"А где ваши родители?" - "Мама, папа - умерли". - "Они с дедушкой и бабушкой живут", - сироты освобожденной от оккупантов Киевщины. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором волонтеры помогают трем мальчикам, проживающим на освобожденных от оккупантов территориях Киевщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, мальчишки случайно попали в волонтерские руки. Выяснилось, что родителей у детей нет и живут они с дедушкой и бабушкой.

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