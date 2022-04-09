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ВСУ захватили танк оккупантов: Теперь он будет работать на украинскую армию и уничтожать войска РФ. ВИДЕО

Украинские защитники захватили танк российских оккупантов.

Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: ВСУ на Черниговщине уничтожили большое количество техники российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Автор: 

танк (2256)


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Т-72 модернiзований?
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09.04.2022 23:18 Ответить
Звук як від літака- значить Т-80 газотурбінний
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10.04.2022 00:44 Ответить
предлагаю присвоить танку название "Проверка на дорогах"
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09.04.2022 23:20 Ответить
Такой громкий, как будто вертолетная турбина от Т-80.
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09.04.2022 23:23 Ответить
Помогай Вам Боже!
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09.04.2022 23:30 Ответить
Как? Это из тех, которые цыгане утащили?
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10.04.2022 00:33 Ответить
 
 