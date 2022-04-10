"Слава Украине! Пошли нах#й, п#дарасы!", - мужественные херсонцы снова вышли на акцию против российских оккупантов. ВИДЕО
Мужественные херсонцы снова вышли на акцию против российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вооруженные оккупанты и угрозы в адрес митингующих не останавливают горожан.
"Слава Украине!", "Херсон – это Украина" - главные лозунги акции.
Внимание! Ненормативная лексика!
Захватчики устроили в городе "оппозиционный" митинг, немногочисленные участники которого размахивали флагом военных преступников.
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+93 Валерий Коломиец #502756
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Харьков с вами, херсонцы
Они хотят из Херсонской и Харьковской два хнр-а?..Так будет вам пляти, хер на всю хар-ю..
Слава Украине!. Героям слава!
Сил нема дивитись на триколорних мавп
День той самий, що у вас.
За сим словом, маскалюкі,
Поцілуйте в сраку нас
https://www.facebook.com/watch/miusliua/
бо реально, в жодному, окупованому з міст такого супротиву як в Херсоні не було.
були протести поодинокі, масові, був супротив, але те що роблять мешканці Херсону
це героїзм.............
и те, наверняка, с крыма завезенные....
зверху. окупанти, а можливо, що хтось з ЗажОпп...
реальний настрiй жителiв Херсонщини на свiтлинi нижче...
https://static.ukrinform.com/photos/2022_04/1649587477-922.jpg