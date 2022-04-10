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"Это был удар целенаправленный, а самое страшное - убитые дети", - беженец, переживший атаку оккупантов на железнодорожный вокзал в Краматорске. ВИДЕО

Беженцы, пережившие атаку российских оккупантов на железнодорожный вокзал Краматорска, уверены, что удар по гражданским был умышленный и спланированный.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, уцелевшие люди убеждены, что самое страшное в том, что произошло, – это смерть детей.

"Самое страшное – это увидеть убитых детей. Удар был целенаправленным. Скорые не справлялись. К эвакуации присоединились полицейские и военные – на своих автомобилях они везли раненых к врачам. Мы с женой видели хвост ракеты с надписью "За детей". На вокзале были только гражданские - женщины и дети - которые готовились эвакуироваться", - рассказывает один из очевидцев удара.

Смотрите также: В память об убитых в Краматорске запустили поезда с цветами на пустых местах. ФОТО

Как уже отмечалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. В результате ракетного удара по вокзалу Краматорска 50 человек погибли, из них пятеро - дети. Госпитализированы 98 человек. Пентагон подтвердил, что сброшенная на толпу на вокзале в Краматорске ракета из комплекса "Точка У" была выпущена россиянами.

Автор: 

Краматорськ (2275) военные преступления (1436)


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Топ комментарии
+9
Повітряні сили ЗСУ,годину назад,збили російський винищувач Су-34, який намагався атакувати Миколаїв
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10.04.2022 13:50
+6
Зе детей...за дидов..за гитлера...за муссолини...Кацапам до фени, что малевать.
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10.04.2022 13:53
+4
На ракеті був напис ЗА ДЕТЕЙ. Впевнений що писали їхні землячки з Домбасу.
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10.04.2022 13:49
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Кацапам не подобається що потенційні расєянє розбігаються. Тому й розстрілюють біженців.
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10.04.2022 13:44 Ответить
Це рудимент совка, одним привілеї іншим обов'язки.
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10.04.2022 13:49 Ответить
те же самые эмоции!
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10.04.2022 14:13 Ответить
Найпротивніше, коли смерті серед цивільних ставлять вище від смертей військових. При тому, що військові - це еліта українського суспільства, які ризикують своїми життями за спасіння тих самих цивільних.
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10.04.2022 14:13 Ответить
учитывая то что военные на 80% все вчерашние гражданские мужики работяги!
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10.04.2022 14:44 Ответить
мене за це , що я так говорив - тут банили. так що чекай ))))))
жінок взагалі прирівняли до дітей! а мужчин до якихось термінаторів!
і ні, це не рудимент совка! це рудимент тк.зв "патріархату". Це мислення самих мужчин, вихованних мамочками через їхні шкурні інтереси... Феміністки (і всі жінки, вторуючи їм) кричать, що їх ущемляли. ні, це мужчин ущемляли, і ущемляють зараз. але парадокс в тому, що ніхто не обурюється!
а от коли Зеля заікнувся про те, щоби перерахувати жінок призовного віку (і все, підмічу, згідно, т 24 та 65 Конституції) - то такий ор і крик і злість від жінок пішла! і їх підтримали горе-мужчини, котрих я називаю опущенцями... - що це треба було "бачити"...
Тобто, від "патріархату" мужчинам защишили обовязки (відібравши права), і навязали відповідальність, а жінкам роздали права, але "забули" роздати відповідні обовязки, і звідьнили по суті від відповідальності (а згачить надали їм привілеї). - І назвали це "рівноправьям"!!!!!!
І горе-мужчини з цим погодились, тому є як є!
Із-за цього у світі політика така, що життя жінки. цінується в рази більше, ніж життя мужчини.. І побутове життя теж, і мужчина, як субьект, теж на останньому місці, - десь після собаки з котом!
А поскільки більшість "мужиків" з таким своїм нікчемним положенням згідні... то воно все так і буде далі продовжуватись. мужчини втратили самоповагу, самодостоїнство, самовизначення. Та що там говорити - вони опустилися до того, щоби у жінок секс вимолювати , і оплачувати його! опустилися до того, щоб за жінок платити , і вважати цим, що вони повинні добитися бажання і любові жінок до нього! Тьфу! ні одна жінка так не поступить по відношенню до мужчини! Ба, жінки вважають, що підійти до мужчини першою познайомитися а тимбільше запросити його на "розвагу" - це нижче їхнього достоїнства!
То про що тут можна говорити, коли жінки називають мужчин "мужиками" і "мужлом", а мужчини це терплять і роблять скидку жінкам за це!
І саме такі мужчинки сидять в органах влади і "керують" країнами...
тому і панує усюди стереотип і висловлювання "жінок і дітей, а чоловіче життя та здоровья обесцінене... самими ж мужчинами. Горе таким!
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10.04.2022 14:21 Ответить
Это называется матриархальное общество, где мужики это- снабженцы женских материальных хотелок да и во общем расходный материал.
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10.04.2022 14:34 Ответить
Україна це щит Європи https://youtube.com/shorts/xVrwbunbods?feature=share
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10.04.2022 13:47 Ответить
важно что москальня уже никогда от этого не отмоется.
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10.04.2022 13:48 Ответить
видно як жіночка пробує розмовляти українською.
це похвально але не потрібно.
місія цих людей, яких вже не перевчиш і цього теж не потрібно,
вдовбати своїм дітям та онукам що вони мають знати українську мову.
як що цього не станеться, як що діти та онуки не будуть знати мову країни де вони живуть,
то нас чекає війна ще не один раз.
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10.04.2022 13:48 Ответить
Видно що "ватнікі", які шоковані "братушкамі"
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10.04.2022 13:57 Ответить
честно говоря тоже об этом подумал...толи печать у них на лице какая-то невидимая но осязаемая думающими людьми...
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10.04.2022 14:15 Ответить
Не повернется язик йому сказати що орда називає чорне білим, що за дітей означає на дітей. Констатують тільки факти і не називають причину
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10.04.2022 14:26 Ответить
маємо надію що хоч після цього вони переглянуть свою думку про Україну.
а міф про прекрасний рузькі мір зникне на завжди
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10.04.2022 14:42 Ответить
На ракеті був напис ЗА ДЕТЕЙ. Впевнений що писали їхні землячки з Домбасу.
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10.04.2022 13:49 Ответить
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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10.04.2022 13:49 Ответить
Повітряні сили ЗСУ,годину назад,збили російський винищувач Су-34, який намагався атакувати Миколаїв
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10.04.2022 13:50 Ответить
Зе детей...за дидов..за гитлера...за муссолини...Кацапам до фени, что малевать.
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10.04.2022 13:53 Ответить
https://www.youtube.com/c/ZiroFamily/about атакуем рашиский ублюдочный канал и отправляем скарги на канал для блокировки ютубом
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10.04.2022 14:02 Ответить
Никто не знает куда и зачем они стреляли (по кому хотели попасть), думаю, что даже они сами этого не знают. Русское рас3,1415здяйтво помноженое на техничекую рухлядь, жопорукость, беграмотность и профанство исполнителей (возможно нетрезвых) дает такие результаты как вокзал в Крамоторске или сбитый Боинг над Донбассом! Да, кремлевкая Крыса в бешенстве, что ее так подставляют, но это кто принял решение отправить армию ЗЛОБНЫХ и НИКЧЕМНЫХ ОРКОВ на войну в Украину, поэтому ответвеность на ***** однозназная (вне зависимости от идей, хотелок, планов и бредовых утопических фантазий)!
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10.04.2022 14:23 Ответить
Чому єдине телебачення розтрубило на увесь світ про Краматорський вокзал, про те що там чекають люди відновлення пошкоджених ліній і потяга відповідно? Навіщо озвучувати такі речі? Після Маріупольського театру і напису там ДІТИ, мали б мовчати і дупу владі лизати, що вони вміють найкраще. Але ж ні треба було зробити наводку рашистам
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10.04.2022 14:24 Ответить
 
 