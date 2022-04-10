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"Слава Украине! Пошли нах#й, п#дарасы!", - мужественные херсонцы снова вышли на акцию против российских оккупантов. ВИДЕО

Мужественные херсонцы снова вышли на акцию против российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вооруженные оккупанты и угрозы в адрес митингующих не останавливают горожан.

"Слава Украине!", "Херсон – это Украина" - главные лозунги акции.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте: Оккупанты в очередной раз разогнали мирный митинг в Херсоне, - заместитель председателя облсовета Соболевский

Захватчики устроили в городе "оппозиционный" митинг, немногочисленные участники которого размахивали флагом военных преступников.

Слава Украине! Пошли нах#й, п#дарасы!, - мужественные херсонцы снова вышли на акцию против российских оккупантов 01

Также читайте: Украинские войска ведут упорные бои на расстоянии примерно 20 км от Херсона, - депутат облсовета Хлань. ВИДЕО

Автор: 

оккупация (10143) протест (5858) Херсон (2821)


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Топ комментарии
+93
МУЖНІМ ЖИТЕЛЯМ ХЕРСОНА СЛАВА!
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10.04.2022 14:42
+62
Смотрю по картам, наши совсем рядом с Херсоном, надеемся на лучше
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10.04.2022 14:43
+36
руский вонючий оккупант
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10.04.2022 14:44
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МУЖНІМ ЖИТЕЛЯМ ХЕРСОНА СЛАВА!
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10.04.2022 14:42 Ответить
Смотрю по картам, наши совсем рядом с Херсоном, надеемся на лучше
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10.04.2022 14:43 Ответить
руский вонючий оккупант
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10.04.2022 14:44 Ответить
Фотографувати гнид з парашенськими прапорами, а потім...
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10.04.2022 14:44 Ответить
"парашенськими прапорами" це щось таке дивне. Краще буде казати " з кацапьскими триколороми" чи "аквафрешем орків"...
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10.04.2022 14:50 Ответить
Чому дивно?
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10.04.2022 15:08 Ответить
краще з прапорами паРашi, а так все нормально, тому що рашка, раша-паРаша, рашка-гiвняшка.
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10.04.2022 15:33 Ответить
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10.04.2022 15:35 Ответить
Там мабуть просто перевдягли взвод солдатні у цивільне
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10.04.2022 15:33 Ответить
Всех, кто с власовской тряпкой занести в список. Пригодится, когда ВСУ освободят Херсон от оккупации.
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10.04.2022 14:48 Ответить
Зато ты здесь новорожденный
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10.04.2022 15:09 Ответить
Да.Мужества херсонцам не занимать..Горжусь своей страной и Херсоном в частности..
Харьков с вами, херсонцы
Они хотят из Херсонской и Харьковской два хнр-а?..Так будет вам пляти, хер на всю хар-ю..
Слава Украине!. Героям слава!
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10.04.2022 14:48 Ответить
Смерть ворогам!
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10.04.2022 15:44 Ответить
МОЛОДЦЫ!У меня такое впечатление ,что голоса ,призывы и выкрики людей стали более громкими,жесткими,требовательными..
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10.04.2022 14:50 Ответить
Да,я согласна с Вами! 🤝
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10.04.2022 16:49 Ответить
Коли звільнять Херсон

Сил нема дивитись на триколорних мавп
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10.04.2022 14:50 Ответить
С триколором это в Новой Каховке. Не в Херсоне!
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10.04.2022 15:17 Ответить
Я в начале конфликта сказал что херсонцы обесбашенные - если в руки этих людей попадет оружие, кацапов будут ложить штабелями.
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10.04.2022 14:52 Ответить
Місяць наш тепер на небі,
День той самий, що у вас.
За сим словом, маскалюкі,
Поцілуйте в сраку нас

https://www.facebook.com/watch/miusliua/
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10.04.2022 14:53 Ответить
Які в нас надзвичайні люди! Вони роблять неймовірне
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10.04.2022 14:54 Ответить
Херсонцям подяка за мужність і РЕСПЕКТ 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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10.04.2022 14:56 Ответить
Дуже мужнi Люди!!!
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10.04.2022 16:51 Ответить
Херсон- бережи Вас Бог, а Бог один ВОїНИ НАША АРМІЯ
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10.04.2022 14:57 Ответить
Посмотри на дату, а потом удивляйся, что кацапа забанили - https://t.me/KlymenkoTime/53630 https://t.me/KlymenkoTime/53630

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10.04.2022 15:12 Ответить
Ролик реально левый. В шапках уже никто не ходит
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10.04.2022 15:21 Ответить
про феномен Херсонців складатимуть легенди.
бо реально, в жодному, окупованому з міст такого супротиву як в Херсоні не було.
були протести поодинокі, масові, був супротив, але те що роблять мешканці Херсону
це героїзм.............
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10.04.2022 15:01 Ответить
Хто має можливість,прибувайте на неокуповану територію України та втупайте в лави ЗСУ, що б звільняти свою землю від рашистів!Самі вони звідси просто так не підуть.
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10.04.2022 15:03 Ответить
у петушни с аквафрешами мощная тусовка, как я погляжу.... ))
и те, наверняка, с крыма завезенные....
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10.04.2022 15:08 Ответить
Чому вони не обороняли Херсон ? Стільки молодих чоловіків! Мер зрадив! Яка несподіванка, тут кожен вторий голова із зрадників! Де були інші люди? Де зброя ?
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10.04.2022 15:16 Ответить
Це запитай у тих зелених довпойопів, які зрадників назначали керувати в області.
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10.04.2022 15:24 Ответить
А Ви знаєте обороняли чи ні? З тероборони стільки людей полягло. Там була зрада.
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10.04.2022 16:09 Ответить
Была там в городе терроборона но без оружия с одними коктейлями молотова вся в городском парке полягла от рашистских танков и бтров
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10.04.2022 17:03 Ответить
МОЛОДЦЫ ХЕРСОНЦЫ , КАКИЕ ЖЕ ВЫ МОЛОДЦЫ !!!
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10.04.2022 15:19 Ответить
Ні про УПА, ні про Деніса Давидова навіть Херсон не має бажання пам'ятати й ДІЯТИ? Крики наше фсьо...
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10.04.2022 15:19 Ответить
Во первых. Ролик старый! Сегодня почти летняя погода. Сегодня так же был митинг. Фото с триколором, это Новая Каховка. Цензор, что за позорные новости?
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10.04.2022 15:20 Ответить
Герої нашого часу. Молоці херсонці! Слава вам і пошана від усієї України!
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10.04.2022 15:23 Ответить
декiлька придуркiв в Новiй Каховцi, можливо що й переодягненнi окупанти, за паРашу, свiтлина
зверху. окупанти, а можливо, що хтось з ЗажОпп...

реальний настрiй жителiв Херсонщини на свiтлинi нижче...

https://static.ukrinform.com/photos/2022_04/1649587477-922.jpg
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10.04.2022 15:40 Ответить
На фото з триколором це не Херсон.
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10.04.2022 16:07 Ответить
так, це Нова Каховка.
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10.04.2022 18:08 Ответить
Слава громадянам Украіны!!! Мужені люди!!! Героям Слава!!!💛💙
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10.04.2022 16:56 Ответить
Щось давно Чорнобаївка не повторювалася ... Херсонці повинні чути гуркіт канонади нашої зброї, це їх підтримає !!!
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10.04.2022 17:34 Ответить
Як говорив ,нажаль не поважний для мене чоловічина:»Україна не росія»
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10.04.2022 18:45 Ответить
 
 