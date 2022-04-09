Готовили еду для ВСУ: Жители Чернигова рассказали, как жили во время обстрелов. ВИДЕО
Жители микрорайона Александровка в Чернигове с начала войны живут без газа, воду ищут в колодцах, а свет включают всего на час-два.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виктор Ле
показать весь комментарий09.04.2022 23:19 Ответить Мне нравится 5
Друже Бобер
показать весь комментарий09.04.2022 23:28 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль