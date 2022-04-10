"Подлецы просто. Слов нет", - в Богдановке оккупанты убили мужчину, а потом насиловали его жену, угрожая ее трехлетнему сыну. ВИДЕО

В Богдановке на Киевщине российские оккупанты убили мужчину, а затем насиловали его жену, угрожая расправой над ее трехлетним сыном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, убегая из села, дом, где были совершены военные преступления, оккупанты сожгли. Женщине удалось спастись.

Полиция Киевской области фиксирует обстоятельства преступления и документирует его. Личность одного из преступников уже установлена.

"Пострадавшая сейчас находится в одной из западных областей Украины. Написала соответствующее заявление. Мы сообщили о подозрении. Хотя в соцсетях есть информация о том, что причастный к убийству и изнасилованию оккупант уже погиб", - говорит начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

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