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КГБ задержал трех белорусских героев, которые вывели из строя железную дорогу. ВИДЕО

Белорусские кагебисты заявили о задержании трех белорусских героев, которые вывели из строя железную дорогу, которая использовалась российскими войсками для войны с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, лукашенковцы опубликовали видеозапись допроса задержанных. Согласно данным КГБ, все задержанные жители Бобруйска и именно они причастны к уничтожению оборудования железной дороги вблизи Осиповичей. На записи видно, что задержанные ранены.

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Автор: 

Беларусь (7891) железная дорога (1412) задержание (6675) КГБ Беларуси (65) партизаны (179)


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Топ комментарии
+25
лукашенківські кдб-ні мразі...
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07.04.2022 15:51
+12
Білорусь ще може "зістрибнути", а наросія вже летить в прірву, її ніщо не врятує ,але ще й тягне за собою Білорусь
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07.04.2022 15:57
+10
КДБ підуть під трибунал. Україна заставить відповісти за злочини!!!
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07.04.2022 15:53
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лукашенківські кдб-ні мразі...
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07.04.2022 15:51 Ответить
Да, одна из групп к сожалению попалась
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07.04.2022 16:00 Ответить
КДБ підуть під трибунал. Україна заставить відповісти за злочини!!!
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07.04.2022 15:53 Ответить
Білорусь ще може "зістрибнути", а наросія вже летить в прірву, її ніщо не врятує ,але ще й тягне за собою Білорусь
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07.04.2022 15:57 Ответить
на обмін їх потрібно
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07.04.2022 16:00 Ответить
Чи може homo-sapiens притомно засуджувати рептілойда (того ж крокодила) , що він кровожерливий за природою ?!
Це дуже примітивно -- людина може судити тільки того, хто має приблизно такий же інтелект , має совість , має гідність . Рептілойд гідності не має . Тобто я бачу як ворогів людства завсім не рептілоїда ***** , чи вусатого таргана . Що взяти з таргана , навіть якщо на йому кустюм ?!

Головні вороги цівілізаціє це усякі шрьодери , саркозі чи бєрлусконі . Бо вони виховані в цівілізаційному середовищі , вони користуються усіми плодами цівілізація , але прислужуть рептілойдам .
Без шрьодерів усякого сорту владу рептілоїдів й тарганів можливо було задушити за кілька місяців , запровадивши не лялькові санції , а справжні , такі , щоб жрати нема чого було .

Й усяка демогонія , що негумано карати цілі народи це лицемірство .
Щоб запобігти страждання меньшісті мужніх білоруських партизан мені похер , якщо вити з голоду буде більшість сцикливого населення . Навіть тих , що знімав шкарпетки в 2020 році в знак протесту й ставав босоніж на лавки , а тепер засунув язики у дупу ...
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07.04.2022 16:20 Ответить
После сноса лукашников КГБ тоже умножится на ноль.
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07.04.2022 16:43 Ответить
хтось зрадив...
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08.04.2022 02:35 Ответить
Чудным образом ранен четко в оба колена... Это больше похоже на пытку - намеренное увлечение, а не задержание !!!
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10.04.2022 02:41 Ответить
 
 