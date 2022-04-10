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Новости Видео Война
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"А где ваши родители?" - "Мама, папа - умерли". - "Они с дедушкой и бабушкой живут", - сироты освобожденной от оккупантов Киевщины. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором волонтеры помогают трем мальчикам, проживающим на освобожденных от оккупантов территориях Киевщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, мальчишки случайно попали в волонтерские руки. Выяснилось, что родителей у детей нет и живут они с дедушкой и бабушкой.

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дети (6492) сироты (123) дети войны (87)


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твари русские. Все вы заслуживаете подохнуть! "освободители" *****, гореть россиянам в аду и детям их и старикам!
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10.04.2022 11:09 Ответить
Рашисты-нелюди,будьте прокляты на веки вечные !
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10.04.2022 11:22 Ответить
так а родичі їхні де? господи((
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10.04.2022 11:35 Ответить
Майбутні покоління требо виховувати так , що де вони не почули "вєлікій і мАгучій" зразу б на звук в пику ліпили би цьому "генератору шуму" !

Тільки так й ніяк інакше ...
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10.04.2022 11:53 Ответить
А писакам ...магучім !?
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10.04.2022 11:55 Ответить
Бажано ... бритвою по горлу -- але ж де взяти ту бритву , яка через web дотягує ...
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10.04.2022 12:25 Ответить
Не ображайте тварин. Росіяни це ординські ПЕ С И Г О Л О В Ц І. Це не тварини і тим білше не люди. Це потвори від немовляти до старезного дикого чма
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10.04.2022 13:01 Ответить
Хто хоче гарантами безпеки для своїх дітей вурдалаків кацапів?
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10.04.2022 19:55 Ответить
ПУТИНА КОРНИ НЕОБХОДИМО ОБРУБИТЬ !!!
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11.04.2022 03:12 Ответить
 
 