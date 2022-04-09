Последствия вражеских обстрелов Луганщины: Одна погибшая в Северодонецке, четверо ранены в Рубежном, массовые пожары в Лисичанске. ВИДЕО
Войска РФ продолжают обстреливать Луганщину. В результате обстрелов одна погибшая в Северодонецке, четверо раненых в Рубежном, массовые пожары в Лисичанске.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Утром орки взялись за свое любимое дело - расстраивают жилые кварталы мирных городов. В Рубежном в результате обстрела жилого дома ранены четыре человека. В Лисичанске пылает многоэтажка, АЗС и предприятие. Тушение невозможно из-за обстрелов", - пишет Гайдай.
Также он сообщил, что в Северодонецке в старом районе города обнаружена погибшая женщина.
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Чайка Київ
показать весь комментарий09.04.2022 14:33 Ответить Мне нравится 0
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