В Киевской области через р.Ирпень построили временный насыпной мост, - Киевская ОВА. ВИДЕО

Через реку Ирпень в Киевской области в районе села Романовка построили насыпной мост.

Об этом в своем Telegram сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ

"Как и обещали, через неделю построили насыпной мост через реку Ирпень в районе с. Романовка. Он разгрузит потоки машин, которые идут на Ирпень и в соседние города. На очереди - мост возле села Стоянка. На его постройку нужно больше времени. Впереди еще много работы. Отстроим Киевщину вместе", – говорится в сообщении.

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