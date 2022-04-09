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Последствия вражеских обстрелов Луганщины: Одна погибшая в Северодонецке, четверо ранены в Рубежном, массовые пожары в Лисичанске. ВИДЕО

Войска РФ продолжают обстреливать Луганщину. В результате обстрелов одна погибшая в Северодонецке, четверо раненых в Рубежном, массовые пожары в Лисичанске.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Утром орки взялись за свое любимое дело - расстраивают жилые кварталы мирных городов. В Рубежном в результате обстрела жилого дома ранены четыре человека. В Лисичанске пылает многоэтажка, АЗС и предприятие. Тушение невозможно из-за обстрелов", - пишет Гайдай.

Также он сообщил, что в Северодонецке в старом районе города обнаружена погибшая женщина.

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Северодонецк (333) обстрел (27151) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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09.04.2022 14:33 Ответить
 
 