Командный пункт во дворе и запуск ракет из леса: жители Черниговщины рассказывают о пребывании российских оккупантов в селах. ВИДЕО

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Текущая карта запретов и ограничений на посещения лесов Беларуси совпадает со схемой передвижения военной техники, составленной (https://t.me/Hajun_BY/4024) тг-каналом Беларускі Гаюн.
9 апреля военная техника фиксировалась на юго-востоке Беларуси - в Гомельской области.
В соответствии с актуальной картой запретов на посещения лесов Министерства лесного хозяйства Беларуси, именно в юго-восточных районах Гомельской области введен запрет либо ограничение на посещение лесов.
Введены ограничения в Гомельском, Речицком, Калинковичском, Мозырском, Хойникском, Брагинском и Лоевском районах Гомельской области. Ранее Гомельский опытный лесхоз сообщал о закрытии лесов и Добрушского района, однако на карте Министерства этот район не закрашен.
Еще один район с ограниченным посещением лесов обозначен в Брестской области. Именно там в минувший четверг было зафиксировано (https://t.me/Hajun_BY/3925) падение ракеты https://t.me/flagshtok/8224?single https://t.me/flagshtok/8224?single