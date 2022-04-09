Командный пункт во дворе и запуск ракет из леса: жители Черниговщины рассказывают о пребывании российских оккупантов в селах. ВИДЕО

Жители сел на Черниговщине рассказали о пребывании оккупантов в их населенных пунктах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

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