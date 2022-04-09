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Готовили еду для ВСУ: Жители Чернигова рассказали, как жили во время обстрелов. ВИДЕО

Жители микрорайона Александровка в Чернигове с начала войны живут без газа, воду ищут в колодцах, а свет включают всего на час-два.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

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Чернигов (884)


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Земляки неймовірні!
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09.04.2022 23:19 Ответить
Райони Чернігова Олександрівка, Бобровиця, Яцево, Білоус, стара Подусівка (18 школа) знищені майже повністю.
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09.04.2022 23:28 Ответить
 
 