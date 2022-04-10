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В Киевской области через р.Ирпень построили временный насыпной мост, - Киевская ОВА. ВИДЕО

Через реку Ирпень в Киевской области в районе села Романовка построили насыпной мост.

Об этом в своем Telegram сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ

"Как и обещали, через неделю построили насыпной мост через реку Ирпень в районе с. Романовка. Он разгрузит потоки машин, которые идут на Ирпень и в соседние города. На очереди - мост возле села Стоянка. На его постройку нужно больше времени. Впереди еще много работы. Отстроим Киевщину вместе", – говорится в сообщении.

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Ирпень (370) Киев (25521) Киевская область (4135) мост (1027)


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Ирпень... -- моё лагерное детство 60-70хх.
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10.04.2022 16:41 Ответить
Какая осень в лагерях
Кидает листья на запретку
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10.04.2022 17:50 Ответить
Но в 5 утра подъём!
Начальник, это ж рано...
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10.04.2022 18:04 Ответить
лагеря-лагеря-лагеря... улетаю в... в Буче лагерь же
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10.04.2022 21:22 Ответить
А навіщо його будують?
Насипний міст не можна підірвати. Яка причина такоі впевненості що росєя більше не полізе на київ????? Може тому що з Азовом вже два тижні не виходять на звязок, бо проміняли київ на донбасс....
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10.04.2022 18:46 Ответить
 
 