В селах Ягодное и Лукашевка в Черниговской области находят тела расстрелянных людей, - ГСЧС. ВИДЕО 18+
Пиротехники ГСЧС сейчас проводят разминирование местности на Черниговщине. В селах Ягодное и Лукашевка после пребывания здесь войск РФ расчищают территорию и изымают взрывоопасные предметы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, здесь расположен памятник архитектуры Вознесенская церковь, в которой оккупанты сделали штаб.
"Кроме боеприпасов, изуродованных куполов с крестами, мусора, который оставили российские военные, спасатели находят и тела людей. Говорят, что это местные жители, которых расстреляли орки… Разве можно простить? Сколько горя принесли "освободители" на нашу землю... Не простим. Никогда", - говорится в сообщении.
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Не дарма вони писали щодо "біолабораторій"
Видали свої потаємні бажання - якби у них була би така можливість - знищили нас усіх таємно вірусами..
Так правильней .
Всі існуючі терміни (фашизм, нацизм, ксенофобія), розмивають сутність явища, ба більш, їх "дзеркально" використовує росія у інформаційній війні, намагаючись "перекричати" свідчення своїх злочинів.
Напевно, прийшов час перейти на єдину назву для цього явища - РАШИЗМ, або ж використовувати ту, яку вживав Джохар Дудаєв - "https://www.youtube.com/watch?v=_TIMlSHwHeM РУСИЗМ "
. А не типа в кінці війни якись совкови пенси будуть на машинці друкувати списки .
Зроблене вчасно - і усе суспільство світу нехай баче - 21 вік - техника дозволюе ЗЛОЧІНИ ПРОТИ ЛЮДСТВА бачити
Кажуть, фото з аеропорту Будапешт.
Їхній базується на ЧСВ, на вялічіі, нема вялічія - нема патріотизму.
Наш навпроти базується супроти відсутності ЧСВ, на чистій симпатії та любові до рідної замлі.
ЧСВ - пустий, важкий та безнадійний
"За 21 день окупації російські військові розставили свою техніку у дворах місцевих жителів, склад зброї розмістили у місцевій церкві…" Місцевих жителів із хати виводили на розстріли - "сусід Антоніни Сашко після такого розстрілу ще досі не повернувся. Дружина шукала його всі три тижні окупації. Ходила до росіян вмовляти, щоб повернули чоловіка. Про нього досі жодної звістки у селі".
Антоніна живе біля місцевої церкви. Каже, росіяни влаштували там склад пального та ***********: "Я просила - "Свята церква, захисти нас!" - і ви знаєте, наші поцілили у ту церкву. Жалко церкву, постраждала вона, але скільки людських життів вона спасла. Скільки там зброї було"."
https://novynarnia.com/2022/04/09/u-czerkvi-pid-chernigovom-yaku-okupanty-vykorystovuvaly-yak-sklad-znajshly-trupy-czyvilnyh-video/