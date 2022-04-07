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"Рассыпался по всему полю. Парашют пилота в чехле - даже не раскрылся. Бесславный конец", - место падения сбитого над Бородянкой российского Су-34. ВИДЕО

В сети появилось видео с места падения близ Бородянки уничтоженного 3 марта самолета Су-34 российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, когда сбили самолет, нашли останки пилота. Среди кусков одежды пилота самолета страны-агрессора - полностью разорванный шлем и сапоги. На шлеме видны последние три буквы "...нов".

"Рассыпался по всему полю. Парашют пилота в чехле - даже не раскрылся. Бесславный конец", - рассказывает автор видео.

Смотрите также: "Горит, горит, полностью горит, бл#ть": ВСУ захватили в плен пилота сбитого вблизи Изюма Су-34. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

армия РФ (19224) самолет (3591) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+45
///
Украинские военные захватили несколько единиц российских систем противовоздушной обороны. В частности, БУК М1 и БУК М2.

Об этом сообщает Командование Сил специальной операции ВСУ в https://www.facebook.com/100058028319693/posts/390097169601224/?d=n Facebook .

Захваченная вражеская техника пригодна для использования.
"ССО продолжают охоту за особыми и ценными трофеями. Так что иногда даже самого страшного зверя лучше брать живьем", - говорится в сообщении.

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07.04.2022 14:59
+28
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07.04.2022 15:09
+25
Постачальник для ЗСУ №3 після Британії та США.
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07.04.2022 15:01
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Правила форума Совет форумчан
раша гуд бай!
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07.04.2022 14:58 Ответить
///
Украинские военные захватили несколько единиц российских систем противовоздушной обороны. В частности, БУК М1 и БУК М2.

Об этом сообщает Командование Сил специальной операции ВСУ в https://www.facebook.com/100058028319693/posts/390097169601224/?d=n Facebook .

Захваченная вражеская техника пригодна для использования.
"ССО продолжают охоту за особыми и ценными трофеями. Так что иногда даже самого страшного зверя лучше брать живьем", - говорится в сообщении.

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07.04.2022 14:59 Ответить
Постачальник для ЗСУ №3 після Британії та США.
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07.04.2022 15:01 Ответить
Ага , від другоі по потужності армії в Україні.
(Not the 2nd army in the world anymore but the 2n in Ukraine ) .
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07.04.2022 15:18 Ответить
Дас іс ґут.
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07.04.2022 16:26 Ответить
Парашют. Це займане слово.
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07.04.2022 14:59 Ответить
зайве ? (Т-9?)
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07.04.2022 15:08 Ответить
Вибач, не зрозумів
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07.04.2022 15:10 Ответить
Це займане слово.

це може я шось не зрозумів... по смислу - зайве слово
бо займане - це занимаемое..
может все таки шото таки я не понял ...
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07.04.2022 15:14 Ответить
Єто французское слово і в нашій мові - займане
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07.04.2022 15:17 Ответить
ааааааа..... всё... дошло !!!!! Вы про парашют.....
пардон 100 раз!!!!
а я про свое!!!! шо парашют там ваще лишний ))))))))))))
пардон!!!!!!
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07.04.2022 15:21 Ответить
Може краще казати запозичене.
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07.04.2022 15:32 Ответить
дівка буває незаймана, але трапляються "займані"
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07.04.2022 15:38 Ответить
Так.То пілот незайманий-на пляшці не встиг посидіти.Та і то не факт.
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07.04.2022 15:41 Ответить
деколи той планшет хочеться добряче стукнути аби не був надто мудрий
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07.04.2022 15:17 Ответить
Не треба мене стукати
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07.04.2022 15:21 Ответить
запозичене. займаним був кацапський лєтун 😁
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07.04.2022 15:16 Ответить
не займане а запозичене
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07.04.2022 15:25 Ответить
неправильно.

ЗА́ЙМАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. мин. ч. до http://sum.in.ua/s/zajmaty займати 5, 6. Лише мох вкриває собою оте віковічне, ніким не займане каміння (Анатолій Шиян, Переможці, 1950, 5).

http://sum.in.ua/p/3/133/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 3, 1972. - Стор. 133.
ЗАПОЗИЧЕНЕ.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#mw-head Перейти до навігації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#searchInput Перейти до пошуку

Запози́чення - елемент чужої мови (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE слово , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0 морфема , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81 синтаксична конструкція та ін.), який було перенесено з однієї мови до іншої в результаті мовних контактів, а також сам процес (запозича́ння) переходу елементів однієї мови до іншої.

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07.04.2022 15:36 Ответить
Вибачаюся, я на українську перейшов з 23-го
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07.04.2022 15:39 Ответить
«Благословенна будь, моя незаймана дівиця Десно… Далека красо моя! Щасливий я, що народився на твоєму березі». (Олександр Довженко).
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07.04.2022 15:47 Ответить
На каком расстоянии ПВО может сбивать ракеты, по прямой видимости?
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07.04.2022 15:01 Ответить
Глаза или прибора?
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07.04.2022 15:02 Ответить
У человека прямая видимость до 5-и км
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07.04.2022 15:03 Ответить
20-25 км легко просматривается❗Например с шарм эль шейха хорошо видно берег саудовской аравии👍
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07.04.2022 15:21 Ответить
Вибачаюся, я не спеціаліст
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07.04.2022 15:22 Ответить
лінія горизонту 5 км, а взагалі чим більший і вищий об'єкт тим далі його видно
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07.04.2022 15:37 Ответить
Є формула дальності видимого горизонту, повірте географу. L = 3.84 * корінь кв. з h? Де L - дальність видимого горизонту, h - висота над місцевістю. ******* на здоров'я.
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07.04.2022 17:08 Ответить
нафіга ти мені оце написав, це якось спростовує лінію горизонту в 5 км?
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07.04.2022 18:14 Ответить
ПВО оно очень разное...и расстояния очень разные...
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07.04.2022 15:06 Ответить
Там питання не в відстані, а щоб засікти і навестись якісно. Якщо літак перехоплює Калібр, то він може і на 5 км підлетіти.
Іскандери - балістичні, їх б'ють на висотах наземним ППО. Але від запуску до падіння проходить хвилин 5-6. Тому треба вспіти вирахувати траєкторію перехоплення.
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07.04.2022 15:15 Ответить
Наземное ПВО, может сбить цель за 20-60 км от себя или нет?
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07.04.2022 15:27 Ответить
С-300 збиває на понад 200 км, Бук коло 25 км, С-200 також коло 200 км, але я не знаю, чи вони в нас на озброєнні залишились.
Ще с-125 є. Там до 50 км. Ці точно є, сам бачив в березні).
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07.04.2022 16:00 Ответить
Якщо про ті С-300 що у ЗСУ, то максимальна дальність неманеврової цілі (типу транспортний літак, крилата ракета, тощо) - 75км, проти винищувача/штурмовика - 40 км. Найновіші кацапські С-400/500/600, 120/60 км відповідно, але проти високоманеврових цілей вона неефективна.
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07.04.2022 18:17 Ответить
с-125 до 50 км, бук - 25 км, с200-300 коло 200 км.
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07.04.2022 16:02 Ответить
Дякую.
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07.04.2022 16:21 Ответить
Усьо завісить ат крівізни землі, угу... *** 🤔🧐😁😝😝😝😝😝🤪😜
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07.04.2022 15:29 Ответить
Гавнов???
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07.04.2022 15:01 Ответить
Гавнюков 😁
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07.04.2022 15:17 Ответить
Гавноедович ))
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07.04.2022 15:24 Ответить
Собаке собачья смерть.
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07.04.2022 15:01 Ответить
Собакофоб? ))
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07.04.2022 15:25 Ответить
Не бойся, тебя не тронем при зачистке. Главное, ошейник нацепи, а то подумаем что ты обосранный лаптекопытный репоед, можем и пришибить.
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07.04.2022 15:53 Ответить
Гамнов его звали. Или Говнов.
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07.04.2022 15:03 Ответить
парашник та парашут )))
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07.04.2022 15:03 Ответить
Видно їм зашивають парашути, щоб нічого не розказали.
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07.04.2022 15:04 Ответить
краще б роти зашивали, тоді і на пайках можна економити.
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07.04.2022 15:07 Ответить
Хороший кацап - дохлый кацап.
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07.04.2022 15:05 Ответить
Ну вот, а говорили - Железный Феликс. Размазня!
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07.04.2022 15:07 Ответить
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07.04.2022 15:09 Ответить
на парад пабєди ..на красню площадь
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07.04.2022 16:37 Ответить
его уже давно лисицы похоронили. Ходят уже переваливаясь, сытые, никого не боятся, потому что все охотники заняты.
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07.04.2022 15:10 Ответить
И свиноматка на мордоре теперь и компенсацию не получит, вот это трагедия.
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07.04.2022 15:43 Ответить
Дык ей еще за потерянный самолет счет выпишут, до смерти будет выплачивать.
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07.04.2022 17:14 Ответить
...нов? ))) ну теперь уже гов-нов... вернее в говно !
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07.04.2022 15:10 Ответить
В лепёшку, коровью.
Теперь хороший материал для якутского скульптора. ))
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07.04.2022 15:27 Ответить
парашют в мішку - це "ложний слєд". Тра' ловити пілота
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07.04.2022 15:35 Ответить
Отличная такая отбивная получилась, с кровью, видать малость недопрожаренная, но эт *****, местные зверушки и такую схавают 🤗
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07.04.2022 15:35 Ответить
Відмінний корм для гайвороння щоб з оранини засіяне зерно не викльовували.
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07.04.2022 15:47 Ответить
На ...нов заканчивается? *********?
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07.04.2022 15:41 Ответить
Підкажіть як і де це можна побачити крім телеграма
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07.04.2022 16:07 Ответить
ось відео тут точно побачите--https://vimeo.com/696948737?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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07.04.2022 16:39 Ответить
Дякую
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07.04.2022 18:33 Ответить
Не те это три буквы, не те...
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07.04.2022 16:31 Ответить
ЗСУ вживають серйозних заходів щодо посилення оборони в областях.

збільшують коло оборони області,
вживають заходи щодо фортифікаційного обладнання,
триває підготовки та навчання особового складу.
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07.04.2022 17:04 Ответить
Может фамилия Zалётчика "бодунов"?!
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07.04.2022 17:49 Ответить
Прізвище льотчика гамнов?
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08.04.2022 00:40 Ответить
 
 