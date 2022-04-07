КГБ задержал трех белорусских героев, которые вывели из строя железную дорогу. ВИДЕО

Белорусские кагебисты заявили о задержании трех белорусских героев, которые вывели из строя железную дорогу, которая использовалась российскими войсками для войны с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, лукашенковцы опубликовали видеозапись допроса задержанных. Согласно данным КГБ, все задержанные жители Бобруйска и именно они причастны к уничтожению оборудования железной дороги вблизи Осиповичей. На записи видно, что задержанные ранены.

Читайте также: Железнодорожников массово задерживают в Беларуси, заставляя записать видео с "покаянием"