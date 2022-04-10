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"Есть контакт! Уничтожили п#дара!": первое успешное боевое применение ВСУ ПЗРК Starstreak против российского беспилотника "Орлан". ВИДЕО

ПВО 95-й десантно-штурмовой бригады уничтожила БПЛА РФ "Орлан", который российские оккупанты называли недостижимым для наших ПЗРК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Момент попадания зафиксирован на видео.

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Автор: 

армия РФ (19224) беспилотник (3595) ПВО (2748)


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Топ комментарии
+50
Мається на увазі що перший раз беспілотник збили.
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10.04.2022 11:32
+42
У этих ребят первое...но надеюсь не последнее...
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10.04.2022 11:33
+42
написано 1-ое против БП
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10.04.2022 11:37
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Правила форума Совет форумчан
У этих ребят первое...но надеюсь не последнее...
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10.04.2022 11:33 Ответить
Не последнее, без сомнений. Прелесть в том, что все говорят по-русски
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11.04.2022 01:47 Ответить
написано 1-ое против БП
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10.04.2022 11:37 Ответить
Мається на увазі що перший раз беспілотник збили.
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10.04.2022 11:32 Ответить
Перше "зафіксоване збиття беспілотника з ПЗРК", але збивали їх і до цього, досить багато.
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10.04.2022 12:30 Ответить
багато їх збивали ЗРК, ПЗРК типу "Ігла" та "Стінер" працюють по тепловій сигнатурі, саме тому, вони не є безпечні для БПЛА типу "Орлан". Старстрек має іншу систему наведення, - може працювати по Орланам. В цьому новина.
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10.04.2022 12:37 Ответить
Їх набагато більше збили зі стрілкового, ніж з усіх ЗРК разом узятих. Стінгер також працює по ультрафіолетовому випроміненню (а не сигнатурі ), тому і більш небезпечний ніж Ігла.
Старстрек має наведення по лазерному променю, при цьому оптичне захоплення цілі (Так само, як ПТРК Стугна).
Якщо іще захочеш щось дізнатися про зброю, питай, не соромся.
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10.04.2022 12:57 Ответить
Я це і мав на увазі.
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10.04.2022 12:49 Ответить
Есть контакт!
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10.04.2022 11:32 Ответить
Дайте нам любу передову зброю і ми її через декілька днів опануємо,майже кожен який захищає державу маж вищу освіту, а наші пілоти кажуть що декілька тижнів і можуть опанувати літаки F -117
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10.04.2022 11:34 Ответить
При всій повазі до наших, але літак це ДУЖЕ складна штука, тут і місяця для хорошого перенавчання буде мало. Але наземне озброєння маєм швидко освоїти
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10.04.2022 11:43 Ответить
Вибачте, але якби почали першого березня, навчати українських пілотів пілотуванню Ф-16, то десятого квітня, вже був би результат я певен.
Вже годин 20 нальоту, без інструктора напевне б мали.
І з матеріальною частиною непогано б ознайомилися!
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10.04.2022 12:54 Ответить
Історія з центру підготовки ТРО...
Занятя мінометників, в перші дні війни. Поки сержант-інструктор, по телефону лялякав з командиром напевно)... Пацан виставив станину чи як воно там називається, я не в курсі.
Інструктор до нього "Ти мінометник?"
Відповідь: "Я плиточник -штукатур, вмію працювати з обсервагами, як аналоговими, так і з лаерними".
Вже півтора місяці готує плиточників.)))
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10.04.2022 11:43 Ответить
По поводу F-117 за две недели: обычно ваши коллеги предлагают немного другое - "А пусть ЮМЗ быстренько сделает кучу ракет (с ядреной бонбой) и мы разгромим кацапов до Пасхи" Вы ботаник \биолог\филолог? Зачем предлагать такое нереализуемое за короткий промежуток времени ? Вы знаете сколько времени необходимо для подготовки классного летчика?!? Если вместе собрать 9 беременных теток, они не родят за месяц!
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10.04.2022 12:23 Ответить
Він вже давно знятий з озброєння, і усі його функції можуть виконувати безпілотники - більш ефективно і без ризику для пілотів.
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10.04.2022 12:32 Ответить
Тут справа, навіть, не тільки в пілотах. а в логіситиці, осблуговуванні, озброєнні, амо... Щоби перебудувати ППС потрібні роки, але, все одно, колись потрібно починати це робити.
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10.04.2022 12:43 Ответить
Молодцы хлопцы! Мы победим! Слава Украине!
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10.04.2022 11:34 Ответить
**#ште нелюдей рашиzzких на землі, воді та у небі !
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10.04.2022 11:38 Ответить
Бить такой штукой по пластиковому игрушечному орлану ?! Ну хз....
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10.04.2022 11:40 Ответить
если эта пластиковая игрушка наведет на наших арту - будет хуже
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10.04.2022 11:43 Ответить
тут палка с двух концов. А я видел видел с нашей Лелеки которая тоже по сути игрушка но летела позиции орков увидела и сразу туда прилетело от арты.
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10.04.2022 11:44 Ответить
Нічого не ХЗ. Це очі ворога, корегувальник, розвідка. Що не так?
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10.04.2022 11:45 Ответить
Та пластикова фігня може заподіяти набагато більше шкоди, ніж літак...

Але на майбутнє, зазвичай, треба думати про самоходний ЗАК з пасивною РЛС спеціально для боротьби з БПЛА... Якраз зенітні гармати 57 мм можна буде прилаштувати...
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10.04.2022 11:47 Ответить
Насправді їх більше і нічим бити на великій відстані, а поки він підлетить ближче можна не дочекатися
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10.04.2022 12:34 Ответить
орлан стоит от 80 до 100 тыс.долл.
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10.04.2022 13:29 Ответить
А не шкода його на БПЛА витрачати?
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10.04.2022 11:41 Ответить
Цей бпла використовується як ретранслятор, автоматичний навідник артилерії, має всі можливі засоби спостереження тепловізор і т.д. може літати вище 5500м, пріорітетна ціль, так що не шкода.
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10.04.2022 11:44 Ответить
Этот беспилотник может много горя принести.Навевши ракеты на наших воинов или технику.
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10.04.2022 11:44 Ответить
Этот беспилотник может передать данные позиций...и его уничтожение может спасти десятки или сотни жизней и технику...
Так что не жалко..
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10.04.2022 11:45 Ответить
этот беспилотник наводит артиллерию хорошо, от него беды больше чем от самолета или вертолета
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10.04.2022 11:45 Ответить
Птичку не жалко.
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10.04.2022 11:43 Ответить
Хорошая приправа против летающих целей. Правда очень тяжелый, с плеча не каждый сдюжит. Хлопцам нашим респект и уважуха!!! Свинособачим москальским летающим гробам теперь лучше и не взлетать вовсе ...
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10.04.2022 11:44 Ответить
14 кг це дуже багато?
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10.04.2022 11:46 Ответить
Ну там не тільки треба випустити ракету, а ще й супроводжувати ціль вручну, наскільки розумію. З важкою ношею це не так просто буде зробити
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10.04.2022 13:04 Ответить
нет, не 14. В модификации SL он весит больше чем FIM-92.

В открытом доступе не было информации, что нам поставлена модификация SL. Нам были поставлены комплексы модификации LML ("светофор")
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10.04.2022 14:33 Ответить
ну Бриты обычно их ставят на машини, спец установки по несколько штук если судить по фото. Но и так пойдет.
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10.04.2022 11:46 Ответить


Але наші хлопці з плеча запускаюсь
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10.04.2022 11:52 Ответить
Це інша модифікація
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10.04.2022 12:35 Ответить
нет, со станины запускают. У нас модификация LML.
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10.04.2022 14:35 Ответить
Нашел видео этого эпизода. Таки приехали и SL
https://twitter.com/i/status/1513058459394220035
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10.04.2022 16:31 Ответить
поставить на специализированную машину, - будет приоритетная цель. С плеча, - гораздо умнее.
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10.04.2022 12:49 Ответить
на "стормерах" и "пираньях" модули на 8 контейнеров + 12 ракет возимого б/к.
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10.04.2022 14:40 Ответить
против Орлана применять как то и не кстати, но что делать, если верталёты и цаполёты не летают, а зенитных средств валом. С другой стороны, цель маленькая, почти точка, вот какие возможности у оружия от англичан !
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10.04.2022 11:44 Ответить
Орлан порядка $50-80 тыс в зависимости от модификации.
Стоимость одного ПЗРК составляет около $1300.

Это ясли по деньгам, а вот разведданые с возможными последующими потерями деньгами измерять невозможно.
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10.04.2022 12:14 Ответить
Люто плюсую
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10.04.2022 12:43 Ответить
Думаю навіть не $13000
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10.04.2022 12:44 Ответить
стоимость FIM-92 от 70 до 100 тысяч долларов в зависимости от глубины сотрудничества и союзных отношений с США, а также от величины поставки. Один выстрел из него стоит около 40 тысяч.
Стоимость "перуна" и выстрела из него приблизительно такая же.
ПЗРК "старстрик" стоит дороже из-за наличия на комплексе аппаратуры, с помощью которой происходит передача команд наведения, что и увеличивает его стоимость.
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10.04.2022 16:27 Ответить
Спасибо. Больше нет вопросов.
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10.04.2022 18:50 Ответить
все що лишилося
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10.04.2022 11:44 Ответить
Красівоє....
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10.04.2022 12:30 Ответить
Доречі, із кацапських деталей в цьому бпла ТІЛЬКИ КОРПУС, майже всі деталі американські.
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10.04.2022 11:48 Ответить
Израильские...и корпус тоже...в паРаше его только собирают и бирку клеют..
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10.04.2022 11:49 Ответить
Складові:
На основі дослідження спільноти https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_SOS Армія SOS БПЛА Орлан-10 (бортовий № 10332), що впав 6 листопада 2016 року в Азовське море, серед складових літальних апаратів майже всі виробництва не Росії, а інших країн. Російського виробництва в літальних апаратах лише корпус та навігаційний приймач МНП-М7 (створений на основі мікросхеми ADSP-BF534).

Серед іншого, в досліджуваному зразку:https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-10#cite_note-in.2018-01-30-4 [4]

модуль GPS був виробництва КНР, мікросхеми мали маркування HC4060 2H7A201 та STC 12LE5A32S2 35i.
стартер-генератор PTN78020 виробництва американської компанії Texas Instruments Incorporated.
двигун внутрішнього згоряння японського виробника SAITO разом з модулем запалювання 4,8-9В, 500mA.
польотний контролер на мікросхемі STM32F103 QFP100 французько-італійського виробника мікроелектроніки STMicroelectronics.
датчики тиску повітря реалізовані в мікросхемах MPXA4115A і MPXV5004DP американської компанії Freescale Semiconductor.
також на літальному апараті встановлений датчик-компас HMC6352 американської компанії Honeywell.
модуль передачі телеметрії працює в діапазоні 902-928МГц. Управління модулем реалізоване на базі мікроконтролера ATxmega256A3 американської компанії Microchip.

передатчик RF3110 німецької компанії Municom.
приймач DP1205-C915 німецької компанії AnyLink
антена - 2/3 класичний чвертьхвильовий диполь на 915 МГц, вертикальна поляризація, установлена у хвостовій порожнині.

GPS-модуль реалізований на базі GLONASS, GPS і QZSS приймача LEA-6N швейцарської компанії u-blox в парі з російським МНП-М7 (побудований на мікросхемі ADSP-BF534 американської компанії Analog Devices).
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10.04.2022 11:52 Ответить
Не имеет значения где произведены комплектующие...поставки всего этого в паРашу осуществляются из Израиля...
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10.04.2022 12:03 Ответить
Ну ось людина - спеціяліст показав все начинання цієї
кацапської чудасії. Хочу спитати про що тут пашталакають
диванні бла-бла-бла? В натурі не бачили,руками не мацали
поняття не мають як ця техніка працює за те *********
гаразді. Ви не на полі бою і не смердить пердуни!
Воїни знають що робити і ваших порад не потребують.
Українському воїну С Л А В А !
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10.04.2022 12:31 Ответить
Із усього, що ти скопіпастив - лише корпус є суто військовим елементом. Усе інше доступно кожному, у кого є гроші. Головне - хто то усе розробив та зібрав до купи, а так стирчать ізраїльські вуха
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10.04.2022 12:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EY8Pr-FIqUk
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10.04.2022 11:49 Ответить
Так тримати! Бережіть Україну!
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10.04.2022 11:49 Ответить
Звісно використовувати старзстрік проти подібного кацапського лайна дещо невиправдано, але зважайте, що орки вже майже не літають над Україною на літаках , а це лайно може навести якусь точку у на наші підрозділи , тому збивати потрібно, можливо голкою 10 якщо є , якщо немає то вже чім є
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10.04.2022 12:12 Ответить
Все эти "орланы" у меня вызывают только пародийную ассоциацию с многочисленными совкомыми скульптурами "пионер с планером", думаю мое подсознание подсказывает мне недалеко от истины!

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10.04.2022 12:20 Ответить
і ленін, такой маладой..
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10.04.2022 12:49 Ответить
І те і інше моноплан. По іншому ЛА з несучим фіксованим крилом виглядати не можуть.
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10.04.2022 12:49 Ответить
Орлан, як і будь-який інший невеликий безпілотник майже недосяжний для типових ПЗРК, з тепловою ГСН.
А для Starstreak, система наведення якого більше схожа на ПТРК - безпілотники саме воно.
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10.04.2022 12:29 Ответить
И экономика правильна. Стоимость одного выстрела со Starstreak приблизительна равна цене "Орлана".
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10.04.2022 12:46 Ответить
Какие преимущества сравнительно с стингером?
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10.04.2022 13:40 Ответить
Може перехоплювати гіперзвукові ракети, найшвидша в своєму класі ракета, 3 боєголовки.
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10.04.2022 13:46 Ответить
не может.
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11.04.2022 00:35 Ответить
Это что, телефон по эБабуси получен? Что за камера, что за дебилизм?
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10.04.2022 14:42 Ответить
Стоимость Орлана 87-100 тыс уе.... Стоимость starstreak 130 тыс уе...
Конечно нельзя все переводить на бабло.... И все зависит от ситуации....
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10.04.2022 15:21 Ответить
Т.е. - примерно равные значения. При этом, будучи уничтоженным, БПЛА не сможет больше корректировать огонь артиллерии.
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10.04.2022 20:48 Ответить
Но эта ракета уже не уничтожит ни вертолёт ни крылатую ракету ни самолёт...
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10.04.2022 23:29 Ответить
Цены-то равные. И да, starstreak - МНОГО
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11.04.2022 10:24 Ответить
стоимость starstreak 130 тыс уе или стоимость выстрела???
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11.04.2022 01:27 Ответить
Урон не посчитать. Но пишут что єто другая цацка, не старстрик. ПЗРК Llm mertlet.
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10.04.2022 15:27 Ответить
То что сбил нет сомнений. А Starstreak не кучеряво использовать против российского гавна? Или Орлан для мирных опасен?
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10.04.2022 18:48 Ответить
Цены - одного порядка. А прерывания поступления развединформации противнику дорогого стоит
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10.04.2022 20:49 Ответить
а чем подешевле нет сбить?
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11.04.2022 01:28 Ответить
А не факт что есть. Артиллерией - уходят сотни снарядов минимум. Так что это выгодно
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11.04.2022 10:26 Ответить
 
 