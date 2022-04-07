КГБ задержал трех белорусских героев, которые вывели из строя железную дорогу. ВИДЕО
Белорусские кагебисты заявили о задержании трех белорусских героев, которые вывели из строя железную дорогу, которая использовалась российскими войсками для войны с Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, лукашенковцы опубликовали видеозапись допроса задержанных. Согласно данным КГБ, все задержанные жители Бобруйска и именно они причастны к уничтожению оборудования железной дороги вблизи Осиповичей. На записи видно, что задержанные ранены.
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+25 Юрий Бойко #439729
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+10 mps_ andruxa #384963
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Це дуже примітивно -- людина може судити тільки того, хто має приблизно такий же інтелект , має совість , має гідність . Рептілойд гідності не має . Тобто я бачу як ворогів людства завсім не рептілоїда ***** , чи вусатого таргана . Що взяти з таргана , навіть якщо на йому кустюм ?!
Головні вороги цівілізаціє це усякі шрьодери , саркозі чи бєрлусконі . Бо вони виховані в цівілізаційному середовищі , вони користуються усіми плодами цівілізація , але прислужуть рептілойдам .
Без шрьодерів усякого сорту владу рептілоїдів й тарганів можливо було задушити за кілька місяців , запровадивши не лялькові санції , а справжні , такі , щоб жрати нема чого було .
Й усяка демогонія , що негумано карати цілі народи це лицемірство .
Щоб запобігти страждання меньшісті мужніх білоруських партизан мені похер , якщо вити з голоду буде більшість сцикливого населення . Навіть тих , що знімав шкарпетки в 2020 році в знак протесту й ставав босоніж на лавки , а тепер засунув язики у дупу ...