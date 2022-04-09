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Майор, Герой Украины (посмертно) Олег Адамовский погиб во время обороны Харькова, прикрыв отход побратимов. ВИДЕО

Майор Олег Адамовский погиб во время обороны Харькова, прикрыв отход побратимов ценой своей жизни.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Группа под руководством офицера натолкнулась на вражескую засаду.

Командир выполнял боевое задание, был предан своему делу и побратимам до последнего вздоха.

13 из 30 лет жизни Олег Адамовский посвятил службе Вооруженным Силам Украины.

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2 апреля 2022 Олег Адамовский удостоен звания Героя Украины (посмертно).

Завершим победой то, за что он сражался!

Герои не умирают!

Отомстим за каждого!" - рассказали в Минобороны.

Герой Украины (456) Минобороны (9351) смерть (9229) Харьков (7503) военнослужащие (6147) потери (4391) ВСУ (6603)


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