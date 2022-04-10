"Работаем постоянно. Уничтожили российский танк, два дня назад – МТЛБ, вчера – автомобиль с московским военным командованием", – боец ВСУ о боях возле Марьинки. ВИДЕО
Сейчас эпицентр боев переместился на восточный фронт. Россияне пытаются захватить хоть какую-то часть территории Украины и закрепиться там. Именно поэтому нашим военным, воюющим в направлении Мариуполя, Славянска, Авдеевки, Лисичанска, нужно всячески содействовать в борьбе с московскими оккупантами.
Чтобы понять ситуацию, складывающуюся на восточном фронте изнутри, журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман встретился с нашими защитниками под Марьинкой, где они рассказали о боях с российским агрессором.
"Три дня назад, наши воины уничтожили российский танк, два дня назад – МТЛБ, вчера – автомобиль с московским военным командованием. Работаем постоянно" – рассказывает боец ВСУ, защищающий город Марьинку.
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