"Слава Украине! Пошли нах#й, п#дарасы!", - мужественные херсонцы снова вышли на акцию против российских оккупантов. ВИДЕО

Мужественные херсонцы снова вышли на акцию против российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вооруженные оккупанты и угрозы в адрес митингующих не останавливают горожан.

"Слава Украине!", "Херсон – это Украина" - главные лозунги акции.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Захватчики устроили в городе "оппозиционный" митинг, немногочисленные участники которого размахивали флагом военных преступников.

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