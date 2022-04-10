Украинские артиллеристы уничтожили два танка и три БТРа российских оккупантов. ВИДЕО беспилотника
Украинские артиллеристы уничтожили два танка Т-72Б3 и три БТР-82А.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку украинских воинов зафиксировал беспилотник.
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