (Анатолій Шиян, Переможці, 1950, 5).
http://sum.in.ua/p/3/133/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 3, 1972. - Стор. 133.
ЗАПОЗИЧЕНЕ.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#mw-head Перейти до навігації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#searchInput Перейти до пошуку
Запози́чення - елемент чужої мови (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE слово , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0 морфема , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81 синтаксична конструкція та ін.), який було перенесено з однієї мови до іншої в результаті мовних контактів, а також сам процес (запозича́ння) переходу елементів однієї мови до іншої.
Іскандери - балістичні, їх б'ють на висотах наземним ППО. Але від запуску до падіння проходить хвилин 5-6. Тому треба вспіти вирахувати траєкторію перехоплення.
Ще с-125 є. Там до 50 км. Ці точно є, сам бачив в березні).
Теперь хороший материал для якутского скульптора. ))
збільшують коло оборони області,
вживають заходи щодо фортифікаційного обладнання,
триває підготовки та навчання особового складу.