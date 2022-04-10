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Новости Видео Война
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"Работаем постоянно. Уничтожили российский танк, два дня назад – МТЛБ, вчера – автомобиль с московским военным командованием", – боец ВСУ о боях возле Марьинки. ВИДЕО

Сейчас эпицентр боев переместился на восточный фронт. Россияне пытаются захватить хоть какую-то часть территории Украины и закрепиться там. Именно поэтому нашим военным, воюющим в направлении Мариуполя, Славянска, Авдеевки, Лисичанска, нужно всячески содействовать в борьбе с московскими оккупантами.

Чтобы понять ситуацию, складывающуюся на восточном фронте изнутри, журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман встретился с нашими защитниками под Марьинкой, где они рассказали о боях с российским агрессором.

"Три дня назад, наши воины уничтожили российский танк, два дня назад – МТЛБ, вчера – автомобиль с московским военным командованием. Работаем постоянно" – рассказывает боец ВСУ, защищающий город Марьинку.

Читайте: Войска РФ нанесли авиаудары по Марьинке и Новомихайловке, вражеские обстрелы вдоль всей линии столкновения в Донецкой области, - Кириленко

Марьинка (713) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+28
Хлопчики, рідненькі, бережи вас Господь та Матінка Божа
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10.04.2022 15:06
+15
Читала про 20 річного з іменем Кот,знищив багато танків. Таких Героїв багато і на них тримається Україна
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10.04.2022 15:11
+8
Береги Бог украинский военных!ГЕРОЯМ СЛАВА!
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10.04.2022 16:06
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вы озабоченый?
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10.04.2022 15:05 Ответить
сорри. не понял сарказма.
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10.04.2022 15:15 Ответить
Якщо по Фройду поглянути, так напевне і є... "свій" про своє"
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10.04.2022 16:04 Ответить
Хлопчики, рідненькі, бережи вас Господь та Матінка Божа
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10.04.2022 15:06 Ответить
Читала про 20 річного з іменем Кот,знищив багато танків. Таких Героїв багато і на них тримається Україна
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10.04.2022 15:11 Ответить
Береги Бог украинский военных!ГЕРОЯМ СЛАВА!
показать весь комментарий
10.04.2022 16:06 Ответить
 
 