"Это был удар целенаправленный, а самое страшное - убитые дети", - беженец, переживший атаку оккупантов на железнодорожный вокзал в Краматорске. ВИДЕО

Беженцы, пережившие атаку российских оккупантов на железнодорожный вокзал Краматорска, уверены, что удар по гражданским был умышленный и спланированный.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, уцелевшие люди убеждены, что самое страшное в том, что произошло, – это смерть детей.

"Самое страшное – это увидеть убитых детей. Удар был целенаправленным. Скорые не справлялись. К эвакуации присоединились полицейские и военные – на своих автомобилях они везли раненых к врачам. Мы с женой видели хвост ракеты с надписью "За детей". На вокзале были только гражданские - женщины и дети - которые готовились эвакуироваться", - рассказывает один из очевидцев удара.

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Как уже отмечалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. В результате ракетного удара по вокзалу Краматорска 50 человек погибли, из них пятеро - дети. Госпитализированы 98 человек. Пентагон подтвердил, что сброшенная на толпу на вокзале в Краматорске ракета из комплекса "Точка У" была выпущена россиянами.