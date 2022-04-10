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Украинские артиллеристы уничтожили два танка и три БТРа российских оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Украинские артиллеристы уничтожили два танка Т-72Б3 и три БТР-82А.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку украинских воинов зафиксировал беспилотник.

Смотрите: "Мы уже танков не боимся, и у нас уже говорить, что ты подбил только один танк, - стыд", - экс-нардеп и оператор ПТРК "Стугна" Чорновол. ВИДЕО

армия РФ (19224) уничтожение (6923) артиллерия (635)


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Топ комментарии
+18
Интересное кино -- пусть продолжится оно...*)
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10.04.2022 15:24
+16
Люки открыты-значит решили не испытывать судьбу и слинять. Может получится переправить золотые коронки в Кострому или Уссурийск.
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10.04.2022 15:35
+12
Екіпажі скоріш за все після першого пострілу відбігли метрів на 200.
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10.04.2022 15:36
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Почему они на месте стояли?))
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10.04.2022 15:24 Ответить
Тупые кацапы, что с них взять..
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10.04.2022 15:24 Ответить
Потому, что Устав хорошо зубрили.
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10.04.2022 15:25 Ответить
Люки открыты-значит решили не испытывать судьбу и слинять. Может получится переправить золотые коронки в Кострому или Уссурийск.
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10.04.2022 15:35 Ответить
Ну в теории эти танки можно было отжать, а не уничтожать
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10.04.2022 16:02 Ответить
В теорії. А на практиці умовні Д-30 знаходяться в 15 км від колони , а біля колони нашого угрупування з мехводами не було.
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10.04.2022 16:04 Ответить
С дивана все можно отжать. Или ты думаешь пушка за углом в 30 метрах стоит? Иногда стреляют с расстояния 30-40 км.
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11.04.2022 05:55 Ответить
Екіпажі скоріш за все після першого пострілу відбігли метрів на 200.
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10.04.2022 15:36 Ответить
патамуштатыихнеталкал...\ферштейн...?\
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10.04.2022 16:04 Ответить
Интересное кино -- пусть продолжится оно...*)
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10.04.2022 15:24 Ответить
Ну так давайте нам більше зброї, кіна буде більше, по пацаки лізуть й надалі, невже так можна панічно боятись ботоксної скотини, щоб йти на вірну смерть?
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10.04.2022 16:36 Ответить
WOW!КРАСИВАЯ РАБОТА!
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10.04.2022 15:24 Ответить
Музончик зачётный.
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10.04.2022 15:33 Ответить
долго пристреливались но результат на лице. Слава Украине!
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10.04.2022 15:35 Ответить
******* их, сыночки!!! И берегите сеья
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10.04.2022 15:47 Ответить
Техніка була покинута!!!!!!!! Нах... туди лупити?! Щоб відзвітувати?!!!
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10.04.2022 15:52 Ответить
А что с ней делать, если оставить рабочую, ее приедут и заберут, а так -5 единиц техники.
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10.04.2022 16:01 Ответить
MotorHead - Forever!
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10.04.2022 15:53 Ответить
Смерть московским захватчикам!
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10.04.2022 16:03 Ответить
А чо там на видосике белое вокруг? Снег? Или старое фото?
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10.04.2022 17:15 Ответить
якби були б дальнобійні,то декілька стволів за раз могли б топити чф.координати і синхронізація.оператори в різних місцях.
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10.04.2022 17:17 Ответить
Брошенные расстреливали. Кто-то медаль и премию захотел себе нарисовать? Так их затрофеить можно было.
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10.04.2022 18:05 Ответить
Чому ж ти їх не затрофеїв? Мав же вдосталь вільного часу.
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10.04.2022 18:46 Ответить
Не в тих літах і підготовці, сказали мені у воєнкоматі.
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10.04.2022 19:38 Ответить
Відео гарне, музику треба іншу!
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10.04.2022 18:12 Ответить
похоже что русня решила свалить побросав всю технику еще только почуяв жужание дрона сверху
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11.04.2022 00:35 Ответить
 
 