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В селах Ягодное и Лукашевка в Черниговской области находят тела расстрелянных людей, - ГСЧС. ВИДЕО 18+

Пиротехники ГСЧС сейчас проводят разминирование местности на Черниговщине. В селах Ягодное и Лукашевка после пребывания здесь войск РФ расчищают территорию и изымают взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, здесь расположен памятник архитектуры Вознесенская церковь, в которой оккупанты сделали штаб.

"Кроме боеприпасов, изуродованных куполов с крестами, мусора, который оставили российские военные, спасатели находят и тела людей. Говорят, что это местные жители, которых расстреляли орки… Разве можно простить? Сколько горя принесли "освободители" на нашу землю... Не простим. Никогда", - говорится в сообщении.

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армия РФ (19224) Черниговщина (1485) ГСЧС (4967) разминирование (713) военные преступления (1435)


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Топ комментарии
+19
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09.04.2022 14:35
+15
всім хто каже *там є хороші* треба бити хлєбало безжально.
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09.04.2022 14:40
+12
Кацапские мрази всегда так поступали и списывали свои преступления на противника - достаточно вскрыть архивы КГБ и НКВД просто сейчас скрыть преступления невозможно, эта война идет онлайн.
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09.04.2022 14:44
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На злодії шапка горить...
Не дарма вони писали щодо "біолабораторій"
Видали свої потаємні бажання - якби у них була би така можливість - знищили нас усіх таємно вірусами..
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09.04.2022 14:32 Ответить
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09.04.2022 14:35 Ответить
Коммуняки Украину гробят, а пост-совковой громаде, всё фашисты с нацистами мерещатся.
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09.04.2022 14:36 Ответить
Коммуняки ПаРашу гробят, а пост-совковой громаде, всё фашисты с нацистами мерещатся.
Так правильней .
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09.04.2022 14:55 Ответить
Не сваріться,
Всі існуючі терміни (фашизм, нацизм, ксенофобія), розмивають сутність явища, ба більш, їх "дзеркально" використовує росія у інформаційній війні, намагаючись "перекричати" свідчення своїх злочинів.
Напевно, прийшов час перейти на єдину назву для цього явища - РАШИЗМ, або ж використовувати ту, яку вживав Джохар Дудаєв - "https://www.youtube.com/watch?v=_TIMlSHwHeM РУСИЗМ "
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09.04.2022 15:02 Ответить
Вариации возможны...*)
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09.04.2022 15:09 Ответить
Треба зробити сайт с назвами областей, міст , селищ і туди вносити кількість загиблих від орків . Це мае бути щоденна реестрація знаходженних загиблих с фото и міста знахідки . Такий сайт має працювати в мобільном режиме і в мобілці е усі функції .

. А не типа в кінці війни якись совкови пенси будуть на машинці друкувати списки .

Зроблене вчасно - і усе суспільство світу нехай баче - 21 вік - техника дозволюе ЗЛОЧІНИ ПРОТИ ЛЮДСТВА бачити
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09.04.2022 14:38 Ответить
завжди очікувайте найґірше від кацапні - вона зробить ще ґірше....
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09.04.2022 14:39 Ответить
всім хто каже *там є хороші* треба бити хлєбало безжально.
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09.04.2022 14:40 Ответить
Російський шпигун Погребинський, який вивчав настрої українців, і є соратником Медведчука і Портнова(яких теж випустили) вже маше ручкою з-за кордону і дякує товаріщам Зеленському, Баканову, Венедіктовій, Татарову і Єрмаку за свободу. Просить не ображатися за багаторічну роботу на ворога і утішити себе, що він тепер буде жити добре на криваві гроші, на відміну від закатованих у Бучі і Ірпені. https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2870181086612291

Кажуть, фото з аеропорту Будапешт.
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09.04.2022 14:41 Ответить
Коли все закінчиться і ми випремо кацапню, то не сумнівайтеся- це падло Погребинський спокійно повернеться і знову почне топити за руцький мир а влада буде розводити руками і говорити "ну це ж свобода слова".
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09.04.2022 16:45 Ответить
Кацапские мрази всегда так поступали и списывали свои преступления на противника - достаточно вскрыть архивы КГБ и НКВД просто сейчас скрыть преступления невозможно, эта война идет онлайн.
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09.04.2022 14:44 Ответить
Потому нужно весь народ вооружать, чтобы люди могли себя защищать!
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09.04.2022 14:51 Ответить
пітараси, моя рідна Сіверщина...
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09.04.2022 14:52 Ответить
Патріотизм кацапський та патріотизм український - дві протилежні речі.
Їхній базується на ЧСВ, на вялічіі, нема вялічія - нема патріотизму.
Наш навпроти базується супроти відсутності ЧСВ, на чистій симпатії та любові до рідної замлі.

ЧСВ - пустий, важкий та безнадійний
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09.04.2022 14:57 Ответить
Кацапський "патріотизм" має назву шовінізм.
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09.04.2022 15:22 Ответить
там є діти...
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09.04.2022 16:25 Ответить
Прихожан московської ординської секти прирівняти до колоборантів.Попів замполітів підсрачниками гнати в напрямку кацапського корабля !
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09.04.2022 19:38 Ответить
Сколько горя принесли эти проклятые "освободители", гореть всем этим тварям в аду. Пусть всем их потомкам, такая же участь достанется, пусть их дети, переживут такой же страх, такие же ужасы, такое горе, как это они натворили в нашей стране. Ведь закон бумеранга, рано или поздно к ним возвратится!
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09.04.2022 19:55 Ответить
Вознесенська церква у Лукашівці належить УПЦ московського патріархату. Промоскальські попи там постійно молилися "за здравіє" сатаниста кирила гундяєва і слали йому гроші. От і накликали до себе армію кровожерних бісів, котрі влаштували там своє гніздовище і склад з ************. Карма.

"За 21 день окупації російські військові розставили свою техніку у дворах місцевих жителів, склад зброї розмістили у місцевій церкві…" Місцевих жителів із хати виводили на розстріли - "сусід Антоніни Сашко після такого розстрілу ще досі не повернувся. Дружина шукала його всі три тижні окупації. Ходила до росіян вмовляти, щоб повернули чоловіка. Про нього досі жодної звістки у селі".
Антоніна живе біля місцевої церкви. Каже, росіяни влаштували там склад пального та ***********: "Я просила - "Свята церква, захисти нас!" - і ви знаєте, наші поцілили у ту церкву. Жалко церкву, постраждала вона, але скільки людських життів вона спасла. Скільки там зброї було"."
https://novynarnia.com/2022/04/09/u-czerkvi-pid-chernigovom-yaku-okupanty-vykorystovuvaly-yak-sklad-znajshly-trupy-czyvilnyh-video/
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09.04.2022 21:22 Ответить
 
 