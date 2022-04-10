В Киевской области через р.Ирпень построили временный насыпной мост, - Киевская ОВА. ВИДЕО
Через реку Ирпень в Киевской области в районе села Романовка построили насыпной мост.
Об этом в своем Telegram сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ
"Как и обещали, через неделю построили насыпной мост через реку Ирпень в районе с. Романовка. Он разгрузит потоки машин, которые идут на Ирпень и в соседние города. На очереди - мост возле села Стоянка. На его постройку нужно больше времени. Впереди еще много работы. Отстроим Киевщину вместе", – говорится в сообщении.
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Кидает листья на запретку
Начальник, это ж рано...
Насипний міст не можна підірвати. Яка причина такоі впевненості що росєя більше не полізе на київ????? Може тому що з Азовом вже два тижні не виходять на звязок, бо проміняли київ на донбасс....