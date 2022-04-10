Россиян, копавших траншеи в Рыжем лесу под ЧАЭС, ожидает лучевая болезнь, - Энергоатом. ВИДЕО
Руководитель Энергоатома Петр Котин посетил один из участков Рыжого леса в Чернобыльской зоне, где российские оккупанты копали траншеи и заявил, что их ожидает лучевая болезнь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.
На месте, где копали оккупанты, зафиксировали аномально высокие показатели радиационного фона.
"Показатель внешнего облучения (гамма-фон) в местах замера составлял 3,2 – 4 мкЗв/час (микрозиверт в час), что в 10-15 раз превышает норму.
Один из показателей, формирующий внутреннее облучение, полученное оккупантами от поверхности почвы (Бета загрязнения), в местах замера составлял по 90 Sr, что в 160 раз больше нормы.
Другим фактором внутреннего облучения является Альфа загрязнение, которое формируется в результате разбросанных на этом участке Рыжего леса фрагментов облученного ядерного топлива, графитовой кладки и т.д. Эти фрагменты сейчас расположены на глубине 40-80 см, оккупанты же копали и глубже", - отметил Котин.
Сообщается, что при попадании внутрь организма такой вид облучения оказывает влияние в десятки и сотни раз мощнее, чем от гамма- и бета-излучения.
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А от альфа і бета випромінюванням у цій ситуації можна знехтувати - вони легко екрануються (при дотриманні правил) і якоїсь значної загрози не несуть.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3805570.html Господи, ну и дебилы!)))
Алкаш, которого кадыровцы пытались выдать за украинского пленного, оказался бомжом. Его опознали местные жители.
❗️Но это - не всё.
Эти дебилы нарисовали ему татуху - летучую мышь, символ разведки.
Смех в том, что летучая мышь - это символ российской разведки.
Режисери і продюсери з них ніякі.
Скора онкологія - це у всіх. Це точно.
Я, ліквідатор аварії на ЧАЕС, це знаю. Ледве вирулив. Не без виразок - але вирулив. Ну, а виразки - ну, якось ще живу...
Девиз Росстур на 2022 г.
Он в 1943-му ж окопувалися в тому лісі і нічого. Ніхто не захворів від радіації.
Панікеои одні