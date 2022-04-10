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Россиян, копавших траншеи в Рыжем лесу под ЧАЭС, ожидает лучевая болезнь, - Энергоатом. ВИДЕО

Руководитель Энергоатома Петр Котин посетил один из участков Рыжого леса в Чернобыльской зоне, где российские оккупанты копали траншеи и заявил, что их ожидает лучевая болезнь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

На месте, где копали оккупанты, зафиксировали аномально высокие показатели радиационного фона.

"Показатель внешнего облучения (гамма-фон) в местах замера составлял 3,2 – 4 мкЗв/час (микрозиверт в час), что в 10-15 раз превышает норму.

Один из показателей, формирующий внутреннее облучение, полученное оккупантами от поверхности почвы (Бета загрязнения), в местах замера составлял по 90 Sr, что в 160 раз больше нормы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы воровали горючее у оккупантов, чтобы предотвратить катастрофу, - работники ЧАЭС

Другим фактором внутреннего облучения является Альфа загрязнение, которое формируется в результате разбросанных на этом участке Рыжего леса фрагментов облученного ядерного топлива, графитовой кладки и т.д. Эти фрагменты сейчас расположены на глубине 40-80 см, оккупанты же копали и глубже", - отметил Котин.

Сообщается, что при попадании внутрь организма такой вид облучения оказывает влияние в десятки и сотни раз мощнее, чем от гамма- и бета-излучения.

Также читайте: 7 автобусов с россиянами приехало в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины Беларуси

ЧАЭС (566) Зона отчуждения (280) Петр Котин (37)


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Топ комментарии
+38
Русский воин! Приехав домой из Рьіжего леса, не забудь крепко обнять маму, жену, детишек! Они скучали за тобой!
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10.04.2022 00:54
+36
Ну шо, здоровья этим русским дебилам, и хорошего настроения.
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10.04.2022 00:51
+36
Це премія Дарвіна десятиліття, однозначно
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10.04.2022 00:52
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Здоровья всем погибшим, как говорится...
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10.04.2022 00:51 Ответить
Ну шо, здоровья этим русским дебилам, и хорошего настроения.
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10.04.2022 00:51 Ответить
Це премія Дарвіна десятиліття, однозначно
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10.04.2022 00:52 Ответить
ха!
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10.04.2022 00:53 Ответить
Бачите, москалики, український спецпідрозділ «альфа» у Рудому лісі? Нє? А він є.
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10.04.2022 00:54 Ответить
New York! Все буде Україна 🇺🇦
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10.04.2022 00:54 Ответить
Русский воин! Приехав домой из Рьіжего леса, не забудь крепко обнять маму, жену, детишек! Они скучали за тобой!
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10.04.2022 00:54 Ответить
Хоть бы деток ещё успели наклепать! Настоящих россиянцев, как на гербе, двуглавых.
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10.04.2022 00:56 Ответить
Поправте статтю. Норма становить 0.13 мікрозіверта. Тому фон перевищив не в 10 а в 100 раз. В 10 перевищує коли перебуваємо в польоті.
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10.04.2022 00:57 Ответить
3,2 - 4 мкЗв/год - це доза медичного мрт
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10.04.2022 01:47 Ответить
Дійсно з підрахунками і у них, і у вас - не дуже, адже 4 мкЗв/год. при природному фоні 0.05-0.2 мкЗв/год, - перевищення у 20 разів (4:0.2=20). У перерахунку на місяць (30 діб) - це майже 3000 мкЗв/год. А легка форма променевої хвороби виникає при 1 Зв, тобто при дозі у 333 рази вищій, ніж та, яку отримали московські вояки.

А от альфа і бета випромінюванням у цій ситуації можна знехтувати - вони легко екрануються (при дотриманні правил) і якоїсь значної загрози не несуть.
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10.04.2022 01:58 Ответить
Звичайно, і альфа і бета випромінювання легко затримуються навіть листком паперу або тканиною. Але це при зовнішньому впливу. Потрапляння джерел альфа і бета активних ізотопів всередину організму вкрай небезпечно. А тепер уявіть скільки радіоактивної пилюки потрапить в організм коли копати сухий пісок та ще й пити, їсти, курити в цих окопах. До цього треба додати, що з моменту аварії пройшло майже 36 років, отже активність створюють довгоживучі ізотопи які в організмі залишаться на все життя і будуть підривати здоров'я кожної миті. Ми під час ліквідації аварії на ЧАЕС постійно працювали в захисних масках, щоб вберегтися від тієї радіоактивної пилюки.
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10.04.2022 06:31 Ответить
переведені в підрозділ світлячки.
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10.04.2022 00:57 Ответить
мой кум ликвидатор на чаес. сейчас с ним плохо. полный букет.
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10.04.2022 00:58 Ответить

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3805570.html Господи, ну и дебилы!)))

Алкаш, которого кадыровцы пытались выдать за украинского пленного, оказался бомжом. Его опознали местные жители.
❗️Но это - не всё.
Эти дебилы нарисовали ему татуху - летучую мышь, символ разведки.
Смех в том, что летучая мышь - это символ российской разведки.
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10.04.2022 00:58 Ответить
Явамнивєрю. Вивсьврьоти.
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10.04.2022 01:28 Ответить
Ви послухайте з яким вумним виглядом хлєбала це все слухає і розпитує тік-то генерал дирдиров. Особисто, причому.
Режисери і продюсери з них ніякі.
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10.04.2022 02:14 Ответить
тай мать їх у й...б тих кацапських свинособак які рились в тому лісі.., булоб мені за що переживати. здохлий кацап, це чудова музика, люблю таку музику.
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10.04.2022 01:07 Ответить
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10.04.2022 01:15 Ответить
Нравиться, не нравиться терпи моя красавица!
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10.04.2022 01:30 Ответить
Променева - це може бути, але не у всіх.
Скора онкологія - це у всіх. Це точно.

Я, ліквідатор аварії на ЧАЕС, це знаю. Ледве вирулив. Не без виразок - але вирулив. Ну, а виразки - ну, якось ще живу...
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10.04.2022 01:18 Ответить
Да х.з. Они получается откопали то, что вы закапывали и жили с этим 24 часа в сутки целый месяц. Они светиться должны.
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10.04.2022 01:28 Ответить
Рижий ліс - бідні вічнозелені сосни, що влітку 1986 року стали рудими від отриманої потужної дози радіації. Мій товариш по ліквідації аварії розповідав, що побачив в зоні ліквідації свій жигуль (тоді забруднені машини використовували для пересування в межах зони) і спитав водія про стан машини. Водій сказав, що машина гарна, але задня її частина не піддається дезактивації. Тоді господар машини згадав, що в перші дні після аварії він на задньому сидінні підвіз двох чоловіків, які вийшли з рижого лісу.
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10.04.2022 15:28 Ответить
Та то такє.
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10.04.2022 01:27 Ответить
Скоро орки стануть рудими, як ліс! 👹 🤣
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10.04.2022 01:28 Ответить
Больше хороших кацапов в рыжем лесу. Сидка на пребывание 50%.
Девиз Росстур на 2022 г.
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10.04.2022 01:29 Ответить
организовать там лагерь отдыха для пленных оккупантов !
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10.04.2022 01:40 Ответить
Ну а що?
Он в 1943-му ж окопувалися в тому лісі і нічого. Ніхто не захворів від радіації.
Панікеои одні
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10.04.2022 02:17 Ответить
Грят там и пару мест с графитом нашли. А это треш. Агония острой лучевой с невозможностью ввести анастетики из-за разрушения сосудов и функции доставки - болезненно и мучения. Хуже чем 4 стадия онкологии, причем самой мезкой - онкологии пищевода (по родственнику знаю) . Заслужили.
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10.04.2022 02:30 Ответить
Хотя бы своей тупостью - вы **** знаете где находитесь. Дебилы тупорылые, так им и надо.
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10.04.2022 02:31 Ответить
то ж на навчаннях
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10.04.2022 08:03 Ответить
Хоть якась гарна новина на 45 день війни!я і не сумнівався в цьому це ж звичайні Орки воно ж одноклітинне створиння чим там думати???????
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10.04.2022 03:32 Ответить
Не потрібно їм нічого говорити,буде для них як знахідка
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10.04.2022 06:26 Ответить
чекає променева хвороба..., вона їх вже дочекалася
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10.04.2022 08:56 Ответить
Усі вже зрозуміли, що для керівництва енергоатома - забота о здоровье руцкіх - це головна ціль життя, але хотілося б щось почиути про терміни повного переходу на збірки Вестингхауз!
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10.04.2022 10:22 Ответить
Та *** з ними з тими даунами,питання,чи зроблені висновки з цієї ситуації,чи через тиждень вони зранку знову зайдуть і до обіду будуть під Києвом?
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10.04.2022 10:29 Ответить
чтоб они попередохли,твари поганые!
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10.04.2022 12:30 Ответить
Ну і х.й з ними.. що ще за них переживати??
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10.04.2022 16:40 Ответить
 
 