ВСУ захватили танк оккупантов: Теперь он будет работать на украинскую армию и уничтожать войска РФ. ВИДЕО
Украинские защитники захватили танк российских оккупантов.
Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
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