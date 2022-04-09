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Зеленский и Джонсон прошлись по улицам Киева: Сделаем все, чтобы следующая встреча состоялась под мирным небом. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский и британский премьер Борис Джонсон прошлись по улицам столицы.

Видео обнародовал глава государства в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Другие западные страны в вопросе санкций должны последовать примеру Великобритании, - Зеленский после встречи с Джонсоном

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Киев (25521) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+91
Thank you Great Britain !
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09.04.2022 21:25
+50
СлаваУкраїні. А та бункерна блоха і на сонце не виходить.
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09.04.2022 21:30
+45
Хороший гість, потрібно його частіше запрошувати до України.
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09.04.2022 21:27
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Страница 2 из 2
Борис - красава. Британії величезний респект за її допомогу.
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09.04.2022 21:36 Ответить
Партнери

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09.04.2022 21:37 Ответить
200 гривень на рахунок від дєрьмака.
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09.04.2022 21:48 Ответить
У Бориса на следующих выборах в Украине будет нехилый шанс))
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09.04.2022 21:37 Ответить
Джонсон молодець.
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09.04.2022 21:37 Ответить
Молодец Борис, не побоялся пройтись по улице, как нормальный человек... Да и никто не боится, кроме одного урода в мире.
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09.04.2022 21:37 Ответить
Английские фанаты хоть и буйные, но в данном случае это проявляется в характере британцев против рашки. А немцы с венграмиприбацанные.
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09.04.2022 21:39 Ответить
фріци ,жабоїдм ,всеріяти - це приватна команда куйла при НАТО І ЄС , котра займається диверсійною роботою проти України і її народу ,на зразок "zондер команди "вагнерівців"
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09.04.2022 21:48 Ответить
Немного рискованная затея. Даже стало страшновато за Джонсона. В Киеве сейчас куча вражеских ДРГ в том числе снайперов
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09.04.2022 21:39 Ответить
Не думаю что у них хватит смелости на второго человека НАТО
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09.04.2022 21:41 Ответить
Якщо не першого...
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09.04.2022 21:47 Ответить
Дурачков безмозглых у кацапоидов хватает. А таких как Джонсон в мире на пальцах одной руки можно посчитать. Я бы даже сказал он единственный кто сказал и на следующий день прислал три самолета с оружием. Остальные тянули резину ждали чья возьмет
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09.04.2022 21:48 Ответить
Хватит. Кацпы своими рогами любое дно пробьют
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10.04.2022 12:14 Ответить
Не буду писати хто зараз є в Києві, кого там тільки нема... Вороги з клепкою туди вже не полізуть.
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09.04.2022 21:46 Ответить
какие еще ты знаешь сказки?
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09.04.2022 22:25 Ответить
"В Киеве сейчас куча вражеских ДРГ" - ты про зеленую шоблу?
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09.04.2022 22:26 Ответить
thank you queen for our lives. me and my family survived the blockade thanks to you.
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09.04.2022 21:43 Ответить
ви бачили як ґоробці с криші сруть?
так отам внизу опа...
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09.04.2022 21:43 Ответить
Те що мав робити "зе" три роки і не робив , Джонсон рішає для України і її народу у війні з рашистом , за пару місяців,
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09.04.2022 21:44 Ответить
Ось так і по Арбату...опісля перемоги.
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09.04.2022 21:44 Ответить
Бабченко на танку по Червоній площі ...
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10.04.2022 11:20 Ответить
God bless Ukraine and Great Britain !!! Слава Україні !!!
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09.04.2022 21:45 Ответить
Борис молодець.
Завжди мені подобався.
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09.04.2022 21:51 Ответить
У Бориса -є душа! Хоча й виглядає (з нашої точки зору) трішки вайлуватим-чудакуватим і негламурним! Душа і серце-на першому місці! God bless Ukraine and the UK !
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10.04.2022 07:07 Ответить
Для мене він взагалі не дивний. Просто екстравагантний чоловік.
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10.04.2022 07:20 Ответить
Молюсь за Україну і Британію, ми вразимо і переможемо ***** і кацапів! Все буде Україна !
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09.04.2022 21:53 Ответить
це нагадуэ Черчиля, Борис молодчага не сить і приїхав до Київа , підтримка Британії це те що потребує Україна , з такими союзниками ми точно переможемо)
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09.04.2022 21:54 Ответить
Не знаю кто больше хватил адреналинчику, они прохаживаясь по открытой площади или я ето наблюдая. Борис, берегите себя. Вы один из немногих. я бы даже сказал самый главный кто спасает нас и нашу страну от русофашистов. Давайте уже после войны расхаживать так открытыми улицами. Водите лучше по улицам Шольца или Штангенциркуля хоть мишень ему на спину поцепите
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09.04.2022 21:59 Ответить
Штангенциркуля вже попустило , сказав я ето помилявся в російській політиці , а ось стара комсамолка не каїться ...
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09.04.2022 22:28 Ответить
На фотках переговоры были и с делегациями, и сам-на-сам (Зеленский хоть и плохенько, но английским владеет). Полагаю, Запад пригнал Джонсона померять температурку Зеленскому и предупредить его о недопустимости сепаратных переговоров с Кремлём. Точнее, о недопустимости УСПЕШНЫХ сепаратных переговоров. Мол, не дай рыбе сорваться с крючка своим желанием "мира во что бы то ни стало".

Мне так кажется. Иначе чего его было лететь так далеко - все остальные вопросы можно дистанционно решить или через представителей. А вот мозги вправить без свидетелей и при этом в глаза смотреть - тут лично приехать надо.
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09.04.2022 22:03 Ответить
Это можно будет понять по поставкам и использованию в ближайшее время тяжелого вооружения из Британии.
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09.04.2022 22:14 Ответить
что значит "Запад пригнал Джонсона"!
Запад един и Ддонсон его часть как и Украина
почему от тебя так тхнет кацпаским дерьмом?
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09.04.2022 22:15 Ответить
"Запад един и Ддонсон его часть как и Украина" - а вот вовочка с ОП-ой как раз наоборот, реализует хотелки *********!
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09.04.2022 22:29 Ответить
Великий політик та великий наш друг.

Боже! бережи королеву та її підданих, а особисто Бориса Джонсона.
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09.04.2022 22:05 Ответить
Boris cool men!!! Thank Great Britain !
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09.04.2022 22:08 Ответить
Путя из бункера прихуeл из-за того как они так спокойно по городу ходят.
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09.04.2022 22:10 Ответить
пуйло обсирається кожного разу коли поруч є ще хто небудь крiм охорони...

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09.04.2022 23:34 Ответить
Он даже по кремлю не может спокойно пройтись(сначала охрана зачищает территорию)!
Сам виноват, что вынужден быть бункерной Крысой, бояться "канделябра" даже от ближайших "соратников" и подельников!
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10.04.2022 09:01 Ответить
Прекрасный сюжет, только рыло Дерьмака немного портит позитивное впечатление от увиденного.
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09.04.2022 22:13 Ответить
Может стоит попросить Джонсона отговорить Зеленского от маниакального желания встретиться с Путиным и все решить лично?!
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09.04.2022 22:13 Ответить
Стесняюсь спросить : почему верховный главнокомандующий Украины не носит военной формы ,а ходит в чём-то , слегка напоминающем ночную пижаму ?
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09.04.2022 22:40 Ответить
Соромлюся відповідати ..... а яку йому форму одягти і з яким званням .... чотирижди уклоніста ? (( Носити військову форму , як на мене , потрібно заробити , а так штанці і футболочка в стилі мілітарі від якогось версачі (( цілком прокотять (( А як серйозно - той головнокомандуючий що дійсно командує щодня у формі , без неї я навіть фото не бачив .
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09.04.2022 23:47 Ответить
Не може цього бути!!! Ось, дивіться що каже найправдивіша у світі людина Арестовіч:
"ах, Залужный, ах, ВСУ", делая вид, что не существует Верховного главнокомандующего, без прямого распоряжения которого ни Залужный, ни ВСУ не могут провести ни одной операции.."

Невже йому не вірити?! А тоді кому ?
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09.04.2022 23:54 Ответить
Вірте очам своїм )) так надійніше )) незалежно від того хто за прапором , чи правда єврей , чи кацап під VPN ( мені цього не видно ) . Але для цього потрібно бути в Україні ((
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10.04.2022 00:05 Ответить
В Україні потрібно бути серцем... Цього досить..
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10.04.2022 01:13 Ответить
ну звичайно ж ! Так століттями ведеться - найбільші патріоти України не ті хто за неї життя віддає а ті хто з нею серцем (( , бажано при цьому щоб не цілодобово та з вихідними щоб почуття не притупилися Без образ ! Просто я не наївний романтик а реаліст цинічний(( Мої погляди на життя базуються на тому , що зрозуміти один одного можна лише на рівні однаково пережитого у житті ((
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10.04.2022 01:42 Ответить
Та які образи шановний ?! я ж розумію що Ви зараз з Маріуполя листуєте... з полку Азов....готутесь до бойового зіткнення орками...... згідно з вашою теорією це певно так....
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10.04.2022 10:18 Ответить
Згідно з моєю теорією я знаходжуся в Україні , все чую своїми вухами і бачу своїми очима , бо так життя склалося що вовка ноги годують то ж дома не сидиться (( чим можу - тим допомагаю іншим , і не репатріанту що здриснув по хороше життя , а тепер " своїм серцем тут " мені розказувати бути мені в Маріуполі чи Одесі (( Де вважатиму за потрібне - там і буду , бо у мене на відміну від декого хитрожопого паспорт лише український , а не бібліотека для прикордонників ))) P.S. порада щодо граматики - в українській мові немає слова " листуєте" , є термін "листуватися" він означає те що для вашої кацапомовної душі ближче - " пєрєпісиваться " . Якщо хотіли мене дістати -у фразу потрібно було вставити " пишете листи " (( Але ж знову не в тему , бо це не для обраного нами способу спілкування ((
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10.04.2022 10:35 Ответить
Спокійніше шановний, чому так нервувати ? Я ж тільки цитував Ваш пост.Це Ви писали "зрозуміти один одного можна лише на рівні однаково пережитого у житті " ? То ж про що я мав думати... Й дочасу про "однаково пережитого у житті"...Це ви мені розповідаєте, хто щорік живе під палестинськими та хизбаловськими Градами ? То Ви не прагматик. Ви комік.
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10.04.2022 11:17 Ответить
Карочє ... Ви обоє праві ...
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10.04.2022 11:25 Ответить
Карочє і ви теж бо у правди як у палиці - два кінці )))
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10.04.2022 12:56 Ответить
Нервуєтеся ви , дорогенький , а не я (( І клоуном себе із своїми коментами виставляєте )) зрівняли х#я з пальцем - палестинську шайтан трубу , з обстрілами балістичними ракетами , дійсно смішно )) Іще смішніше коли знаєш що у нашому випадкові раптом що людина втрачає все і незрозуміло чи колись отримає хоч щось у якості компенсації ( добре уже хоч те що живою залишилася ) , а у випадку ваших "щорічних обстрілів " час сидіння у сховищі для працюючих є оплачуваним )) чи мене моя ізраєльська рідня вводить в оману щодо цього ? (( P.S. ну а щодо розуміння - на простому життєвому прикладі з власного досвіду - так склалося що батька я втратив у віці 30 , а маму вже за 50 (( але біль від утрати мами чомусь більший аніж тата хоча і ніби життєвий досвід став інший і з часом не зменшується(( спілкуючись з іншими зробив висновок що у них те ж саме , тому і кажу що зрозуміти біль утрати може тільки той хто рівноцінний пережив , а хто ні - може тільки " в серці поспівчувати " що є нормальним явищем для любої людини , це життя !
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10.04.2022 12:55 Ответить
але спочатку МІСТ якось би в'їбати
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09.04.2022 22:52 Ответить
Спасибо Джонсону за поддержку Украины, в такое нелёгкое время. Вот кто настоящий друг Украине, друзья познаются в беде. Спасибо Борис, пусть хранит тебя Бог!!!
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09.04.2022 22:51 Ответить
дальности полёта гарпунов RGM-84F хватит с Одессы до баз орков в Севастополе,можно начинать епашить
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09.04.2022 22:58 Ответить
интересно, совершенно пустая улица, только журналисты и один "случайный" прохожий ))))
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09.04.2022 23:13 Ответить
андруша, номерна срана свинособако, ПНХ.
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09.04.2022 23:28 Ответить
перегрелся?
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09.04.2022 23:32 Ответить
Многие выехали. Многие уже хотят вернуться, но Кличко пока не советует. Абсолютно нормальная и адекватная обстановка в данном видео. В стране ВОЙНА!
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10.04.2022 00:11 Ответить
респект

Слава Британiї !

Смерть кацапо-ординському шизо-фашизму ! Смерть азiопськiй паРашi !

Cмерть рашистським окупантам!


Rule, Britannia

https://youtu.be/FoHgSLp19YE

https://i1.sndcdn.com/artworks-Btth4W6EnEPjTj1l-utLKWA-t500x500.jpg
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09.04.2022 23:27 Ответить
рискованная прогулка, конечно. Но респект!
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09.04.2022 23:45 Ответить
Мне очень понравилось это видео. Очень показательное, красноречивое, своевременное и позитивное! Весь мир видит эту ОГРОМНУЮ поддержку! А где-то рвутся пердаки... на британский флаг.
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09.04.2022 23:55 Ответить
Интересно, а чего Кличко не пустили на встречу с Джонсоном!? Это бы было круто для западных медиа в поддержку Украины... Так бы фото и видео везде показало бы что наш народ сильный. а не слизнявый, как Зеля на фото...
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10.04.2022 00:24 Ответить
Джонсон - титанові яйця!!! Прогулятись по Києву, знаючи про постійну загрозу клятих ворожих ракет, особливо після вчорашньої катастрофи в Краматорську. Це треба бути надзвичайно сміливим!!!
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10.04.2022 00:35 Ответить
Пьяные крики и запах сортира - Внешние признаки "русского мира". Цепь золотая на шее банкира - Связь поколений "русского мира". Русский язык стал родным для башкира - Это политика "русского мира". У депутата седьмая квартира - Вот справедливость "русского мира". Крест золотой на груди рэкетира - Это духовность "русского мира". Из негодяя сделать кумира - Идеология "русского мира". Ложь ежедневная телеэфира - Это правдивость "русского мира". Двадцать копеек пачка пломбира - Память фантомная "русского мира". В морду удар от отца-командира - Вот "педагогика" "русского мира". Насмерть кувалдой забить дезертира - Это гуманность "русского мира". Сытый смешок на устах конвоира - Это реальность "русского мира". Вор, матершинник, подлец и задира - Это сторонник "русского мира". Кнут, кандалы, яд, петля и секира - Издревле скрепы "русского мира". Смерть вместо масла, война вместо мира - Это основа "русского мира".
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10.04.2022 00:35 Ответить
добре. зради нема.
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10.04.2022 01:25 Ответить
can't stop crying. putin *****. tremaisea Ucraina!
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10.04.2022 01:40 Ответить
Борис - молодець, звичайно.

Як я люблю київську бруківку !

Хороше відео.
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10.04.2022 02:36 Ответить
Надибала на фб. Взнаєте ?

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10.04.2022 04:02 Ответить
На фото молодий Борис! Який красунчик!
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10.04.2022 07:13 Ответить
а біла копна на голові така ж неслухняна)))
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10.04.2022 09:14 Ответить
Показательно, что мужик благодарит Джонсона, но ни разу не Зеленского. И странно, что на прогулке не маячит за спинами туша Ермака.
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10.04.2022 07:30 Ответить
...теж помітили? А я думав-чого на фото не вистачає...
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10.04.2022 07:32 Ответить
Приїхав дати звіздюлєй -і правильно зробив. Світ теж потерпає від санкцій і все для того, щоб задавити пуйла, а оце мале непорозуміння мантрує, як глянути в "глаза" пуйла... І аби то тільки воно, а то ще ціла команда радників-порадників робить все для того, щоб злити Україну. Надія тільки на ВСУ і люди їм в цьому допоможуть. Саме ЛЮДИ...
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10.04.2022 07:30 Ответить

Борис - мужик. Уважаю
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10.04.2022 08:03 Ответить
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10.04.2022 09:18 Ответить
Дуже позитивний гай.
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10.04.2022 11:43 Ответить
Long Live the Anglo-Saxon Union !
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10.04.2022 12:29 Ответить
Русь повернулась у Київ, а там хазари.
(не плутати з ординським наративом).
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10.04.2022 19:21 Ответить
Друзья, сейчас в нынешнее тяжелое время есть идея по максимуму поддерживать местный бизнес, который трудится, поддерживая экономику. Давайте каждый напишет, тех, кому уже доверяет и может смело рекомендовать? Я начну: https://turbo.ua/ Turbo.ua - сервис доставки продуктов с нереальным качеством и скоростью. Сейчас ребята работают в штатном режиме, но с самовывозом. Но в любом случае, это проще, чем стоять в очередях магазинов и забирать остатки.
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12.04.2022 09:51 Ответить
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