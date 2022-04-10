"А где ваши родители?" - "Мама, папа - умерли". - "Они с дедушкой и бабушкой живут", - сироты освобожденной от оккупантов Киевщины. ВИДЕО
В сети появилось видео, на котором волонтеры помогают трем мальчикам, проживающим на освобожденных от оккупантов территориях Киевщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, мальчишки случайно попали в волонтерские руки. Выяснилось, что родителей у детей нет и живут они с дедушкой и бабушкой.
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