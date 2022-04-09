В селах Ягодное и Лукашевка в Черниговской области находят тела расстрелянных людей, - ГСЧС. ВИДЕО 18+

Пиротехники ГСЧС сейчас проводят разминирование местности на Черниговщине. В селах Ягодное и Лукашевка после пребывания здесь войск РФ расчищают территорию и изымают взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, здесь расположен памятник архитектуры Вознесенская церковь, в которой оккупанты сделали штаб.

"Кроме боеприпасов, изуродованных куполов с крестами, мусора, который оставили российские военные, спасатели находят и тела людей. Говорят, что это местные жители, которых расстреляли орки… Разве можно простить? Сколько горя принесли "освободители" на нашу землю... Не простим. Никогда", - говорится в сообщении.

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